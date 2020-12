Beste drone-fotos ooit: verbluffende fotos vanuit de lucht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De dronefotografie is de afgelopen jaren enorm gestegen, waarbij het aantal en de kwaliteit van dronefotos elk jaar toeneemt. Er zijn zoveel fotos dat dronefotografie zelfs zijn eigen officiële prijsuitreikingsprogrammas heeft.

Nu de meeste nieuwe drones zijn uitgerust met cameras van hoge kwaliteit die in staat zijn om geweldige fotos en videos te maken, worden de fotos alleen maar beter en beter. We zeggen makkelijker, maar dat wil niet zeggen dat het een wandeling in het park is.

We hebben enkele van de beste fotos verzameld die we hebben gezien, evenals nog veel meer van Dronestagram en de Skypixel-fotowedstrijd om te laten zien hoe verbluffend fotos van drones kunnen zijn. Maak je klaar om je kaak van de vloer te halen.

Lotus Tempel

Dit is zeker een adembenemend uitzicht op een toch al ontzagwekkende tempel van aanbidding. De Lotus-tempel bevindt zich in Delhi, India en staat bekend om zijn bloemachtige vorm. Het is ook een plaats van verwondering dankzij het verwelkomen van iedereen - ongeacht religieuze overtuiging.

Two moo door Luke Bell

Luke Bell, een videograaf en fotograaf uit Kaapstad, zei dat hij deze foto maakte op een koude, vroege ochtend in Zuid-Afrika op een boerderij in de buurt van Stellenbosch. Twee koeien die uit een nabijgelegen dam dronken, trokken mijn aandacht toen ik hun lange schaduwen zag, legde hij uit. "Ik lanceerde mijn drone om de scène vast te leggen op een manier die onmogelijk is met een ander type camera."

Dawn on mercury tower, Russia door Alexeygo

Alexey Goncharov, een 36-jarige natuurkundige die aan de Moscow State University werkt, zei dat hij soms drone-fotos maakt voordat hij aan het werk gaat. Op een ochtend, toen hij op zoek was naar een mooie weerspiegeling in spiegelramen van de Mercurius-toren, zag hij industriële klimmers: “Ik vond de manier waarop hun werk er vanuit dat perspectief uitzag, mooi. Ze leken de stad zelf te wassen, niet alleen de ramen van het gebouw.

De rode trein

Dit schitterend contrasterende beeld uit de lucht toont een fantastische rode trein die door de besneeuwde bergen van Zwitserland rijdt.

Concrete jungle, Dubai, EAA door Bachirm

Bachir Moukarzel, een 33-jarige Libanees die in Dubai woont, is een cluster Financial Controller in Rotana Hotels. Deze foto is genomen bij zonsondergang in Dubai om 18.00 uur, terwijl ik probeerde een gebied vast te leggen dat 10 jaar geleden een woestijn was, maar nu "een betonnen jungle met de hoogste gebouwen in Dubai" is. Hij zei dat elke vlucht een nieuw avontuur is, ook al vliegt hij al eeuwen, aangezien elke vlucht "zijn eigen smaak heeft".

Mont Saint Michel in de mist

Deze adembenemende opname toont het beroemde Franse klooster Mont Saint Michel, badend in verbluffende ochtendmist. Deze afbeelding werd ook gekozen als de winnaar van de hoofdprijs van de Skypixel-wedstrijd van 2018 .

Een verlaten universiteit

Dit is een prachtig uitzicht over het platteland van de Republiek Abchazië. Het toont een verbazingwekkend landschap met een tragische geschiedenis, aangezien dit deel uitmaakt van de regio waar etnische zuiveringen plaatsvonden in de jaren negentig. Mensen werden uit hun huizen verdreven, op brute wijze vermoord en vervolgd. Nu is een gebroken, verlaten universiteit een eerbetoon aan deze tragische tijd.

Zomerafwerking, Frankrijk door jcourtial

Jerome Courtial, een 39-jarige Fransman gevestigd in Londen, ging naar Valensole om "een originele foto te maken in plaats van het klassieke uitzicht met de zonsondergang op de achtergrond". Zijn vriendin was bij hem, en in een interview nadat hij was gekozen als de nummer 1 winnaar van Dronestagrams 2017 awards, bedankte hij haar voor haar geduld, aangezien ze "behoorlijk lang hebben gewacht om de perfecte plek te vinden". De foto werd uiteindelijk zijn favoriete foto ooit gemaakt.

