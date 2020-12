Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel heeft DJI, een van s werelds populairste dronemakers , officieel op de zwarte lijst gezet door het tot een nationale veiligheidsprobleem te verklaren. De Entity List verbiedt ook elk in de VS gevestigd bedrijf om technologie naar DJI te exporteren.

Hier is alles wat u moet weten.

Door op de Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel te staan , zal DJI het nu moeilijk vinden om onderdelen en componenten voor zijn drones te kopen bij Amerikaanse bedrijven, wat de toeleveringsketens aanzienlijk zou kunnen verstoren. Het zou ook kunnen bemoeilijken of Amerikaanse winkels zaken kunnen doen met DJI of zelfs zijn producten kunnen verkopen.

Dit is hetzelfde soort banproces dat de VS tegen Huawei hebben opgelegd.

De Amerikaanse regering heeft in het verleden herhaaldelijk verschillende beveiligingsproblemen genoemd met betrekking tot DJI-drones, die meestal in China worden gemaakt met onderdelen van Chinese oorsprong. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde zelfs aan dat het zou stoppen met het gebruik van zijn dronevloot totdat het potentiële veiligheidsproblemen heeft beoordeeld, en het ministerie van Justitie verbood het kopen van alle buitenlandse drones, inclusief de drones van DJI , met middelen van het agentschap - opnieuw verwijzend naar beveiligingsproblemen.

Houd in gedachten dat DJI naar verluidt drones heeft geleverd aan de Chinese regering, zodat het detentiekampen in de hele provincie Xinjiang kan volgen, volgens een Bloomberg Businessweek- rapport van maart. In feite beweerde het Amerikaanse ministerie van Handel bij het toevoegen van DJI aan de Entity List dat de dronemaker "grootschalige mensenrechtenschendingen in China mogelijk maakt door misbruik van genetische verzameling en analyse of high-tech surveillance".

Noch de Amerikaanse regering, noch enige andere Amerikaanse agentschappen hebben bewijs geleverd om hun beweringen over bezorgdheid over de veiligheid te ondersteunen, maar het is vermeldenswaard dat president Trump voortdurend heeft geprobeerd Chinese technologiebedrijven te beletten in de VS actief te zijn. Hij plaatste Huawei op de Entity List via executive order in 2019, en hij probeerde TikTok en WeChat te blokkeren van Amerikaanse app-stores, maar vanwege gerechtelijke uitdagingen zijn beide apps nog steeds beschikbaar in de VS.

De verkozen president Joe Biden kan ervoor kiezen om het beleid van Trump voort te zetten na zijn aantreden in januari 2021. Het is momenteel onduidelijk of hij dat zal doen, maar we houden u op de hoogte.

