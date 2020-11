Hoe u de DJI Mini 2 online kunt zien starten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI kondigt zijn nieuwste product aan tijdens een online evenement. Dankzij lekken hebben we de DJI Mini 2 al gezien, een compacte consumenten-drone, en dit is wat we verwachten dat het bedrijf vandaag zal lanceren. Gelukkig kun je zien hoe de actie zich ontvouwt.

Het DJI-evenement staat gepland op woensdag 4 november om 20.00 uur EST. Dit zijn de wereldwijde tijden voor het evenement:

San Francisco - 17:00 uur PST

New York - 20:00 EST

Londen - 01:00 GMT, 5 november

Berlijn - 02:00 CET, 5 november

Mumbai - 06:30 IST, 5 november

Tokio - 10:00 JST, 5 november

Sydney - 12:00 AEDT, 5 november

We verwachten dat de DJI Mavic Mini 2 wordt gelanceerd, nadat deze eerder in Best Buy in de uitverkoop was gegaan . Het lijkt erop dat DJI ook de Mavic-branding zou kunnen laten vallen en gewoon als de Mini 2 zou lanceren, en het zou zijn gewicht van minder dan 250 g moeten behouden om de regelgeving te vermijden waarmee sommige grotere drones worden geconfronteerd.

Er zal een 4K-camera worden gemonteerd op een drie-assige cardanische ophanging en het bereik zal naar verwachting aanzienlijk toenemen ten opzichte van het vorige model, met een nieuwe controller en OcuSync 2.0-ondersteuning die een communicatiebereik van 10 km oplevert.

Of we nog iets anders van het bedrijf zullen zien, blijft een mysterie, maar alles zal binnenkort worden onthuld.

Geschreven door Chris Hall.