Wat is een camera met vloeibare lenzen? De technologie uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi kondigde een primeur aan bij de lancering van zijn opvouwbare Mi Mix Fold- telefoon eind maart - het zal cameratechnologie met vloeibare lenzen in een smartphone introduceren.

Dit verslaat Huawei tot de stoot, die eerder ook werd getipt om de technologie van vloeibare lenzen op te nemen in een van zijn toekomstige apparaten.

Maar wat is cameratechnologie met vloeibare lenzen en welke voordelen kan dit hebben voor telefoonfotografie?

Vloeibare lens is een relatief nieuwe cameratechnologie (in ieder geval voor smartphones) die een bestaande, statische optische glazen lens vervangt. Het bevat vloeistof van optische kwaliteit in het midden van een celstructuur en werkt meer als de lens van een oog.

Hierdoor kan de lens zelf bewegen en van vorm veranderen, mechanisch of elektronisch, wat zowel de focussnelheid als de brandpuntsafstand ten goede komt.

Door de vorm te veranderen, kan dezelfde lens functioneren als twee (of meer) verschillende soorten traditionele lenzen - zoals telefoto om in te zoomen op opnamen op afstand, en macro om scherp te stellen op objecten dichtbij de camera. Voor telefoons betekent dit dat u slechts één lens kunt gebruiken om meerdere functies uit te voeren, waardoor het aantal benodigde sensoren in de handset wordt verminderd. Het is iets dat Xiaomi heeft benadrukt met zijn Mi Mix Fold-telefoon.

De innovatieve Liquid Lens-technologie werkt als een menselijk oog. Het is kleiner en kan sneller en nauwkeuriger scherpstellen, met zowel telefoto- als macro-opnamemogelijkheden. #MiMIXFOLD #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/cs9QtjKhJZ - Xiaomi (@Xiaomi) 30 maart 2021

Een ander voordeel van de vloeistoflenstechnologie is dat, omdat de cameralenseenheid vloeistof bevat, de optische beeldstabilisatie kan worden verbeterd. De lens blijft drijven en heeft dus minder last van cameratrillingen.

Cameras met vloeibare lenzen worden traditioneel gebruikt in industriële situaties, waar mechanische lenzen niet praktisch of duurzaam zijn. Omdat ze goed werken in kleinere formaten, wordt al een tijdje verwacht dat ze in telefoons zullen worden gebruikt.

Momenteel heeft alleen Xiaomi een telefoon aangekondigd met een camera met een vloeibare lens. Een van de drie lenzen op de opvouwbare Xiaomi Mi Mix Fold-telefoon zal verdubbelen voor telefoto- en macrofotografie dankzij vloeibare lenstechnologie.

Huawei werd eigenlijk beschouwd als de eerste die de technologie adopteerde, dankzij een patent dat in mei 2020 werd gepubliceerd . Het moet echter nog verschijnen in een consumentenapparaat. Misschien is de aanstaande Huawei P50 de eerste.

We vermoeden dat, als dit lukt, Xiaomi en Huawei zullen worden vergezeld door vele andere telefoonfabrikanten bij het toepassen van vloeibare lenstechnologieën voor hun toekomstige apparaten.

Geschreven door Rik Henderson.