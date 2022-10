Sony A7R V voegt supersnelle whole-body tracking en 8K-video toe aan de Alpha-serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft zijn nieuwste topcamera uit de Alpha-serie met hoge resolutie onthuld, en onder de motorkap zit heel wat kracht.

De A7R V heeft een vergelijkbare 35mm full-frame 61-megapixel sensor als zijn voorganger, maar met een geheel nieuw beeldverwerkingssysteem en AI-gestuurde autofocus om hem nog sneller en slimmer te maken dan voorheen.

Een groot deel van de nieuwe AI-mogelijkheden is volledig gericht op het slimmer maken van de autofocus. Waar eerdere modellen konden autofocussen en menselijke ogen en gezichten, maar ook dierenogen konden detecteren, kan het nieuwe model hele lichamen doen en volgt het in real-time wanneer mensen of objecten bewegen.

De verbeterde objectherkenning - in combinatie met 693 fasedetectie autofocuspunten - betekent ook dat hij automatisch auto's, treinen en vliegtuigen kan herkennen, volgen en scherpstellen, evenals insecten. Wat uw onderwerp ook is, hij kan het moeilijke deel voor u doen en het automatisch scherp en scherp houden, of u nu video's of foto's maakt.

Als u bovendien een persoon fotografeert die bijvoorbeeld een zonnebril draagt en zijn ogen bedekt, kan de camera nauwkeurig inschatten waar het oog zich bevindt, het vastzetten en scherp houden.

Als je een groep mensen fotografeert, kun je op een specifieke persoon in de groep tikken en de camera blijft op die persoon gericht, zelfs als andere mensen dichter bij de camera komen of in beeld komen.

Andere verbeteringen zijn een 5-assig, 8-stops in-body stabilisatiesysteem voor het minimaliseren van trillende handen of bewegingen, en de mogelijkheid om opnamen te maken in 8K-resolutie met 24/25 beelden per seconde.

4K kan worden opgenomen met 50/60p, met een 4K-optie met oversampling van 6,2k bij maximaal 30 beelden per seconde.

Het camerahuis is gemaakt van een magnesiumlegering en is afgedicht tegen water en stof, met zelfs een antistofsysteem om stof van de sensor te houden, en een functie waarbij de sluiter automatisch sluit wanneer u de camera uitschakelt.

Een nieuw grafiet koellichaam helpt de warmte af te voeren, zodat u lange tijd kunt fotograferen zonder dat de camera oververhit raakt en uitvalt. Hij kan zelfs 30 minuten 8K/24, 10-bit, 4:2:0 opnamen maken voordat hij een pauze nodig heeft.

Er is een nieuw LCD-scherm dat in vrijwel elke richting kan draaien en draaien en een resolutie van 2 miljoen punten heeft. Bovendien is er een nieuwe gebruikersinterface die alle gegevens naar de randen duwt en waarmee je de camera kunt bedienen met touchscreenbewegingen, naast de gebruikelijke knoppen en draaiknoppen op de behuizing.

En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog een nieuwe batterij, die meer dan 500 foto's kan maken op een volle lading via het touchscreen. En dankzij de compatibiliteit met USB-C Power Delivery kan hij ook sneller worden opgeladen dan de vorige versie.

Al met al klinkt het als een indrukwekkende high-end camera van Sony. Hoewel, zoals je zou verwachten, deze prestaties allemaal optellen tot een vrij hoge prijs.

De Sony A7R V zal vanaf medio november verkrijgbaar zijn, met een prijs in het Verenigd Koninkrijk van ongeveer £3999 voor de body alleen. Net als bijna alle andere recente camera's heeft deze camera de E-mount, dus alle bestaande lenzen passen erop.

Geschreven door Cam Bunton.