22 verbazingwekkende beelden van de Drone Photo Awards 2022

(Pocket-lint) - Dit jaar hebben meer dan 2.000 mensen uit 116 landen over de hele wereld beelden ingezonden voor de Drone Photo Awards 2022. Deze wedstrijd maakt deel uit van het internationale Siena Awards Festival voor beeldende kunst en omvat een aantal prachtige beelden vanuit de lucht.

Nu zijn negen winnaars bekend gemaakt uit categorieën als urban, people, nature, wildlife, sport en meer. We hebben een aantal van deze foto's voor je verzameld, maar ga zeker naar de volledige awards galerij om meer te zien.

-

Deze foto is de winnaar van de eerste plaats in de categorie stedelijk van de Drone Awards. Het toont de prachtige kleurrijke daken van de wijk Kartoffelraekkerne, in Oesterbro Kopenhagen.

Deze wijk dateert uit de jaren 1800 en werd gebouwd voor arbeidersgezinnen. Nu zorgt het voor een prachtig uitzicht vanuit de lucht.

De winnende foto uit de categorie mensen toont een persoon die op zijn boot ligt uit te rusten in een drukke rivierhaven in Dhaka, Bangladesh.

Een alledaags beeld in het gebied, maar een prachtig intrigerend beeld vanuit de lucht.

De wildlife-winnaar geeft ons een prachtig beeld van flamingo's die netjes bij elkaar slapen, dicht opeengepakt voor de veiligheid en zekerheid.

Wij houden van dit soort beelden van wilde dieren, vastgelegd op een manier die je waarschijnlijk niet vanaf de grond zou zien.

Deze winnaar in de categorie sport geeft een vreemd en wonderlijk perspectief van een groep skiërs in actie.

Vanuit deze hoek lijkt het alsof ze van een verticale rotswand naar beneden tuimelen.

Uit de categorie natuur komt deze prijswinnaar met een prachtig uitzicht op de zandduinen van de Namib

Desert en het water van de Zuid-Atlantische Oceaan.

Eenvoudig maar briljant.

Deze prijswinnaar ziet een abstract uitzicht van bovenaf. Genomen boven de zoutpannen in Habra, India.

Hier wordt het zout zo neergelegd dat het langzaam kan verdampen in de hete zon voordat het zout kan worden verzameld.

Op zoek naar inspiratie voor trouwfoto's? Dan moet je de categorie bruiloft van de Drone Awards bekijken.

Er zitten een aantal zeer ongewone trouwfoto's tussen, gemaakt door drones. Deze foto toont een omgevallen boom die perfect in het water lijkt te zijn geveld, terwijl de bruid eronder poseert.

Dit is een voorproefje van een reeks foto's die zijn genomen tijdens een bezoek aan Tsjoekotka en het eiland Wrangel. De collectie van Dmitry Kokh won de prijs in de categorie series en toont enkele schitterende beelden van ijsberen in een verlaten weerstation.

Hier is een prachtig landschapsbeeld van een iconisch parkgebied met een afbeelding van een beroemde prinses, liefdevol gemaakt van verschillende kleurrijke planten.

Dit ongelooflijke uitzicht toont een hotel zoals je waarschijnlijk nog nooit hebt gezien. En ook een die waarschijnlijk niet volledig zal worden gewaardeerd, behalve zonder een luchtfoto als deze.

Een van de geprezen foto's in de categorie wildlife toont een briljant moment van perfecte timing wanneer de staart van een walvis de zee in schitterend schuim verandert.

Hier is een briljant gecomponeerde opname van een basketbalgebeuren onder de drone van Kateryna Polishchuk. We houden van de manier waarop de blauwe bal opvalt tussen de andere kleuren van het veld.

Hier is een schitterende luchtopname van een leeg hotel, genomen tijdens de pandemie toen alles rustig was.

Door de kadrering en de hoek van de verschillende trappen en muren lijkt het wel een schitterend abstract kunstwerk.

We hebben al een prachtige opname gezien van arbeiders die zout verwerken, nu krijgen we ook een schitterende luchtopname te zien van rijst die in de zon wordt gedroogd.

Een prachtig kleurrijk beeld met intrigerende lijnen en veel aantrekkingskracht.

Dit is een briljante opname die bijna gephotoshopt lijkt. Jammer genoeg vertelt het eigenlijk een verhaal van ramp en verlies.

Het is een luchtfoto van de nasleep van de enorme uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja, die 3000 gebouwen en een groot deel van het landschap verwoestte. Inclusief meer dan 55 mijl aan wegen zoals deze.

Een andere van de geprezen foto's uit de categorie natuur toont enkele schitterende kliffen met fantastische vormen.

Dit zijn de witte kliffen van Iturup Island, een beroemd herkenningspunt van het eiland dat zich uitstrekt over de kustlijn van de Okhotsk Zee.

Uit West-Australië komt dit schitterende beeld dat lijkt op de wortels van een boom die zich over het landschap verspreiden, maar in feite is het water dat zich een weg baant door het droge land.

Lake Tyrrell in Victoria, Australië is een roze zoutmeer met een intrigerende aanblik die lijkt op een tijgeroog als je het zo van bovenaf bekijkt.

Het zijn dit soort luchtfoto's die een nieuw perspectief bieden dat je kijk op een plaats echt kan veranderen.

Dit is een enkele luchtfoto van de indrukwekkende kunstmatige bezienswaardigheden van Unicorn Island, Chengdu, Sichuan, China.

De schitterende architectuur heeft enkele fascinerende geometrische vormen die echt de aandacht trekken.

Deze foto uit de IJslandse Hooglanden toont een fantastisch levendig blauw zwembad genesteld in een geothermische korst. De contrasterende kleuren laten deze foto er echt uitspringen.

De natuur heeft soms ongelooflijke uitzichten als je de tijd neemt om te kijken. Hier zien we een luchtfoto van een rivier die rood is geworden door geoxideerd ijzer in het gebied.

Deze foto werd ingezonden in de categorie abstract en kreeg een eervolle vermelding.

We vinden deze trouwfoto's genomen met drones bijzonder interessant. Zeker niet de doorsnee foto.

Op deze foto is een reusachtig gezicht te zien dat toevallig in de buurt was dankzij een muziekfestival dat in de buurt plaatsvond.

Geschreven door Adrian Willings.