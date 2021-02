DJI FPV-drone unboxed vóór de lancering, onthult alles

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat DJI zich voorbereidt om een nieuwe drone te lanceren. Als een vroege unboxing-video iets is om aan voorbij te gaan, gaan we een nieuwe categorie DJI-drones zien .

In de video zien we een drone die in de eerste plaats is ontworpen om te worden gebruikt met een FPV-bril als monitor. In feite bevat het combo-pakket zonder doos die bril die een antenne lijkt te hebben, ongetwijfeld om een betrouwbare verbinding over afstand te garanderen.

Wat betreft de drone zelf, die is ook heel anders dan de opvouwbare drones in Mavic-stijl die we gewend zijn op de consumentenmarkt.

In plaats van onder de drone te zitten, is de camera hoger in de neus gemonteerd, waarbij de body een veel meer bolle en afgeronde uitstraling heeft dan de Mavic-serie in haaienneusstijl.

De beste drones 2021: best beoordeelde quadcopters om te kopen, ongeacht uw budget Door Cam Bunton · 11 januari 2021 · Welke drone moet je kiezen? Zie onze gids voor de beste quadcopters om te kopen, van hobbydrones tot serieuze apparaten die film kunnen opnemen.

Stijve armen betekenen dat ze niet kunnen worden opgevouwen voor compacter opbergen, maar ook die armen bevinden zich op verschillende hoogtes, met de achterste armen veel hoger dan de voorste en de bladen lijken in een hoek van bijna 45 graden te zitten.

De DJI FPV-drone werd eerst uit de doos gehaald door Dominion Drones, maar vervolgens verwijderd, maar niet voordat hij opnieuw werd geüpload door het kanaal van SpiderMonkey FPV:

DJI heeft de FPV nog niet officieel aangekondigd, maar aangezien het in de officiële winkelomgevingen online is verschenen en iemand het al heeft uitgepakt, is het veilig om aan te nemen dat de daadwerkelijke lancering niet te ver weg kan zijn.

Geschreven door Cam Bunton.