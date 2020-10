Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJIs Mini-drone, de Mavic Mini, is te koop voor Prime Day 2020. Amazon US heeft ook de prijzen verlaagd voor DJIs Osmo-line-up.

De DJI Mavic Mini Combo-bundel is regelmatig beschikbaar op Amazon voor $ 500. Het bevat drie extra Intelligent Flight-batterijen, een bidirectionele oplaadhub, een 18W USB-oplader en een draagtas. Naast dat alles bevat de bundel extra onderdelen, zoals propellers, die na verloop van tijd mogelijk moeten worden vervangen. Als onderdeel van Prime Day kunnen Prime-leden de combo krijgen voor $ 400, 20 procent korting op de gebruikelijke prijs.

In onze review voor de Mavic Mini waren we onder de indruk van de instapdrone. De mogelijkheid om vloeiende videobeelden op te nemen terwijl het door de lucht manoeuvreert, zal beginnende vliegers de ervaring bieden waar ze misschien verslaafd aan raken. Wat de Mavic Mini indrukwekkend maakt, is de combinatie van geweldige dronefuncties op professioneel niveau in een pakket dat klein genoeg is om voor de meeste mensen betaalbaar te zijn.

Wat betreft de andere DJI-deals, je kunt de Osmo Action 4K-camera , normaal $ 245, krijgen voor $ 200. En de Osmo Pocket, een draagbare drieassige cardanische stabilisator met een geïntegreerde 12-megapixel 4K-videosensor, is verkrijgbaar met een oplaadetui voor $ 299, een prijs van $ 498.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

Geschreven door Maggie Tillman.