Elementen

Deze verbazingwekkend mooie afbeelding van de landschappen van IJsland bestaat eigenlijk uit 12 afzonderlijke afbeeldingen die in één zijn gestikt . Een schitterende panoramische opname van de omgeving met de met wolken bedekte bergtoppen en stromende rivieren die door het landschap snijden.

Freewheelen

Deze luchtfoto speelt echt een truc met het oog en geeft de indruk dat een fietser de zijkant van een wolkenkrabber beklimt. Het beeld van Nigel Kwan werd vakkundig vastgelegd met een Mavic Pro.

Verlosser op het vergoten bloed

Dit is een prachtig uitzicht op een kerk in Sint-Petersburg, Rusland. Het toont de Kerk van de Verlosser op het Bloed. Dit ongelooflijke gebouw begon oorspronkelijk met de bouw in 1893 en vertegenwoordigt een romantische nationalistische architecturale stijl door Alfred Alexandrovich Parland en Archimandrite Ignaty.

Blije boten

Een door en door opgewekt uitzicht vanaf de rivieren van Singapore toont kanos van bovenaf, poseren in een positie waardoor ze eruit zien als een blij gezicht. Het kan natuurlijk een ongeluk zijn, maar als dat zo is, is het een gelukkig ongeluk.

Zonsopgang in Bagan

Deze schitterende dronefoto werd in Bagan, Myanmar gemaakt door Witold Ziomek. Hij gebruikte een Mavic Pro om deze schitterende foto te maken van oude architectuur met als achtergrond heteluchtballonnen.

Baby kreeften fokkerij

Boven de wateren van Vietnam legde Trung Pham dit beeld vast van de kreeftenboerderijen in de provincie Phu Yen. De opvallende kleuren en de mix van door de mens gemaakte materialen met de natuur zorgen voor een ongelooflijke foto.

Vrede, Spanje door luckydron

Luis Saguar Domingo, een 24-jarige, zei dat hij zijn drone met Kerstmis cadeau kreeg en in Madrid op zoek was naar een leuke plek om met de nieuwe drone te vliegen. Hij voelt zich ontspannen tijdens het vliegen, simpelweg vanwege alle prachtige landschappen die hij kan zien, en toen hij deze foto nam, vond hij het "echt gaaf en symmetrisch". Vanuit dit oogpunt zei Domingo dat het echt "moeilijk is om zon foto te maken".

Oeps

Een ongelukkig ongeluk zorgt voor een behoorlijk geweldige luchtfoto. Een vrachtwagen is gekanteld en heeft zijn lading langs de weg gemorst. Ilya Martyanov merkte het ongeluk op en rende snel naar buiten om zijn drone voor een momentje op te sturen. Het resultaat is een fantastische dronefoto van de valkuilen van het moderne leven.

Wanneer in Rome

Het Romeinse Colosseum is een ongelooflijk gezicht vanaf de grond en vanuit de meeste hoeken. Het is een wonder van architectuur en een fantastisch zicht op onze geschiedenis. Net toen je dacht dat het niet indrukwekkender kon worden, kwam deze afbeelding van Mauri Pagliai langs die het in volle nachtelijke pracht uit de lucht laat zien.

Deze afbeelding is geselecteerd voor een van de Peoples Choice Prizes in the Sky Pixel-wedstrijd .

Dun ijs

Een vreemd mooie zwart-witfoto die een aderachtig patroon op het ijs eronder lijkt te laten zien. Misschien de overblijfselen van een boom die onder de ijskoude diepten is verdwenen?

Geometrie van vloeibaar goud

Javier del Cerro legde deze schitterende luchtfoto vast van de verbazingwekkende symmetrie van de olijfboomgaarden van Castilla La Mancha, Spanje.

Next Level door Macareuxprod

Thibault Beguet, een 34-jarige fotograaf gevestigd in Rennes, Bretagne, gebruikt drones om fotos te maken en films te maken voor bedrijven, agentschappen, tv, enz. Deze foto is gemaakt met zijn vriendin, Manon, terwijl hij op zoek was naar een leuke, originele , en een ongebruikelijke manier om aan geliefden en vrienden aan te kondigen dat ze in verwachting zijn: "We houden van Normandië, de zee en buitenactiviteiten, dus kiezen we er natuurlijk voor om op het strand te fotograferen."

