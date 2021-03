DJI FPV is een snelle, behendige drone en kan 0-60 doen in 2 seconden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI heeft een gloednieuwe drone onthuld, en in tegenstelling tot zijn vorige consumentenmodellen, is deze ontworpen om voornamelijk te worden gebruikt met de FPV-bril van het bedrijf. Het zegt het zelfs in de naam, het is de DJI FPV.

Dat betekent dat in plaats van je telefoon aan de controller vast te maken om je telefoon als scherm te gebruiken, je de FPV-bril vastmaakt en de cameravoeding daar direct doorheen ziet vliegen, op de neus vliegen.

Het ontwerp is ook radicaal anders dan die van de Mavic-serie . De camera is hoger in de voorkant van de neus geplaatst, terwijl de armen volledig stijf zijn en niet kunnen worden weggeklapt.

Evenzo is het lichaam van de drone aan de voorkant veel meer bolvormig en afgerond, weg van het hoekige uiterlijk van de haaienneus van de Mavic-modellen.

Vanuit een videoperspectief is het ontworpen om beelden met een hoge resolutie vast te leggen met hoge framesnelheden, aangezien de drone zelf ook is ontworpen om wendbaarder en sneller te zijn.

Hier zijn enkele van de belangrijkste video- en fotospecificaties:

1 / 2,3-inch CMOS-sensor van 8 megapixels

4K - 3840x2160 bij 50/60 fps

FHD - 1920 x 1080 bij 50/60/100/120 fps

Maximaal gezichtsveld van 150 graden (alleen bij 50 of 100 fps)

Gezichtsveld van 142 graden bij andere beeldsnelheden

Maximale bitsnelheid van 120 Mbps

MP4 / MOV-videoformaten

Veel van de bouw en mechanica van de drone zijn aanwezig om zijn snelheid en kracht tijdens de vlucht mogelijk te maken. Het heeft racemotoren, dus het is supersnel.

De drone kan vliegen met snelheden tot 39 meter per seconde, dat is ongeveer 87 mijl per uur, hoewel veel landen over de hele wereld maximale snelheden beperken. De acceleratie is ook razendsnel en kan in slechts 2 seconden van 0-100 km / u gaan.

De batterijduur klinkt relatief redelijk rond de 20 minuten, wanneer je in windstille omstandigheden met 40 km / u (25 mph) vliegt. Voor nieuwsgierigen is het een batterij van 2000 mAh achterin.

Hij kan overleven bij temperaturen tussen -10 en 40 graden Celsius en kan ook windsnelheden tot 50 kilometer per uur weerstaan.

Wat het bereik betreft, het kan tot 16,8 kilometer vliegen, maar het videotransmissiebereik tussen de drone en de bril is maximaal 10 km. En laten we niet vergeten dat in de meeste voorschriften staat dat je de drone altijd moet kunnen zien.

Met dat in gedachten is het ook de moeite waard om te onthouden, omdat de piloot een bril op zijn hoofd heeft vastgemaakt, moet je hem vliegen met een spotter die de drone in het zicht kan houden.

DJI FPV is vanaf vandaag te koop met de standaard FPV-combo - kost $ 1299 in de VS, £ 1249 in het VK en € 1349 in Europa - inclusief de controller en de DJI FPV Goggles V2.

Zoals de norm is voor DJI, is er ook een Fly More-kit die je twee extra batterijen en een speciale oplaadhub geeft voor £ 259 / € 279. Er is ook een extra / nieuw type controller in trigger-stijl, de Motion Controller, die je £ 139 / € 149 terugbrengt.

Geschreven door Cam Bunton.