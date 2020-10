Het uitpakken van DJI Mini 2 onthult de volledige specificaties van de volgende FlyCam

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI staat op het punt een vervolg te lanceren op zijn populaire, kleine drone: de Mavic Mini. Het vervolg was schijnbaar vroeg in de uitverkoop in een Best Buy-winkel in de Verenigde Staten, maar is uit de doos gehaald en alle belangrijke specificaties zijn onthuld voordat het bedrijf ons wilde laten weten.

In een vergelijkbare beweging met zijn handcameras en cardanische ophangingen - die hun Osmo-branding hebben laten vallen - laat de volgende kleine drone (of FlyCam zoals DJI het noemt) de Mavic-bijnaam laten vallen en in plaats daarvan gewoon de DJI Mini 2 worden genoemd .

Net als zijn voorganger, zal de Mini 2 dat gewicht van minder dan 250 gram behouden om ervoor te zorgen dat hij niet wordt beperkt door regelgeving en door iedereen kan worden gekocht en gevlogen zonder de noodzaak voor zittende tests en registratie als piloot.

Je kunt het uitpakken hieronder bekijken:

Cruciaal is echter dat het op een aantal punten zal verbeteren tijdens de eerste generatie. Dat betekent dat het 4K-video kan opnemen en dat het wordt geleverd met de nieuwe controller die eerder dit jaar bij de Mavic Air 2 werd geleverd.

Dat betekent op zijn beurt dat het OcuSync 2.0-ondersteuning en een beter bereik en communicatie tussen de controller en de drone mogelijk maakt. Het heeft een communicatiebereik van 10 km, wat veel verder is dan de eerste generatie.

Als bonus is ook de batterijduur verlengd tot 31 minuten. Er wordt ook gesuggereerd dat de motoren zijn geüpgraded om het beter bestand te maken tegen wind en ook om de topvliegsnelheid van de drone te verhogen.

Er is nog geen officiële lanceringsdatum aangekondigd, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat dit binnenkort zal zijn, mogelijk begin november.

Geschreven door Cam Bunton.