Het sterrenfort van Bourtange

Fort Bourtange werd oorspronkelijk gebouwd in 1593 in Nederland om de weg tussen Duitsland en de stad Groningen te verdedigen en te controleren. Het heeft veel geschiedenis gezien in de decennia en eeuwen die sindsdien zijn verstreken en is onlangs vrij toepasselijk omgebouwd tot een historisch museum.

Van bovenaf is Fort Bourtange zeker mooi, omgeven door verdedigingsgrachten en een schitterend landschap.

Eenden grootbrengen bij de rivier

In de lucht boven Vietnam vangt een drone eenden die worden grootgebracht door de lokale boeren. Een massa witte eenden ontspant zich op de vredige rivierwegen terwijl de boer aan het werk is.

Ugo le marin door Rga

Romain Gaillard zei dat deze foto s ochtends vroeg is genomen. "Ik was naar het strand gegaan om wat fotos te maken", legde hij uit. "Terwijl ik zag hoe mijn kinderen op het strand speelden ... kwam ik op het idee om het zand als een groot vel papier te gebruiken. Dus tekenden mijn twee zoons en ikzelf een scène met betrekking tot de zee - op de afbeelding zie je mijn oudste zoon."

Vrouw in de was

Vanaf de kust van Taiwan legt deze luchtfoto de fotograaf vast die aan de rand van het water ligt, de witkalk van de golven vermengd met haar witte jurk. Deze schitterende foto werd genomineerd als professionele afbeelding in de categorie portret.

De fotograaf, Bobo, reageerde op deze afbeelding :

"Dit is mijn Taiwanese film, de kustlijn van Hualien bestaat uit steile kliffen en afgelegen zee, steil terrein, stap voor stap is de diepe zee. Ik heb altijd al een speciaal perspectief gewild, dus doe mijn best om dat te proberen terwijl Mavic over de kustlijn vliegt, Ik vind de golven aan de kust prachtig flitsen tussen donkergrijs grind en turkoois water, donker en licht. Het contrast was erg sterk. Toen de golven naar de kust vielen en zich terugtrokken, vertoonden ze een enorme en eufemistische vorm, die me aan de staart deed denken einde van de walvis, en klaar met het werk. Ik drukte op de sluiter toen de spray en de rok werden overhandigd om de rok en de zeegolf samen te laten smelten en een gevoel van verlenging te hebben, waardoor het werk met een hulpstuk en een soortgelijke ruimte overbleef Met dit idee heb ik een reeks composities in verschillende vormen gemaakt. Het hele proces was erg spannend. Helaas was het een bewolkte dag. Als het zonnig is, zal de algehele kleur van de werken nog mooier zijn. "

Stijlvolle symmetrie

Deze simpele foto was niet zo hoog in de lucht geknipt als sommige anderen op onze lijst, maar dat maakt het niet geweldig. Het zicht op rijen en rijen wijnstokken die zich uitstrekken zover het oog reikt, ziet er fantastisch uit. Zeker met de schitterende symmetrie.

Nachtlijn

Deze afbeelding toont een Chinese visser die in de wateren aan het werk is en hun beroep uitoefent. Deze afbeelding was een van een reeks even mooie afbeeldingen die boven het water werden vastgelegd.

Maatje

Dolfijnen zijn geweldig, nietwaar? Zeker als je ze zo thuis te zien krijgt in hun natuurlijke habitat in ongelooflijk kristalhelder water voor de kust van West-Australië.

Tatahatso Point

Deze schitterende afbeelding toont Tatahatso Point in de Grand Canyon. Een populaire fotografieplek, maar niet vaak vanuit de lucht gezien.

Vuurtoren van Smgen

Een perfect getimede foto van een vuurtoren in Zweden toont de ondergaande zon door de top. Het schitterende rood van de punt schijnt helder zodat iedereen het kan zien. Een lege horizon strekt zich uit naar de achtergrond. Briljant eenvoudig, prachtig ingelijst en fantastisch gebruik van een Mavic Pro.

Novo Mesto, Sloveni

Deze ongelooflijke aanblik is te zien in de stad Novo Mesto, vlakbij de grens met Kroatië. Een weelderig groen landschap, een kronkelende rivier en een hechte gemeenschap zijn gemakkelijk vanuit de lucht te zien.

IJslandse waterval

Een prachtige Mavic Pro-foto van de landschappen van IJsland en een van de vele met ijs bedekte watervallen die zichtbaar zijn over de landschappen.

