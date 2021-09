De Sony World Photography Awards 2022 zien er nu al fantastisch uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar viert de World Photography Organization de allerbeste fotos en fotografen ter wereld met de Sony World Photography Awards.

We hebben al de ongelooflijke afbeeldingen laten zien die zijn ingezonden voor de 2021- awards en de fantastische winnaars die de jury heeft geselecteerd. Nu zien we een plaag van de afbeeldingen die al zijn ingediend bij de Sony World Photography Awards 2022.

Het doel is om in april 2022 een tentoonstelling te hebben in Somerset House, Londen en in november in de Open Eye Gallery in Liverpool. In de tussentijd kunnen fotografen fotos inzenden voor de wedstrijd voordat de deadlines sluiten:

Professioneel: 14 januari 2022, 13:00 GMT

Geopend: 7 januari 2022, 13:00 GMT

Student: 30 november 2021, 13:00 GMT

In de tussentijd, hier is een voorproefje van de ongelooflijke afbeeldingen die al zijn ingediend.

De bootjongen

Ingezonden naar de lifestyle-categorie van de open competitie is dit prachtige beeld van Arifayan Taiwo uit Nigeria.

"Een jongen navigeert met zijn boot door een mistige Epe-lagune te midden van de milde avondgolven die uitmondt in de beroemde vismarkt van Epe, de Oluwo-markt. Hier zijn er geen netten om uit te werpen of trawlers om te slepen, de kunstmatige dam die is gemaakt door verschillende stokken die vastzitten strategisch op het water creëert een kraamkamer en kooi op het grote water, net zoals de oude watersurfers die de oude drijvende stad Epe ongeveer 300 jaar geleden hebben gesticht."

De monteur

Een inzending in de categorie portretten voor de 2022-awards omvat twee mensen met een voorliefde voor autos. De fotograaf en de hoofdman zelf.

"Ik ontmoette Derek toen ik portretten aan het maken was voor een televisieshow, die zijn werkplaatsen als een van hun locaties gebruikten, met een wederzijdse liefde voor autos met grote motoren, we kwamen op als een huis in brand en hielden contact. de verscheidenheid en geschiedenis van de Amerikaanse muscle cars in de werkplaats en zijn vermogen om zeldzame autos in het VK en de VS te vinden, wist ik dat ik hem moest fotograferen."

Spiegel Spiegel In De Kluismuur

De Sony World Photography Awards gaan niet alleen over het maken van geweldige fotos. Ze beschikken ook over een aantal briljante creativiteit. Zoals deze afbeelding van Hardijanto Budyman deed mee aan de open competitie.

"De geest van de mens is een speeltuin! Een plek waar we zo veel plezier kunnen hebben om te spelen met onze verbeeldingskracht, onze ideeën, onze inspiraties en onze creativiteit!"

De kathedraal van Morelia van binnenuit

Prachtig uitzicht op de architectuur zijn ook een prominent kenmerk van de awards. Zoals Marat Ortegas afbeelding van de binnenkant van de kathedraal van Morelia uit Mexico.

De netten bevestigen

Deze ontzettend kleurrijke afbeelding van Ngoc Van Nguyen komt uit Vietnam en laat een glimp zien van het dagelijks leven.

"Na elke zeereis worden visnetten vaak gescheurd, dus dit is een dagelijkse klus in de wateren van Ninh Thuan, Vietnam."

Het leven van een werfarbeider

Een andere kleurrijke inzending voor de open competitie toont deze keer een voorproefje van de levensstijl van scheepswerfarbeiders in Bangladesh.

de motorrijder

Van drukke werkers tot vreedzame fietsers. Deze fotografieprijzen hebben het allemaal.

Dit beeld uit Zweden toont zeker een serene kijk op het leven.

Strut je spullen

Verder bewijs (alsof je het nodig had) dat de natuur mooi is. Deze afbeelding van Kyle Minar is ingediend in de categorie Natural World & Wildlife en spreekt al over de kwaliteit van afbeeldingen in dat gebied.

"De jaarlijkse migratie van de grote Amerikaanse flamingo is ronduit spectaculair. Deze specifieke foto werd eind mei genomen tijdens het broedseizoen in Rio Lagartos, Mexico. De foto werd genomen vanaf een kleine boot in het midden van het Rio Lagartos-mangrovebos waar veel van de jongen halen hun eerste adem."

Tetons

Dit indrukwekkende uitzicht komt van het Teton-gebergte van de Rocky Mountains in Noord-Amerika. Fotograaf Jeff Bennett heeft een fantastisch uitzicht op de zonsondergang gemaakt voor de landschapscategorie van de awards.

Brutalistische bibliotheek

Als rechte lijnen meer jouw ding zijn, dan zul je deze foto waarderen Jim Kateluzos,

"De Hillman Library van de University of Pittsburgh heeft een oude brutalistische architectuurstijl die echt schittert als hij leeg is. Toen Pitt U leeg was tijdens quarantaine, zagen de bibliotheek en de omliggende gebouwen er op hun best uit."

Laat me de wereld zien

Portret met gevoel. Dat is wat we krijgen met het laatste nieuws van de Sony World Photography Awards.

"Deze foto illustreert de menselijke weerstand tegen het Covid-19-virus. Laat me zien dat de wereld de geest is om terug te keren naar het nieuwe normale tijdperk."

Ouch

Dit is een goed getimede foto en ongetwijfeld ook een pijnlijke schop in het gezicht. Zeker een aanvulling op de categorie beweging.

"Voetbalspeler van Vascos team trapt doelman van de Bahia-club in de mond tijdens het Braziliaanse nationale voetbalkampioenschap. De doelman viel na de staatsgreep flauw in het stadion van São Januario, in de stad Rio de Janeiro."