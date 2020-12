De nieuwe FPV-race-drone van DJI is misschien net gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI heeft een absoluut dominante positie op de commerciële dronemarkt, met een scala aan opties en prijspunten waaruit je kunt kiezen als je op zoek bent naar iets om vakantiefotos mee te maken of om luchtvideo mee te maken.

Wat het echter nog niet echt is begonnen, is de drone-race-niche van die markt - waar supersnelle drones bestuurd met behulp van een first-person view (FPV) -bril competitief rond strakke tracks worden geracet.

Vorig jaar toonde het zijn interesse door een set van zijn eigen bril uit te brengen , zonder een specifieke drone om ze aan vast te binden, maar het lijkt erop dat die race-drone eindelijk aanstaande is, gebaseerd op enkele zeer echt ogende uitgelekte beelden.

Lijkt op een ruimteschip!

Iemand die een evaluatie kreeg, heeft zijn geheimhoudingsverklaring niet behouden. pic.twitter.com/qyFycphly6 - OsitaLV (@OsitaLV) 2 december 2020

De drone heeft niet eens een duidelijk bepaalde naam uit deze afbeeldingen, tenzij het zo eenvoudig is als de DJI FPV, maar het lijkt erop dat hij beschikbaar zal zijn in een bundel met die FPV-controller voor gemak.

Het is een kleine eenheid die zich niet hoeft te bekommeren om sommige toeters en bellen van DJIs andere drones, zoals vouwmechanismen, en het heeft een meer onderscheidende vorm en hoogte dan die andere.

Overlord, dit is FPV 1 en vraagt om opstijgen.

FPV 1 u mag opstijgen, ga dan naar helikopterplatform één.

Solide kopie Overlord, FPV 1 stijgt op op helikopterplatform één.

FPV 1, je hebt de lucht, fijne reis, over en uit.

Kopieer dat, FPV 1 eruit. pic.twitter.com/GTw6A2w4mR - OsitaLV (@OsitaLV) 2 december 2020

Evenzo lijkt het erop dat het wordt bediend zonder dat je telefoon nodig is, omdat de bril het overbodig maakt. Natuurlijk hebben we hier niet een hele reeks informatie, van prijs tot specificaties en een waarschijnlijke releasedatum, maar het feit dat iemand er een heeft om rond te vliegen, suggereert dat het niet te ver weg kan zijn om nu te worden onthuld .

Of dit betekent dat drone-racen misschien dichter bij de mainstream komt, is ook de vraag van iedereen, maar DJI denkt duidelijk dat er iets in de moeite waard is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.