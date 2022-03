Canon werkt mogelijk aan een drone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De drone-markt heeft momenteel een heleboel voordelige opties, maar het is eerlijk om te zeggen dat een buitensporig deel van hen alleen van DJI komt.

Digital Camera Info heeft een patentaanvraag gezien die deze week door Canon is ingediend en die in alle opzichten lijkt op een drone, een met een landingsapparaat dat kan worden ingeklapt zodra het in de lucht is.

De hoofdcamera lijkt veel op de reeds bestaande Canon Powershot Pick, een gemonteerde camera die mensen automatisch kan volgen, dus het zou de panning en andere automatische functies van dat apparaat als basis kunnen gebruiken.

Het lichtgewicht karakter van de Powershot Pick, en zijn indrukwekkende foto- en videoprestaties, betekenen dat het monteren op een drone een behoorlijk smakelijk voorstel is, maar er zijn natuurlijk veel onbekenden om het voor te stellen.

Ten eerste weten we niet hoe Canon het zou doen met het bouwen van de navigatiekant van het apparaat, en we hebben ook geen indicatie van wat het zou kunnen kosten.

Bovendien resulteren deze octrooiaanvragen vaak niet in de productie van een echt apparaat, dus het is heel goed mogelijk dat dit project uiteindelijk niet het daglicht zal zien. Toch is een beetje meer concurrentie voor DJI iets dat vanuit het perspectief van een consument niet slecht kan zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.