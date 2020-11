DJI Mini 2 heeft een leuk formaat, boordevol functies en is eindelijk officieel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na veel speculatie heeft DJI eindelijk zijn nieuwste ultradraagbare camera-drone aangekondigd, de DJI Mini 2.

Met een gewicht van nog geen 249 gram en gebouwd als opvolger van de DJI Mavic Mini , is hij bedoeld voor beginners en mensen die iets draagbaars willen waar ze plezier mee kunnen hebben.

Dat wil niet zeggen dat het een traagheid is in de specificaties. De DJI Mini 2 kan video 4K-video opnemen met maximaal 30 frames per seconde of Full HD met 60 fps. Hij kan ook fotos maken met de 12 megapixel CMOS-sensor en heeft een gezichtsveld van 83 graden.

Het heeft een microSD-kaartsleuf voor opslag, compatibel met UHS-I Speed Class 3-kaarten of hoger.

Het kan video verzenden tot op 10 km afstand van uw mobiele apparaat en heeft een batterijduur van 31 minuten. Volgens DJI is hij ook bestand tegen windsnelheden van 29-38 km / u en stijgt hij op tot maximaal 40.000 meter.

Er is een hele reeks tutorials voor beginners om nieuwkomers te helpen het vliegen met drones onder de knie te krijgen, terwijl het delen van sociale media gemakkelijker is gemaakt via de DJI Fly-app voor iOS en Android.

De DJI Mini 2 is nu verkrijgbaar voor £ 419 ($ 449 / € 469) voor het standaardpakket, inclusief de drone, afstandsbediening en één batterij.

Er is ook een Fly More Combo-pakket verkrijgbaar, dat drie batterijen, een afstandsbediening, een oplaadhub, een draagtas en, natuurlijk, de drone zelf bevat voor £ 549.

Geschreven door Rik Henderson.