Metamorfose

Dit is niet zomaar een kleine steiger in prachtige wateren. Het is ook een luchtfoto van een vuurtoren aan de kust van Yalta. De wateren zijn eigenlijk de Zwarte Zee. Deze indrukwekkend hoge foto doet de vuurtoren ook klein lijken. Dat is geen sinecure.

Elementair

Deze luchtfoto is gemaakt op 1500 voet boven de rivieren van IJsland. De kronkelende lijnen laten de schoonheid van de natuur zien en deze afbeelding maakt deel uit van een reeks even prachtige kiekjes met een soortgelijk thema.

Vissershow Inle Lake

Deze afbeelding benadrukt de show die de vissers voor toeristen op het Inlemeer in Birma toonden, maar geeft eigenlijk hun traditionele vismethoden in actie weer. De luchtfoto gemaakt met de DJI Mavic Pro is zeker iets speciaals en waarschijnlijk heel anders dan het uitzicht dat mensen die het meer bezoeken meestal zien.

De fotograaf merkte op:

"De Inu-rivier in Myanmar, de oude en unieke vismethoden, trekt talloze toeristen aan om te kijken, en is nu een show geworden."

Deze afbeelding gemaakt met een DJI Phantom 4 en toont de dokken van het Yantian District, China. Deze foto maakt deel uit van een reeks prachtige afbeeldingen van arbeiders die de dokken verzorgen en de oppervlakken onderhouden.

Anchang stad meer goederen

Deze afbeelding toont een oude stad rond kronkelende waterwegen. Deze stad staat bekend om zijn producten, maar staat nu ook bekend om zijn uitzichten. Deze luchtfoto maakt deel uit van een verzameling die is gemaakt met de DJI Spark, een kleine maar duidelijk capabele drone.

Zeng Xinmin reageerde op deze afbeelding:

"Anchang Ancient Town is een van de vier beroemde oude steden in Shaoxing, de provincie Zhejiang is de eerste batch van gepubliceerde historische en culturele steden. Werd gebouwd in de Noordelijke Song-dynastie, na de oorlog herhaaldelijk verbrand en herbouwd in de Ming en Qing Dynastieën, de architecturale stijl erft de typische kenmerken van Jiangnan Water Village, een water, eenvoudig en elegant, zijn speciale Anchang-worst, of "saus" Het vlees van pluimvee, enz. Alleen u kunt niet bedenken, er is geen Anchang "was" , "saus" kan niet. Het is de geboorteplaats van Shaoxing Master. "

Het uitzicht van een leeuw

De koning van de jungle is ook perfect voer voor een fantastische luchtfoto. Deze briljante afbeelding toont een leeuw die wordt gestoord door de geluiden van de drone, maar niet verbluft door zijn aanwezigheid. Niet vaak kun je op deze manier een wild dier veilig bekijken, tenzij je je toevallig verstopt in een nabijgelegen boom.

Santa Maddalena dorp, Itali

Deze ongelooflijke foto toont de prachtige groene heuvels en omgeving van Santa Maddalena in Italië. Een briljant kleurrijke foto van de natuur, mogelijk gemaakt door een door mensen gemaakte drone.

Vuur en ijs

Nog een schitterende Mavic Pro-foto. Dit keer vanuit Yellowstone National Park in de VS. Het ijzige oppervlak eronder toont schitterende kleuren terwijl heet zwavelwater zijn weg door de sneeuw vindt.

De lange rit

Deze foto is eigenlijk het resultaat van een aantal verschillende afbeeldingen die aan elkaar zijn gestikt om het eindresultaat te creëren. Dit stiksel wekt de indruk van een buigende wereld die zich uitstrekt tot in het oneindige. We hebben deze stijl eerder gezien en moeten zeggen dat het een behoorlijk geweldige manier is om drone-fotos te maken.

Jesper Guldbrand geeft wat meer inzicht:

"Deze serie heet" Mind bending "en is opgenomen in 2017 op verschillende locaties in Zweden. Falun is een geweldige stad om te mountainbiken. Deze foto laat het zien. 20 afbeeldingen aan elkaar gestikt. Een proces dat ongeveer 1,5 maand in beslag nam."

Het land van de aarde

Deze afbeelding maakt deel uit van een verzameling fotos die de schade laten zien die industrieel afval aan het landschap heeft toegebracht. Hoewel deze luchtfotos golven van prachtige kleuren laten zien, tonen ze in feite de schade aan die de mensheid heeft aangericht aan de wereld die we bewonen.

