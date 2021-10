Sony Alpha A7 IV cameraspecificaties gelekt door, eh, Sony zelf

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft schijnbaar veel van de specificaties gelekt voor zijn aanstaande, veel geruchten nieuwe Alpha-camera - de Sony Alpha A7 IV.

Het lanceert de spiegelloze, full frame camera tijdens een online stream op donderdag 21 oktober 2021 - althans, dat is de verwachting. Echter, als onderdeel van de uitnodiging voor het "nieuwe camera komt eraan"-evenement heeft het onbewust veel van de belangrijkste details onthuld.

Dat komt omdat de YouTube-videopagina bezaaid was met trefwoorden, met veel feitelijke specificaties.

Volgens Sony Alpha Rumors bevatten meerdere YouTube-tags het volgende:

4K

Eye AF, Animal Eye AF, AF, Eye AF-films

Veldcamera, professionele camera

Stille sluiter

FTP

4K60p

Oog-AF vogels

10 fps

33MP

BIONZ XR

10-bit 4:2:2 HLG

All-I XAVC SI

S-Cinetone

S-log3

S&Q-wijzerplaat

Vari-angle LCD

Gimbal

5GHz wifi

USB 10 Gbps livestreaming

Creatieve uitstraling

15+ stops dynamisch bereik

Dat betekent in wezen dat we moeten uitkijken naar een camera met 4K 60fps-opname, een 33-megapixelsensor, 10 frames per seconde burst-modus, 5GHz wifi-connectiviteit en een LCD-scherm met verschillende hoeken. Oeps.

We brengen je natuurlijk meer over de opvolger van de Sony Alpha A7 III wanneer deze op donderdag wordt gelanceerd. Het evenement begint om 15.00 uur BST / 10.00 uur EDT.