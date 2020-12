Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een drone wilt kopen voor recreatief gebruik, zorg dan dat je eerst alle regels en voorschriften kent.

Stel je voor dat je al het geld dat je hebt gespaard uitgeeft aan die ene super sexy drone waar je al een tijdje naar kijkt, om er vervolgens achter te komen dat je hem nergens in de buurt van je huis kunt bedienen en dat je kansen om ermee rond te vliegen groot zijn beperkt.

Dat zou natuurlijk een enorme spelbreker zijn. Maar hoe groot is de kans dat dat gebeurt? Wat zijn de regels en voorschriften? Weet u wel of u zich moet registreren of een vergunning moet krijgen?

Dit zijn allemaal geweldige vragen. En voor antwoorden bent u bij ons aan het juiste adres. In deze gids leggen we alles uit wat je moet weten over drones , inclusief wat ze zijn en wat je legaal ermee kunt doen in jouw omgeving - of je nu in het VK of de VS woont.

Drones worden ook wel UAS of quadcopters genoemd

Recreatieve drones zijn voor de lol, niet voor het werk

Recreatieve drones kunnen ingebouwde cameras hebben

Drones, ook wel unmanned aircraft systems (UAS) of quadcopters genoemd, zijn een type vliegtuig zonder een menselijke piloot aan boord; ze worden bestuurd door een operator op de grond. Drones zijn de afgelopen jaren enorm in populariteit gestegen en worden nu gebruikt voor militaire operaties, luchtinspecties, bezorging en verzending, fotografie en meer. In deze gids richten we ons op recreatieve drones.

Er zijn tal van recreatieve drones die je voor de lol kunt gebruiken - veel met ingebouwde cameras. Dit zijn kleinere drones voor persoonlijk gebruik. Je gebruikt ze niet voor je werk, of wordt betaald om ermee te vliegen. Bekijk de handleiding van Pocket-lint hieronder voor meer informatie over welke soorten recreatieve drones beschikbaar zijn voor de gemiddelde consument, inclusief welke het best beoordeeld zijn:

Britse folders zijn verplicht om een gratis theorie-examen af te leggen

Eigenaren in het VK moeten zich registreren als operator en een jaarlijkse vergoeding van £ 9 betalen

Britse drones met cameras en elke drone van meer dan 250 gram moeten de operator-ID weergeven

Je kunt niet met drones vliegen in de buurt van luchthavens in de VS en het VK

Drones mogen niet hoger vliegen dan 400 voet in de VS en het VK

U bent verantwoordelijk voor het veilig vliegen met uw drone

De Civil Aviation Authority (CAA) is een regelgevende instantie in het VK die de regels en voorschriften voor recreatieve drones vaststelt. Vanaf 5 november 2019 heeft de CAA nieuwe wetgeving ingevoerd waarbij iedereen met een drone die tussen de 250 en 20 kg weegt zich moet registreren als drone-eigenaar en ook een online theorie-examen moet afleggen om er een te mogen vliegen. Vanaf 2020 zijn sommige van deze regels ook van toepassing op drones onder de 250 gram die redelijkerwijs geen speelgoed kunnen worden genoemd.

Om een drone te bezitten of verantwoordelijk te zijn voor een drone, moet je 18 jaar of ouder zijn en een jaarlijkse bijdrage van £ 9 betalen om je als drone-eigenaar te registreren. Als je dit met succes hebt gedaan, krijg je een operator-ID om op je drone weer te geven. Dit geldt echter niet voor absoluut elke drone.

Vanaf december 2020 heeft de CAA haar beleid in overeenstemming gebracht met dat van de EU-lidstaten, zodat degenen die met hun drones buiten het VK reizen er zeker van kunnen zijn dat ze geen regels overtreden.