De fotograaf merkte op :

"De snelle ontwikkeling van de menselijke beschaving heeft een reeks negatieve gevolgen gehad. Het milieu is vervuild en de ecologie is vernietigd. Op dit moment is de status quo van de vervuiling op aarde erg hard en vormt ze een duizelingwekkende" aarde 殇 "! De mensheid moet denk na over het triomferende ontwikkelingsmodel van de industrie, voer echt het beleid uit van het transformeren van de ontwikkelingsmodus en bereik duurzame sociale en economische ontwikkeling. Zie de verwoesting van de aarde onder ogen, voor altijd littekens. Milieuvervuiling moet worden beheerd, anders zal er geen volledige aarde zijn. Zonder bescherming van het milieu zal de mensheid omkomen. In plaats daarvan kunnen abstracte beelden de milieu-impact van industriële vervuiling beter weergeven. Hoewel deze industriële vervuilingsgerelateerde omgevingen, details en kleuren een aantrekkelijke charme kunnen produceren, vertegenwoordigt het uiterlijk niet de essentie van spectaculair kleurrijk fotos kunnen erg lelijk van aard zijn, het is vies, erg slecht. Mensen zijn rijk aan uitvindingen en creativiteit. Ze kunnen ook een onderscheidende visuele schoonheid creëren tijdens het proces van industriële vervuiling en vernietiging van de natuur. De auteur legde het verwoeste land vast in luchtfotografie. Deze groep fotos (18) 2017 geschoten in een mijnafval. "

Geen klein eiland in Hong Kong

Als een scène uit Inception toont deze drone-foto, gemaakt met een Phantom 4 Pro, een dromerig uitzicht op Hong Kong. Een verzameling van 43 fotos was gewoon om dit geweldige uitzicht te creëren en het is zeker indrukwekkend.

Een vogelvlucht van Lombard Street, San Francisco

De meeste mensen zullen dit kunnen identificeren als de beroemde Lombard Street - naar verluidt "de meest bochtige straat ter wereld". Deze bochtige weg is zeker iconisch en deze drone-foto is even fantastisch.

Herfst geur

Genomen in de lucht van China, werden een aantal prachtige fotos gemaakt door deze professionele fotograaf met een DJI Phantom 4 Pro. Een van deze afbeeldingen toont de landelijke dorpen en het harde werk dat nodig is om de oogst van fruit te oogsten. Deze luchtfoto werd gekozen als de runner-up in de categorie professionele verhalen. We raden u ten zeerste aan om ook de rest van de afbeeldingen te bekijken .

De fotograaf merkte op:

"Herfstseizoen is het seizoen van de oogst, vol gouden vruchten is de bijdrage van de aarde aan het harde werk van de mensheid."

Central Park in de winter

New York City ziet zeker regelmatig sneeuw vallen. Vanuit deze hoek ziet het stadspark er fantastisch uit, vooral als het in winterse sneeuw wordt gestrooid.

Waar we heen gaan, hebben we geen wegen nodig

Wegen, wegen, zoveel wegen. Maar wie heeft er wegen nodig als je kunt vliegen? Zeker niet deze drone.

Een eenzaam huis

In de stoffige vlaktes zit een eenzaam huis omgeven door niets dan stof, struikgewas en af en toe een boom. De gebouwen werpen prachtige schaduwen over het land.

Mooie Yantian

Deze afbeelding gemaakt met een DJI Phantom 4 en toont de dokken van het Yantian District, China. Deze foto maakt deel uit van een reeks prachtige afbeeldingen van arbeiders die de dokken verzorgen en de oppervlakken onderhouden.

Boven de ijsbeer

De winnaar van de hoofdprijs van de Skypixel-awards van 2017, vastgelegd met een Phantom 4 Pro, toont een eenzame ijsbeer die door het ijzige landschap springt. Fotograaf Florian Ledoux, onderschrift van zijn foto :

"Beste toekomstige generatie, ik hoop dat we de Arctische fauna nog steeds kunnen zien zoals we nu doen. Het wordt bedreigd omdat de omgeving verandert. Ik heb veel scènes van dieren in het wild gezien en ik kan je garanderen dat dit de mooiste is. ding dat ik ooit heb gezien. Ongelooflijke en unieke opname boven een ijsbeer in Nunavut, Baffin-gebied tijdens wildreportages in Nunavut en Groenland. "

Verdwaald in de zandduinen

In de buurt van het Grand Staircase National-monument in Utah maakte Marc Lamey deze foto met een DJI Phantom 4 Pro. Het onderwerp van zijn foto krulde op in het warme zand eronder.

