Verbazingwekkende luchtfotos of verbazingwekkende abstracte kunst?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben eerder gezien hoe indrukwekkend dronefotos kunnen zijn. Er zijn nu steeds meer drones beschikbaar, waarvan er vele meer dan in staat zijn om ongelooflijke beelden vast te leggen.

Drone-fotografen hebben echter meer nodig dan de juiste apparatuur, het vermogen om te vliegen en kennis van de regelgeving . Ze hebben ook oog nodig voor een geweldige foto .

Drones kunnen worden gebruikt voor het vastleggen van allerlei luchtfotos die van bovenaf zijn gemaakt en zijn vaak indrukwekkend. Maar in de juiste hoek kunnen ze er soms meer uitzien als een kunstwerk dan een simpele klik van onze wereld.

Mike en JP Andrews die werken onder de Instagram-naam @abstractaerialart hebben zeker een flair voor het vastleggen van dit soort afbeeldingen. Ga met ons op reis door een verzameling van onze favoriete fotos die door de twee Britse broers zijn gepubliceerd.

Bloemenbootshow

Deze afgemeerde boten zorgen voor een mooie toevallige kunstmatige bloem. We houden van de lijnen en kleuren van dit soort afbeeldingen.

De terminal

De Instagram-broers namen deze afbeelding op een luchthaventerminal, maar merkten in het bijschrift op:

"Ja, dit is een luchthaven. Ja, we hadden toestemming om dit te doen van de beveiliging ter plaatse. Nee, we hebben het vliegverkeer niet verstoord! .. de plaats is verlaten!"

De beste drones 2021: best beoordeelde quadcopters om te kopen, ongeacht uw budget Door Cam Bunton · 11 januari 2021 Welke drone moet je kiezen? Zie onze gids voor de beste quadcopters om te kopen, van hobbydrones tot serieuze apparaten die film kunnen opnemen.

Probeer dit niet thuis of op een luchthaven.

Slingerende wegen

Elke keer dat we een foto als deze zien, zouden we willen dat we in een open sportwagen zaten die over deze bochtige wegen raasde. Deze luchtfoto laat zeker zien dat dit asfalt niet over Romeinse wegen was aangelegd. Zorgt echter voor een ongelooflijk uitzicht.

Aquacultuurbaden

Deze kleurrijke weergave toont een luchtfoto van kunstmatige kweekbassins voor zout- en zoetwatervissen. Kleurrijke wateren, schitterende lijnen en een uitstekende foto werken wonderen samen.

Dit waren slechts een greep uit enkele van de beste drone-fotos van Abstract Aerial Art. Zorg ervoor dat je het account op Instagram bekijkt om te genieten van nog meer schitterende luchtfotos.

Huizen aan het water

Keurige vaarwegen en zorgvuldige vastgoedontwikkeling zorgen voor een interessante woonomgeving. Deze lay-out roept ook een ongelooflijke weergave op vanuit deze hoek.

Geweldig luchtdoolhof

Het is verbazingwekkend hoe anders een doolhof er van boven uitziet. Deze luchtfoto van een door mensen gemaakt doolhof zorgt voor een indrukwekkend kunstwerk - zowel wat betreft de foto als de lijnen van het doolhof zelf.

Het neergestorte vliegtuig

Een neergestort vliegtuig omgeven door kreupelhout. De rechte lijnen van de romp contrasteren perfect met de rommelige natuurlijke vegetatie eromheen. We houden ervan hoe het vliegtuig er van boven ook bijna harig uitziet.

Symmetrische autos

Een parkeerplaats vol witte autos lijkt bijna symmetrisch wanneer het vanuit deze hoek door een drone wordt geraakt. Dit is een van de meest aangename afbeeldingen die we in een tijdje hebben gezien.

Kleurrijke vrachtcontainers

Vanaf de grond zien deze rijen en rijen vrachtcontainers er waarschijnlijk vrij imposant uit. Van bovenaf zijn het gewoon kleurrijke en onregelmatig gerangschikte rechthoeken.

Ontspannen vakantieoord

Nog een rustige strandfoto gemaakt voordat de strandstoel beweert dat de manie begint. Deze briljant geposeerde afbeelding legt de lijnen en schaduwen op een buitengewoon bevredigende manier vast.