Drones en modelvliegtuigen zijn onderverdeeld in vijf klassen, van C0 tot C4, waarbij C1, C2, C3 en C4 allemaal zowel een Flyer-ID als een Operator-ID vereisen. Dat betekent dat je je ID op die drones moet laten zien en dat je het theorie-examen moet afleggen om er een te vliegen.

C0 is onderverdeeld in drie opties, in wezen om ruimte te maken voor die sub-250g die geen speelgoed zijn, omdat het alles doet wat de grotere drones kunnen (we kijken naar jou DJI Mini 2).

De manier om dit te onthouden is dat als je een drone hebt, ongeacht het gewicht, en het is geen speelgoed en een camera, je een operator-ID nodig hebt die erop wordt weergegeven.

Als je een drone wilt besturen die van iemand anders is, ongeacht je leeftijd, moet je slagen voor een gratis online (of offline) theorie-examen. U kunt deze test zo vaak doen als u wilt, en er is geen minimumleeftijd, hoewel iedereen onder de 12 jaar toezicht van een volwassene nodig heeft.

Ga naar de speciale pagina van de CAA om de test af te leggen, u te registreren of meer van de nieuwste vereisten te lezen.

Aanvankelijk vermeldde de website van de CAA alle drones als "kleine onbemande luchtvaartuigen", en het was moeilijk om te bepalen welke regels van toepassing waren op je drone, vooral als je een moderne quadcopter op professioneel niveau had. Nu is er echter een nieuwe website speciaal voor drones .

Op de drone-codepagina van de CAA zijn de basisregels uiteengezet:

D ont vliegen in de buurt van luchthavens of vliegvelden R emember om te verblijven van minder dan 400 voet (120 meter) O bserve uw drone te allen tijde - verblijf van 150 voet (50 meter) uit de buurt van mensen en goederen Ik vlieg nooit in de buurt van vliegtuigen E njoy verantwoorde

Natuurlijk vliegen veel quadcopters veel hoger dan de CAA-limiet van 400 voet, en het is natuurlijk moeilijk te zeggen of een drone 500 meter horizontaal van je is gevlogen. Desalniettemin is er deze handige pdf die u kunt downloaden om de regels te onthouden. En, met dat gezegd, worden de regels gedetailleerder als je de CAA-literatuur leest:

Houd uw drone altijd binnen uw gezichtsveld en op een maximale hoogte van 120 meter. Zorg er altijd voor dat uw drone zich horizontaal binnen 500 meter van u bevindt. Vlieg altijd met uw drone weg van vliegtuigen, helikopters, luchthavens en vliegvelden. Nieuwe wetten die in oktober 2019 zijn ingevoerd, beperken dat alle drones boven 400 voet en binnen 5 km van de luchthavengrenzen vliegen. Cameradrones moeten ten minste 50 meter verwijderd zijn van een persoon, voertuig, gebouw of constructie die geen eigendom is van of bestuurd wordt door de piloot, tenzij ze minder dan 250 gram wegen. Cameradrones kunnen niet vliegen binnen 150 meter van een druk gebied of een grote groep mensen, zoals een sportevenement of een concert.

De 5km airport rule werd geïntroduceerd in de nasleep van een drone die illegaal werd gebruikt in de buurt van de luchthaven van Gatwick in december 2018.

Maar dat is niet alles. Op de website van de CAA staan enkele aanvullende voorwaarden waaraan u zich moet houden:

U bent verantwoordelijk voor het veilig vliegen met uw drone. Je mag niemand of iets met je drone in gevaar brengen, ook geen artikelen die je eruit laat vallen.

Zoals altijd zullen degenen die veel grotere drones hebben voor professioneel gebruik (dwz drones van meer dan 20 kg) of drones die voor specifiek gebruik zijn geclassificeerd, toestemming nodig hebben voor gebruik en worden onderworpen aan risicobeoordelingen. Voor de meeste mensen, als informele dronegebruikers, is dit niet van toepassing.

