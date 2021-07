Sony ZV-E10 voegt verwisselbare lenzen en APS-C-sensor toe aan zijn ZV-vlogger-assortiment

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft een nieuwe camera aangekondigd voor zijn op vloggers gerichte ZV-reeks, de ZV-E10 genaamd, en deze is meer dan een beetje anders dan het eerste model.

De meest voor de hand liggende verandering ten opzichte van de ZV-1 is de verwisselbare lensvatting aan de voorkant. Zoals zoveel andere cameras van Sony, is het een E-bevestiging, wat betekent dat er veel lenzen beschikbaar zijn om erop te passen.

Het is echter nog steeds een erg compacte camera, ontworpen om mee te nemen en uit de hand te fotograferen.

En niet alleen de houder is nieuw, hij heeft ook een APS-C-sensor, net als de grotere modellen uit de A6000-serie. Het is met name een CMOS-sensor van 24,2 megapixels.

Het kan 4K opnemen met 30 fps, met volledige pixeluitlezing en zonder binning.

Net als de ZV-1 beschikt hij over een aantal speciale vlogfuncties. Er is een knop voor onscherpte op de achtergrond om snel meer scherptediepte en een wazige achtergrond aan je video toe te voegen, plus Product showcase-modus die automatisch en snel scherpstelt op een item wanneer je het voor de camera houdt.

Er is een functie voor automatische belichting van het gezicht die je gezicht goed belicht houdt, zelfs als je in en uit schaduwen en heldere gebieden beweegt, en een scherm dat helemaal naar de zijkant kan draaien.

Het is een camera van Sony, en dat betekent dat je snelle autofocus, realtime tracking krijgt plus - in de modus voor stilstaande beelden - ook scherpstelling op dieren- en menselijk oog.

Een van de andere grote nieuwe functies zijn de eenvoudige livestreaming-mogelijkheden. Het maakt gebruik van een technologie genaamd UVC, wat betekent dat je het kunt aansluiten op de USB-poort van je pc/Mac en het kunt gebruiken als webcam voor streaming zonder dat je extra software hoeft te installeren. Eenvoudig plug-and-play.

Je kunt er ook andere randapparatuur op aansluiten. De multi-interfaceschoen van Sony is veelzijdig genoeg voor een groot aantal accessoires, terwijl de micro-HDMI, 2x 3,5 mm-poorten en de USB-C ervoor zorgen dat je microfoons kunt aansluiten of je camera kunt aansluiten op een scherm of een bedrade hoofdtelefoon.

Voor degenen die wat video-/sensorspecificaties nodig hebben: het kan 4:2:0 8-bits kwaliteitsbeelden vastleggen, met fullHD slow-motion-opname tot 120 frames per seconde.

S-Log 2 en 3 zorgen ervoor dat kleurgraders iets hebben om mee te spelen, terwijl HLG-beschikbaarheid ook betekent dat HDR-opnames mogelijk zijn. U krijgt ook 425 autofocuspunten met fasedetectie die 84 procent van de sensor beslaan.