(Pocket-lint) - DJI is momenteel de duidelijke, onbetwiste koning van de dronemarkt - zijn drones worden door talloze makers gebruikt om die onmogelijke shots te maken waar ze bekend om staan en die kleiner en beter zijn dan de meeste concurrenten.

Hoewel ze de afgelopen jaren de prijzen goed hebben gedrukt, zijn dit nog steeds premium-opties waaraan een behoorlijk prijskaartje hangt. Dus als je deals voor DJI-drones ziet, weet je dat ze niet te lang zullen duren.

Amazon UK is deze keer de bron en heeft een zeer respectabel deel van de prijs van de DJI Mavic 2 Pro geslagen.

Dit is misschien wel de headliner in DJIs line-up, met alle toeters en bellen die je zou verwachten. Je kunt het krijgen voor £ 1.111,49, een daling van £ 1.349,00 , een enorme besparing van 18 procent.

Het heeft verbluffende 8K-videomogelijkheden, een vliegtijd van meer dan een half uur en produceert op betrouwbare wijze enkele van de meest vloeiende en stabielste videos die je overal kunt opnemen. Het is in feite de Rolls-Royce onder de drones. Het heeft een enorm bereik van 5 km en obtacle-detectie die keer op keer is bewezen als een van de beste in de branche.

We denken niet dat deze prijs erg lang zal blijven hangen, dus spring erop als het nog steeds live is als je dit leest!

Geschreven door Max Freeman-Mills.