Als je een drone bestuurt voor recreatief gebruik, is er goed nieuws: de Federal Aviation Administration (FAA) heeft maar een paar regels voor kleine, niet-commerciële drones die minder dan 25 kg wegen. Deze staan ook wel bekend als modelvliegtuigen. Op de website van de FAA zie je de volgende veiligheidsrichtlijnen voor deze drones, opgesteld door het Congres:

Vlieg op of onder 400 voet Houd rekening met vereisten en beperkingen in het luchtruim Blijf uit de buurt van omringende obstakels Houd je drone in zicht Vlieg nooit in de buurt van andere vliegtuigen, vooral niet in de buurt van luchthavens Vlieg nooit over groepen mensen heen Vlieg nooit over stadions of sportevenementen Vlieg nooit in de buurt van noodhulpacties, zoals brand Vlieg nooit onder invloed van drugs of alcohol

Maar als je de droneliteratuur van de FAA doorzoekt, vind je aanvullende veiligheidsrichtlijnen:

Houd uw drone in het zicht en gebruik indien nodig een waarnemer om te helpen. Blijf op minstens 7 meter afstand van individuen en kwetsbare eigendommen. Vlieg niet bij ongunstige weersomstandigheden (harde wind, verminderd zicht, enz.). Vlieg niet in de buurt van of over gevoelige infrastructuur of eigendommen (krachtcentrales, waterzuiveringsinstallaties, correctionele voorzieningen, zwaar bereden wegen, overheidsvoorzieningen, enz.). Voer geen toezicht uit en fotografeer geen personen in gebieden waar privacy wordt verwacht zonder toestemming van de persoon.

Zowel Amerikaanse als Britse nationale parken staan geen drones toe

Veel delen van Londen en drukke gebieden verbieden drones

Kan niet met drones vliegen in de buurt van het Witte Huis of militaire bases

Dit is lastig, omdat je alle bovenstaande regels moet volgen, maar toch zijn er enkele plaatsen waar het vliegen met een drone helemaal niet is toegestaan en die worden aangeduid als no-fly zones, misschien zelfs je plaatselijke park. Controleer altijd voordat u vliegt. Veel parken hebben zichtbare bewegwijzering om aan te geven wat wel en niet is toegestaan. Let gewoon op het bord geen modelvliegtuigen om te bepalen of je met je drone kunt vliegen.

Nu hebben we wat gegraven om dit een beetje gemakkelijker voor u te maken. We hebben ontdekt dat alle acht Royal Parks in Londen vliegverbod zijn. Veel commons staan ook geen drones toe (of zelfs vliegers!), Zoals Wimbledon Common, Putney Common en Clapham Common. Maar je kunt vliegen op sommige heidevelden, zoals Hampstead Heath en Blackheath. En je kunt vliegen in parken in Ealing, maar ook rond Barnet en Camden.

Islington en Sutton staan ook drones toe. In andere gebieden, waaronder enkele stadsdelen, mag je een drone besturen, maar alleen als je eerst een vergunning hebt. In de gemeente Lambeth heb je bijvoorbeeld een commerciële vergunning nodig, zelfs als je een amateur-drone-operator bent. Ook in Hackney moet je een applicatie invullen, die je hier kunt vinden .

Wat betreft andere volledig beperkte gebieden, u kunt niet vliegen in Chelsea, Lewisham, Dagenham, Barking en Redbridge. Bexley en Derby verbieden drones ook uit alle parken en open ruimtes.

Het Peak District National Park website zegt dat je niet kan vliegen in het park en moet toestemming krijgen van elk land dat geen deel uitmaakt van het Nationaal Park, zoals de National Trust land. Je kunt ook niet met een drone vliegen in het New Forest.

