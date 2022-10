Sony ZV-1F vlogging camera gelanceerd met vaste ultrawide lens

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft nog een op vloggen gerichte camera onthuld in zijn ZV-serie, en deze is een beetje anders ontworpen dan de andere twee.

Hij heet de ZV-1F en heeft een vaste, prime, ultrawide lens en is speciaal ontworpen voor mensen die graag zichzelf filmen. Het idee is dat je jezelf kunt vastleggen en tegelijkertijd veel achtergrond in beeld kunt brengen.

Je kunt digitaal inzoomen als je dat wilt, en nog steeds een 4K-resolutie krijgen terwijl je van de ene brandpuntsafstand naar de andere gaat, met behulp van een technologie die Sony Clear Image Zoom noemt en die in wezen de 20,1-megapixel CMOS-sensor bijsnijdt.

Hij beschikt nog steeds over veel van de tools die de vorige ZV-modellen ideaal maakten voor content creators. De bokeh-schakelaar voor de achtergrond blijft bestaan, zodat je met één druk op de knop snel een natuurlijk diepte-effect kunt inschakelen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Je krijgt ook de product showcase instelling die automatisch en snel scherpstelt op een object als je het voor de camera houdt, en terugschakelt naar het gezicht als je het uit de scène haalt.

Voor opnamen tijdens het bewegen is er een actieve modus die de beelden elektronisch stabiliseert om ze soepel te houden tijdens het rennen/wandelen en - net als veel andere Sony-camera's - krijg je autofocus op de ogen die werkt op mensen en dieren.

De camera heeft ook een echt uitklapbaar scherm, en Sony heeft de gebruikersinterface opnieuw ontworpen om hem intuïtiever te maken voor mensen die gewend zijn met hun smartphones te fotograferen. Dat betekent dat je kunt aanraken om in te zoomen en veel van de instellingen kunt bedienen zonder knoppen aan te raken.

Hij is ontworpen met een toegankelijker prijspunt in gedachten, om gebruikers van smartphones te verleiden over te stappen op een 'echte' camera, en heeft daarbij enkele functies van de duurdere modellen verloren.

Dat betekent dat je alleen contrast-autofocus krijgt, geen fasedetectie. Je krijgt ook alleen 4K-opnames tot 30 beelden per seconde (geen 60fps hier). Hij heeft wel tot 5x slow motion en 60x speed hyperlapse in de S&Q instellingen.

De behuizing is vrijwel even groot als die van de ZV-1, maar hij weegt 40 gram minder en heeft een indicatielampje dat aangeeft wanneer je aan het opnemen bent.

Als u klaar bent, kunt u de opnamen snel overzetten naar uw telefoon en delen via sociale media met de Sony Imaging Edge Mobile Plus-app. En de camera weet wanneer hij verticaal of horizontaal gericht is en draait de beelden dienovereenkomstig. En - als u wilt - kunt u hem gebruiken als webcam. Sluit hem gewoon aan op uw laptop, en gebruik hem als een hogere kwaliteit camera voor uw Zoom en Teams gesprekken.

De Sony ZV-1F zal deze maand te koop zijn en in Europa ongeveer €650 kosten, waarmee het de goedkoopste camera in Sony's ZV line-up is.

squirrel_widget_12856342

Amazon Prime Early Access Sale camera deals: Panasonic, Sony en meer Door Luke Baker · 12 October 2022 · Amazon Prime Early Access Sale is hier en wij hebben de beste camera deals verzameld.

Geschreven door Cam Bunton.