Waterlily, Vietnam door helios1412

Een prachtige opname van boven de waterwegen van Vietnam toont een eenzame arbeider die diep in het water waadt.

De zon is op, de netten uit

Deze foto toont een visser op zijn boot op de wateren van Inle Lake. Deze getalenteerde man roeit niet alleen zijn boot met zijn been, maar slaagt er ook in om tegelijkertijd vis te vangen. Een schitterende foto, die de prijs zeker verdient.

"Een Intha-visser zet zijn net op om te vissen terwijl hij zijn boot peddelt met een unieke beenroeitechniek in het Inlemeer van Mayanmar"

IJsvorming door Florian

Florian Ledoux, een 27-jarige die onlangs naar Reykjavik verhuisde om dichter bij het noordpoolgebied te komen, begon in 2014 in Groenland te fotograferen om "veranderingen in de Inuit-cultuur te rapporteren en getuige te zijn van de schoonheid van dit enorme land". Deze foto is tijdens de winter genomen in Oost-Groenland - een van de meest afgelegen plekken op aarde. Hij zei dat hij hier meerdere keren probeerde te vliegen en dat zijn drone werd aangevallen door twee Gyrfalcon.

Grijp de staart van de herfst

Een andere adembenemende luchtfoto gemaakt met de Phantom 4 Pro toont de prachtige rode kleuren van de herfstbomen.

Infinite Road door Calin Stan

Calin Stan, een 30-jarige die al meer dan een decennium in de fotografiebranche werkt en zijn eigen bedrijf heeft, zei dat zijn dronebeeld is van de Cheia DN1A-weg die je naar Transsylvanië in Roemenië brengt. Of, zoals de legende zegt, dit is de mening die "Graaf Dracula zelf zag tijdens zijn nachtelijke vlucht", legde Stan uit. Hij heeft de afbeelding voor het eerst vastgelegd voor het Transylvania Roads Project.

Het verloren eiland

Wie droomt er niet van dit uitzicht? Een vredig gezicht op een verlaten eiland, prachtige kalme wateren die zich uitstrekken in de verte en ver weg van de drukte van het stadsleven. Deze weergave werd vastgelegd met behulp van een DJI Phantom en een GoPro Hero 3 Black terwijl ze boven het Frans-Polynesische eiland Tahaa zweefden. Verbazingwekkend.

Komeet in duisternis

In de vroege ochtenduren, in Newfoundland, Canada, stuurde een professionele dronefotograaf zijn drone naar boven om te zien wat hij op het water kon zien. Een vissersboot die de kust nadert, stroomt door meeuwen, die ongetwijfeld een gemakkelijke vangst proberen te bemachtigen.

"Een van mijn favoriete fotos. Een vroege ochtend in Newfoundland, ik was aan het wandelen op de East Coast Trail toen ik een stel zeemeeuwen hoorde. Ik lanceerde snel mijn drone om erachter te komen wat de chaos veroorzaakte. Het was een kleine kabeljauw die aan het vissen was. boot die naar de haven stoomt, een werkelijk magisch moment. "

Kwinana Beach

Een geweldige luchtfoto van de verbluffend mooie stranden van Kwinana, West-Australië. Deze afbeelding maakt deel uit van een verzameling even duizelingwekkende afbeeldingen van Amphotoco die op Dronestagram zijn geplaatst. We houden van ze en hebben nu een wanhopige drang om het land te bezoeken.

Walvishaai en toeristen

In de wateren van de baai van La Paz, Mexico, komen elk jaar honderden tienerwalvishaaien eten en dartelen. Deze afbeelding toont een aantal toeristen die een duik nemen met de prachtige wezens.

Danser

Deze briljant eenvoudige afbeelding werd vastgelegd op een DJI Mavic Pro en toont een danseres in het midden van een oude binnenplaats in Shanghai, China.

