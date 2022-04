Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De winnaars van de Sony World Photography Awards 2022 zijn bekendgemaakt. Van 13 april tot 2 mei 2022 is in het Somerset House in Londen een tentoonstelling te zien van de uitmuntende winnende foto's en de foto's van de shortlist.

Op de tentoonstelling zijn meer dan 300 afdrukken te zien, samen met honderden extra beelden in digitale displays. Een deel van het werk van de Canadese fotograaf Edward Burtynsky, die in 2022 de prijs voor Outstanding Contribution to Photography won, is ook te zien.

Hieronder kun je een aantal van de ongelofelijke foto's bekijken die meededen aan de Sony World Photography Awards, waaronder de winnaars en enkele van onze favoriete opnamen.

Milan Radisics uit Hongarije won de categorie Wildlife en Natuur voor zijn serie The Fox's Tale.

Fotograaf van het Jaar werd toegekend aan Adam Ferguson uit Australië voor zijn Migrantes-serie van zwart-wit zelfportretten van migranten in Mexico.

Domagoj Burilović uit Kroatië won de categorie Architectuur & Design voor zijn serie Dorf.

Jeugdfotograaf van het jaar werd Tri Nguyen uit Vietnam voor zijn foto Under The Moonlight, waarop een jongeman te zien is die zich koestert in kunstmatig maanlicht.

Deze opname van Tomohiko Funai stond op de shortlist van de categorie Motion in de Open Competition.

Nina TBerg stond op de shortlist voor de categorie Straatfotografie van de Open Wedstrijd met deze foto die we geweldig vinden.

Lorenzo Poli uit Italië won de categorie Landschap voor zijn serie Life on Earth.

Shunta Kimura uit Japan won de categorie Milieu voor zijn serie Living in the Transition.

Deze foto van Isabela Eseverri kwam op de shortlist voor de categorie Beweging van de Open Wedstrijd.

Gareth Iwan Jones behaalde de derde plaats in de categorie Landschap voor zijn serie Tree by Gareth Iwan Jones.

Alnis Stakle uit Letland won in de categorie Creatief zijn serie Mellow Apocalypse.

Hugh Fox uit het Verenigd Koninkrijk won de categorie Portfolio met zijn inzending Portfolio.

Adam Ferguson uit Australië won de categorie Portretfotografie voor zijn serie Migrantes. Zoals gezegd, kreeg hij ook de prijs Fotograaf van het Jaar.

Scott Wilson uit het Verenigd Koninkrijk kreeg de Open Photographer of the Year 2022 voor zijn foto Anger Management, een zwart-witfoto van een wilde mustang die in Colorado een stofstorm aan het opstuiven is.

Ricardo Teles uit Brazilië won de categorie Sport voor zijn serie Kuarup.

Adam Pretty behaalde de tweede plaats in de categorie Sport met zijn serie Tokyo Twenty Twenty One.

Haruna Ogata uit Japan en Jean-Etienne Portail uit Frankrijk wonnen de categorie Stillevens met hun serie Constellation.

Oana Baković behaalde de derde plaats in de categorie Wildlife & Nature voor de Absolute Beginner-serie.

Jan Grarup uit Denemarken won de categorie Documentaire Projecten voor zijn serie The Children of the Financial Collapse in Venezuela.

Studentenfotograaf van het Jaar ging naar Ezra Bohm uit Nederland voor zijn serie The Identity of Holland.

De serie toont de bewoners van hechte gemeenschappen in Nederland die een traditionele manier van leven in stand houden.

Dit is een van de opnamen die Chris Rosas Vargas heeft ingezonden voor de categorie Student.

Vicente Ansola won de categorie Landschap van de Open wedstrijd met deze prachtige opname van zonnebloemen.

Darshan Ganapathy stond op de shortlist van de categorie Reizen in de Open competitie met deze geweldige opname.

Dit was een van de foto's van Xu Han uit China in de categorie Student.

Om alle winnende foto's en de foto's op de shortlist te bekijken, kunt u de website van de World Photography Organisation bezoeken. U kunt hier ook de bekendmaking van de winnaars bekijken.

Geschreven door Britta O'Boyle.