Houd er ook rekening mee dat als uw drone is uitgerust met een camera, er vrij vaak extra beperkingen zijn rondom waar u ermee kunt vliegen en hoe dicht u ermee kunt vliegen naar andere niet-betrokken mensen of objecten. Om binnen deze beperkte gebieden in het VK te kunnen vliegen, moet u vooraf toestemming van de CAA hebben om dit te doen. U kunt meer informatie over deze gebieden en regels te leren van hier .

Zoals eerder besproken, mag je natuurlijk nooit vliegen in de buurt van luchthavens, krachtcentrales en militaire bases. Als je niet zeker weet of je ergens naartoe kunt vliegen, neem dan contact op met de gemeente, of gebruik de NATS Drone Assist-app, die beschikbaar is voor Android en iOS , om alle no-fly zones in het VK te zien. Het geeft ook gevaren op de grond weer, zoals spoorlijnen, scholen, benzinestations en andere gebieden waar u voorzichtig moet zijn.

En tot slot heb je toestemming nodig van landeigenaren voordat je kunt opstijgen of landen op hun privéterrein. Neem dus contact op met je buurman voordat je je quadcopter gewoon in hun tuin laat landen. Je kunt in het luchtruim boven hun land vliegen als je geen overlast veroorzaakt of inbreuk maakt op hun privacy. Als je een buurman van streek maakt en voor de rechter wordt gedaagd, zal een rechter beslissen of je zijn rechten hebt geschonden.

Volgens de FAA hebben de VS het meest complexe luchtruim ter wereld. Dus ja, geduld met ons ...

De nummer 1 plaats waar je niet met een drone in de buurt kunt vliegen in de VS is een luchthaven. U moet ten minste vijf mijl verwijderd zijn om te kunnen opereren zonder de verkeerstoren op de hoogte te stellen van uw activiteit. Als u van plan bent om dichterbij te vliegen, moet u dit melden bij de luchthavenexploitant of de verkeerstoren. Als je je zorgen maakt of je te dicht bij een luchthaven bent om te vliegen, gebruik dan een app zoals AirMap om te zien waar je mag vliegen.

Het lanceren, landen of bedienen van drones is verboden op landen en wateren die worden beheerd door de National Park Service. Meer informatie over het droneverbod van National Park Service is te vinden op de website, inclusief informatie over de parken en hun no-fly zones. Andere verboden gebieden zijn onder meer het Witte Huis, Camp David en de meeste militaire installaties. Voordat u in Washington DC of andere zwaarbeveiligde gebieden vliegt, moet u eerst contact opnemen met de geheime dienst en / of een controlerende instantie. Maar vaker dan dat, wordt u niet toegelaten. Ik waarschuw je gewoon. De National Oceanic and Atmospheric Administration verbiedt ook drones in beschermde mariene gebieden . Het is zelfs illegaal om met uw drone in of rond een natuurbrandbestrijdingsoperatie te vliegen. Ten slotte is het vliegen met drones verboden binnen een straal van drie mijl rond een stadion of locatie, maar ze beginnen slechts een uur voor en eindigen een uur na de geplande tijd van de volgende evenementen: MLB, NFL, NCAA Division One Football, NASCAR Sprint Cup, Indy Car en Champ Series.

In de VS is er zoiets als tijdelijke vluchtbeperkingen (TFRs). De FAA gebruikt dit om vluchten in bepaalde gebieden tijdelijk te beperken. Sommige TFRs zijn meer permanent geworden, zoals die rond Disneyland en Disneyworld. Andere keren zijn ze gebaseerd op gebeurtenissen, zoals wanneer de president naar een stad reist. De FAA publiceert actieve TFRs , net als sommige apps. Controleer dus altijd voordat u gaat vliegen.

De website Know Before You Fly heeft een handige US Air Space-kaart die op een bepaald moment precies laat zien waar je wel of niet kunt vliegen. Bovendien kunt u de B4UFLY-app van de FAA, die beschikbaar is in de App Store en Google Play Store , gebruiken om te bepalen of er beperkingen of vereisten zijn waar u naartoe wilt vliegen. De FAA heeft ook deze kaart met beperkte locaties .

