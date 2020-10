DJI Mavic Mini 2 binnenkort onderweg? FCC-vermeldingen onthullen nieuwe drone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een nieuwe DJI-drone verschenen. Of, in ieder geval, de registratie is ingediend voor een nieuwe DJI-drone bij de FCC, en is waarschijnlijk de Mavic Mini 2.

Twitter-tipgever, @OsitaLV tweette oorspronkelijk afbeeldingen met het label en de positie van de drone, en als je naar het modelnummer (MT2PD) kijkt, lijkt het er vrijwel op dat dit de volgende Mavic Mini is . Het modelnummer van de eerste generatie begon met MT1.

Dus dit is de zogenaamde Mavic Mini 2, ze delen hetzelfde ontwerp.

Oh, het heeft Bluetooth, 2.4 / 5.8G WiFi en 2.4 / 5.8G zonder het WiFi-bord.

PS de modelnaam van de originele Mavic mini is MT1SS5 en MT1SD25 (verkoop in Europa en Japan). pic.twitter.com/nRm3ZwfxyL - OsitaLV (@OsitaLV) 6 oktober 2020

We hebben de FCC-database doorzocht om te verifiëren dat de vermelding bestaat en konden het feit bevestigen dat er verschillende formulieren bestaan met behulp van de details in een DroneDJ-artikel .

De originele Mavic Mini was de eerste echte drone van DJI die klein en licht genoeg was om te classificeren als een speelgoed-drone. Hij weegt precies 249 gram en past dus precies onder de grens van 250 gram waar beperkingen en voorschriften van kracht worden.

Het werd gelanceerd in 2019 en bevat de meeste functies waar we dol op zijn geworden in de Mavic-serie: een klein opvouwbaar ontwerp, een stabiliserende cardanische ophanging en een aantal coole geautomatiseerde vluchtmodi.

Het enige dat ontbrak, was echter 4K-video-opname, en het gerucht gaat dat de volgende Mavic Mini dat probleem zal oplossen en wordt uitgerust met een 12-megapixel 4K-camera.

Wat betreft de rest van de details, er is tot nu toe weinig bekend. DroneDJ heeft gesuggereerd dat het dit jaar op tijd voor de feestdagen zal lanceren, maar dat is het dan ook.

We houden u op de hoogte naarmate er meer informatie opduikt over de volgende generatie Mavic Mini.

Geschreven door Cam Bunton.