Fotograaf Cocoanext merkte op :

"Shanghais pas bijna 190 jaar oude binnenplaatshuis met noordelijke kenmerken wordt zelden gezien in het zuiden, waar dansers niet alleen rokken dansen, maar ook oude Shanghai-herinneringen"

Daily Geometry door Petra Leary

Als je een lijst met de beste drone-fotos in de buurt wilt hebben, lijkt het alleen maar eerlijk om een echte prijswinnaar op te nemen. Deze beelden maken deel uit van een serie genaamd "Daily Geometry" van de bekroonde luchtfotograaf Petra Leary. Uit deze verzameling fotos werd de meester in luchtfotografie geselecteerd voor de shortlist van de Zeiss Photography Award 2019. Schitterende lijnen, opvallende kleuren en verbazingwekkende symmetrie van eenvoudige stedelijke locaties.

Waterval held

Een eenzame man wordt gevangen genomen terwijl hij over de waterval duikt. Deze briljant getimede foto toont een Guinness World Record-houder die zijn passie uitvoert.

De fotograaf gaf er wat meer inzicht in :

"Hij is ouder dan zestig, hij is wereldrecordhouder voor het duiken in de Guinness-waterval. In Chinas beroemde uitloop van de Gele Rivier en de grote watervallen van de watertoren in de provincie Heilongjiang verraste hij de wereld met zijn sprong. In de lucht, zijn actie rekt het mooie uit. Zet het moment van de schok stil, waag deze sprong in de eeuwigheid.

Voetafdrukken

Een eenzame man wordt gevangen genomen terwijl hij door het woestijnzand in de diepten van China waadt. De afbeelding werd ingediend bij de Skypixel-awards met het bijschrift :

"Het is geschoten in de Tengger-woestijn, een buitensporter die hard te voet door de woestijn loopt, met de voetstappen van steeds dieper, zal niet worden gepakt?"

Saksun

Saksun is een klein dorp gelegen in het noordwestelijke deel van het Faeröerse eiland Streymoy. Het dorp is omgeven door prachtige landschappen met adembenemende uitzichten op de natuur. Dit geweldige uitzicht op de plaatselijke kerk werd vastgelegd door Ian Montgomery met zijn Mavic Pro en ingediend voor de Sky Pixel-wedstrijd.

Balmoral Ball

Deze luchtfoto van de basketbalvelden van Auckland toont prachtig contrasterende kleuren en schitterende symmetrie vanuit de lucht. Deze foto van Petra Leary won de eerste prijs in de categorie professionele portretten in de Skypixel-awards van 2017.

De zon is bezig

Deze dronefoto toont een luchtfoto van arbeiders die noedels drogen op verschillende rekken. De fotograaf onderschrift van de afbeelding:

"Op 5 oktober 2017 waren dorpelingen in Xiashi Town, Kaili City, provincie Guizhou, bezig met het drogen van noedels."

Einde van de lijn, VS door Martin Sanchez

Martin Sanchez zei dat hij deze foto nam op een zaterdagmiddag in april, net voor zonsondergang in New Jersey. Hij zag een lege tennisbaan die "gewoon opviel als een gekoesterd verhaal in een boek met lege woorden". Na een paar opnames kwamen twee mensen langs om wat tennis te spelen en ze leken in de war toen ze hem op de grond zagen liggen. Toen hij klaar was, liet hij hun zijn foto zien en ze zeiden: "Ohhhh! Ik snap het!"

Basilica del Voto Nacional

Een verbazingwekkend zonovergoten uitzicht op de Basilica del Voto Nacional, een rooms-katholieke kerk die de horizon van Quito, Ecuador domineert. De verbazingwekkende kerk werd in 1985 door de paus gezegend en is een van de grootste attracties van het gebied. Het zorgt ook voor een indrukwekkende dronefoto, zoals Alex Javier bewees met deze foto met zijn Phantom 4 Pro.

De wedergeboorte

Deze luchtfoto, afkomstig uit Sardinië, Italië, won de derde prijs in de categorie professionele portretten van de Skypixel-awards 2017 met een eenvoudig onderschrift :

Nu ga je getuige zijn van de wedergeboorte van de mensheid.

La Vijanera, Spanje door feelingmovie

Javier Bustamante, een 32-jarige ontwerper, zei dat hij deze foto maakte tijdens La Vijanera, een wintercarnaval dat op de eerste zondag van elk jaar plaatsvindt in de stad Silió in Cantabrië (Spanje). "Dit gezelschap bestaat uit een groep jagers die een beer willen vangen", legde hij uit. "(Sic) Tour door het dorp en vertegenwoordigt de vangst van de beer ... Deze foto is het einde van het feest waarin de beer wordt gevangen."

Geschreven door Adrian Willings en Maggie Tillman.