Je moet recreatieve drones registreren in het VK

Je moet recreatieve drones registreren in de VS.

Mogelijk hebt u toestemming nodig om in sommige gebieden in de VS en het VK te vliegen

Britse amateurpiloten hebben in sommige gebieden zelfs een commerciële vergunning nodig

De wijziging van de Air Navigation Order vereist dat eigenaren van drones met een gewicht van 250 gram of meer zich registreren bij de Civil Aviation Authority (CAA) en dat dronepiloten een online veiligheidstest afleggen om ervoor te zorgen dat de lucht in het VK beschermd is tegen onverantwoordelijke vliegers.

Deze eisen treden in werking op 30 november 2019, dus er is nog een tijdje. U kunt de registratie en cursus online voltooien. Meer recentelijk heeft de CAA ook een jaarlijkse licentievergoeding voorgesteld die eigenaren van drones moeten betalen om zich te registreren.

"De updates van het Department for Transport ... zorgen voor een verstandige balans tussen de bescherming van de openbare veiligheid en het benutten van de voordelen van dronetechnologie voor Britse bedrijven en het grote publiek", zei Christian Struwe, hoofd Public Policy Europe bij dronemaker DJI in mei 2018. .

"De overgrote meerderheid van dronepiloten vliegen veilig en verantwoord, en overheden, luchtvaartautoriteiten en dronefabrikanten zijn het erover eens dat we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat alle dronepiloten de basisveiligheidsregels kennen.

"We zijn daarom bijzonder verheugd over de toewijding van het Department for Transport om toegankelijk online te testen als een manier om dronegebruikers te helpen de wet na te leven."

Gebruikers die zich niet registreren of de competentietests niet afleggen, kunnen boetes krijgen tot £ 1.000.

Als je je drone gebruikt voor betaald werk, heb je " Permission for Aerial Work " nodig. Deze soort vergunning moet jaarlijks worden vernieuwd.

De nieuwe regelgeving omvat ook geofencing, waarbij vliegverboden worden geprogrammeerd in recreatieve drones. U kunt meer lezen over al deze nieuwe regels en voorschriften op de website van de UK Gov.

Het is ook vermeldenswaard dat de politie in de nabije toekomst de macht zal hebben om drones in beslag te nemen, gebouwen te doorzoeken en zelfs vaste boeteberichten uit te vaardigen als ze een redelijk vermoeden hebben dat er een drone-overtreding is gepleegd.

Zelfs voor kleine overtredingen kunnen boetes tot £ 100 worden opgelegd en de politie zal ook de bevoegdheid hebben "... drones in beslag te nemen, inclusief elektronische gegevens die in het apparaat zijn opgeslagen - wanneer een ernstig misdrijf is gepleegd en een bevel is verkregen."

Je hebt alleen toestemming nodig om in de VS met een recreatieve drone te vliegen als je van plan bent deze in een beperkt luchtruim te gebruiken . En de FAA raadt u aan om alle lokale wetten en verordeningen te controleren en na te leven voordat u over privé-eigendom vliegt.

Bovendien werd op 13 december 2017 een presidentiële wet ondertekend die vereist dat recreatieve dronepiloten in de Verenigde Staten hun UAS hier bij de FAA registreren als deze tussen 0,55 lbs en 55 lbs weegt. Eerder vernietigde een federaal hof van beroep een soortgelijke regel, maar zodra de wet is aangenomen, zijn de oorspronkelijke voorschriften van toepassing.

Commerciële piloten moeten zich nog registreren voordat die wet wordt aangenomen. Ze moeten ook een andere reeks FAA-voorschriften volgen , die in 2016 van kracht werden. Als u van plan bent media te verkopen die met uw drone zijn vastgelegd, of als u wordt betaald om met een drone te vliegen, bent u een commerciële dronepiloot.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Cam Bunton.