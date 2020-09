Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft goedkeuring gekregen van de regelgevende instantie van de Federal Aviation Administration om drones in de VS te besturen, waardoor de retailer eindelijk commerciële drone-leveringen kan gaan aanbieden - of op zijn minst proefleveringen - volgens een rapport van Bloomberg .

CNBC merkte op dat de FAA specifiek oordeelde dat Amazon "veilig en efficiënt pakketten aan klanten kan bezorgen", en dat de drones pakketten buiten het gezichtsveld van de operator vervoeren. "Deze certificering is een belangrijke stap voorwaarts voor Prime Air," vertelde Amazon aan Bloomberg. dat het besluit "aangeeft dat de FAA vertrouwen heeft in de werkings- en veiligheidsprocedures van Amazon voor een autonome bezorgdienst voor drones".

Amazon zei ook dat het van plan is op een dag pakketten via drones te bezorgen aan klanten over de hele wereld. Houd in gedachten dat Amazon meer dan zeven jaar geleden voor het eerst Prime Air- plannen aankondigde, maar het werd gehinderd door voorschriften, hardwarebeperkingen en andere uitdagingen. Er zijn nog andere obstakels, maar Amazon zei dat het zich voorlopig zal concentreren op het starten van leveringstests. Het moet nog aangeven waar deze tests in de VS van start gaan.

De nieuwste versie van zijn bezorgdrone kan verticaal opstijgen en vooruit vliegen. Amazon streeft ernaar elektrische drones te ontwikkelen die tot 25 mijl kunnen vliegen met pakketten die wel vijf pond wegen. Ze kunnen deze reizen ook binnen 30 minuten of minder maken.

Geschreven door Maggie Tillman.