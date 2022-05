Walmart breidt drone bezorgdienst uit naar zes staten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Walmart - de mega-supermarktketen - heeft plannen aangekondigd om tegen het einde van het jaar zijn dronebezorgservice in zes staten uit te rollen, waardoor consumenten hun boodschappen in sommige gevallen in 30 minuten kunnen krijgen.

Het bedrijf zal voortbouwen op zijn partnerschap met DroneUp om zijn bezorgnetwerk uit te breiden, waardoor het tegen het einde van 2022 beschikbaar zal zijn vanaf 34 Walmart-locaties, waardoor de service tot 4 miljoen huishoudens in Arizona, Arkansas, Florida, Texas, Utah en Viriginia kan bereiken.

In zijn persbericht stelt het bedrijf dat het hierdoor mogelijk wordt om meer dan een miljoen pakketten per jaar te bezorgen.

Shoppers zullen in staat zijn om bestellingen te plaatsen voor DroneUp levering tussen 8u en 20u elke dag, en ontvangen hun goederen rechtstreeks aan de huizen via een drone, met "tienduizenden in aanmerking komende items" beschikbaar voor deze leveringsmethode.

Er is een gewichtslimiet, natuurlijk, maar zolang het gecombineerde gewicht van uw items onder de 10 pond is, zult u in staat zijn om de $ 3,99 drone leveringskosten te betalen, en het ontvangen via onbemande quadcopter.

Natuurlijk is Walmart niet het eerste bedrijf dat experimenteert met drone bezorgdiensten. Amazon's Prime Air bezorging was een van de eersten die het aanbood, terwijl zelfs Domino's pizza in Nieuw-Zeeland en 7-Eleven Slurpees beschikbaar waren per drone.

Walmart heeft niet precies gezegd welke locaties deel zullen uitmaken van de uitgebreide inspanning, maar we vermoeden dat als je er in de buurt woont, je het zult weten wanneer de service live gaat.

Geschreven door Cam Bunton.