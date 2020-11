De DJI Mavic Mini krijgt een nette Black Friday-korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als het om drones gaat, willen de meesten van ons er geen duizend of meer uitgeven om te zien of we het leuk vinden om ze te besturen en beeldmateriaal vast te leggen - dat is een grote uitgave voor iets als je geen fulltime maker bent.

Dat is waarschijnlijk de gedachte achter het Mavic Mini-assortiment van DJI, dat de toegangsprijs enorm verlaagt, en ook drones aanbiedt die eerlijk gezegd klein zijn, waardoor ze erg handig zijn om op te slaan en mee te nemen.

De eerste Mavic Mini heeft een geweldige deal voor Black Friday bij Amazon UK, dat £ 40 heeft verlaagd tot slechts £ 329,00 van £ 369,00 . Dat is een besparing van 11% op een drone die niet al te vaak kortingen krijgt.

We hielden ook van de Mavic Mini in de recensie en waren erg onder de indruk van hoe hij erin slaagt geweldige functies te combineren met een kleiner formaat en een gereduceerde prijs. Het maakt prachtige fotos en 2K-video die super indrukwekkend gestabiliseerd is en er geweldig uitziet zonder enige verwerking.

De app van DJI is ook een van de beste op de markt als het gaat om het besturen van je drone, iets dat absoluut essentieel is om ervoor te zorgen dat de ervaring plezierig is in plaats van stressvol.

Hoewel er nu een nieuwer model op de markt is, is dit nog steeds een heel solide investering, en de korting maakt dat des te verstandiger, dus als je je ooit hebt afgevraagd of je adembenemende dingen uit de lucht wilt schieten, dan is dit je kans.

Geschreven door Max Freeman-Mills.