Topjes

Van ontspannende strandtaferelen tot door mensen gemaakte pantservoertuigen. Deze weergave van bovenaf legt de dreigende rijen gepantserde gevechtsvoertuigen vast en stelt ons op de een of andere manier in staat om hun majesteit te bewonderen.

Tennis voor de massa

Torenhoge en imposante appartementsgebouwen omringen de tennisbanen ver beneden. Deze afbeelding doet ons wensen dat de oorspronkelijke architecten zich meer hadden gericht op symmetrie met de ontwerplay-out. Als abstract beeld is het echter briljant.

C je in het midden

Zelfs een doolhof kan er heel anders uitzien en op de een of andere manier zelfs nog indrukwekkender als het van bovenaf wordt gemaakt. Deze pronkt met een aantal schitterende abstracte lijnen die gemakkelijk in het oog zijn en ook zeer aangenaam.

Gevarenzone

Meer verborgen schoonheid in de vorm van een kapot oud vliegtuig, dat niet meer kan vliegen en toch gefotografeerd vanuit de lucht.

High five

Een schitterende luchtfoto die in Dubai is gemaakt, laat het wonder van het land van bovenaf zien. Het zou veel te gemakkelijk zijn om zoiets op de grond te missen.

Sloperij

Deze luchtfoto van een sloperij laat zien dat zelfs de afgedankte bezittingen van de mens mooi kunnen zijn als ze in een bepaald formaat worden gepresenteerd.

Vrij roze

Elke afbeelding van dit Instagram-account wordt geleverd met het bijschrift:

"Het punt is niet om erachter te komen wat het is, maar om te laten zien hoe raar en wonderbaarlijk de wereld er van bovenaf kan uitzien."

Elke foto past goed bij deze mantra. Het is soms niet duidelijk waar je eigenlijk naar kijkt, maar het is zeker altijd een interessant beeld.

Betonnen jungle

Enorme torenhoge wolkenkrabbers worden vanaf deze hoogte niet vaak door een fisheye-lens gezien. Er is iets rommeligs, maar toch buitengewoon aangenaam aan dit beeld van een imposante betonnen jungle die zich beneden uitspreidt.

Rotsachtig paradijs

Een eenzaam rotsachtig eiland wordt omringd door prachtige wateren. De kleuren en contouren van de omringende zee contrasteren prachtig met de grillige rotsen.

Militair fort

Deze bevredigende afbeelding lijkt een oud fort van een eiland te tonen, vredig begroeid met gras en vegetatie. Golven slingeren zachtjes langs de randen terwijl we ons verwonderen over zijn majesteit.

De eierschaal

Gebarsten lijnen van de aarde beneden zien eruit als een ingewikkeld netwerk van kronkelende wegen of aders. Het witte oppervlak leek op een delicate eierschaal.

Een strand met uitzicht

Aan de waterkant staan rijen onbezette ligstoelen, die de golven bijna naar binnen wenken.

Top Gun

Een eenzame jager met slanke lijnen en een even strakke afwerking zorgt voor weer een geweldige luchtfoto. Best grappig om te zien dat een vliegend voertuig ook een foto van een ander maakt.

De waterval

Een vortex-achtige waterval is eigenlijk een vrij algemeen gezicht. Deze staan bekend als "afvoerkanalen" en zijn afvoeren die een gecontroleerde afvoer van overtollig water uit dammen en reservoirs mogelijk maken. Deze systemen voorkomen niet alleen overstroming en schade aan de omgeving, maar zorgen ook voor behoorlijk spectaculaire fotos.

Ballon pit

We genieten van de kleuren van deze en het uitzicht van wat lijkt op twee kerels die verloren zijn in een ballenbak. Maar bij nader inzien zijn het eigenlijk een heleboel ballonnen. Vreemd genoeg bevredigend.

Een roze oceaan

Dit ziet eruit als zand dat in de wind drijft en op de een of andere manier vermengd is met een of ander heerlijk roze materiaal, maar misschien is het een ongewoon uitzicht op de oceaan? Wie kan het zeggen. We stellen ons graag voor dat het een toevluchtsoord aan zee is op een verre planeet, ver, ver buiten ons zonnestelsel.

Geschreven door Adrian Willings.