(Pocket-lint) - Meer dan 100 fotografen stonden op de shortlist voor de Sony World Photography Awards 2021 en nu zijn 10 categoriewinnaars bekend gemaakt.

Deze fotografen op de shortlist zullen nu strijden om de prestigieuze Open Photographer of the Year-titel en een beloning van $ 5.000 (USD). Zoals u zich kunt voorstellen, waren de aanvankelijk ingezonden fotos fantastisch en hadden de juryleden het ongetwijfeld moeilijk om de winnaars te kiezen.

Hier zijn de 10 voor uw plezier, maar we raden u ook aan om een kijkje te nemen in de volledige galerijen om een prachtige selectie fantastische fotografie van over de hele wereld te zien.

Vis drogen

Khanh Phan uit Vietnam won de prijs voor de reiscategorie van de Open competitie van de Sony World Photography Awards 2021, met deze luchtfoto van een viswerker.

Honderden trays met vis zijn te zien drogen in kratten en creëren prachtige lijnen voor het oog om van te genieten.

"Een vrouw droogt trays met vis op de Long Hai-vismarkt in de provincie Vung Tau in Vietnam. Duizenden trays met scad worden op daken en op werven gedroogd door honderden arbeiders. Ik kwam naar Long Hai voor een fotoreis en werd overweldigd door de schaal van het vissersdorp. "

Desinfectie

Deze afbeelding van F.Dilek Uyar ziet een eenzame werknemer een anders onbezet treinstation desinfecteren. Het werd geselecteerd als de categoriewinnaar voor de categorie straatfotografie. Een eenvoudig maar aangrijpend beeld van iemand die in deze moeilijke tijden belangrijk werk doet.

"Tijdens de pandemie van het coronavirus verstuift de afdeling Gezondheidszaken van de gemeente Ankara al het openbaar vervoer, dag en nacht."

Zoon

Soms zijn het de eenvoudigste fotos die de meeste lof verdienen.

Deze van Lyudmila Sabanina uit de Russische Federatie toont een jong kind dat op een tafel zit terwijl hij in de verte staart, schijnbaar verzonken in contemplatie. Deze afbeelding won de categorie portretten.

"Een andere kant van de kindertijd: contemplatie en kalmte."

Memento

De winnaar van de objectcategorie komt met dank aan Kata Zih en toont opnieuw een andere fotograaf die beeldmateriaal gebruikt als commentaar op de pandemie.

De etalagepop van een eenvoudige eenzame kleermaker spreekt van stilte en eenzaamheid. Een vertrouwd gevoel voor mensen in lockdown de afgelopen maanden.

Kusje

Een mooi eenvoudig maar bevredigend beeld van een konijn is tot winnaar gekroond in de categorie Natural World & Wildlife. Cristo Pihlamäe uit Estland deelde deze grappige foto van een haas die met uitgestoken tong het veld in kijkt en het was genoeg voor de juryleden om als winnaar te beschouwen.

Girl Power

Een prachtig samengestelde foto toont een eenzame vrouw die van een klif springt terwijl haar vrienden toekijken. Deze foto van Marijo Maduna uit Kroatië werd gekozen als winnaar voor de categorie beweging en het is gemakkelijk te zien waarom. Geweldige omlijsting, een gevoel van gevaar en ook een schitterende sfeer.

"Een jong meisje pronkt met haar vaardigheden door van een klif op het eiland Lokrum in Kroatië te duiken."

Dias de playa

De winnaar van de lifestyle-categorie, deze foto van Mariano Belmar Torrecilla toont een plek waar we waarschijnlijk allemaal graag zouden willen zijn - op het strand in de zomer.

"Zomer, Middellandse Zee, Spanje, Alicante, strand en ochtendwandeling: een manier van leven."

Electric Storm on Lavender

Juan López Ruiz won de categorie landschap met een van de mooiste uitzichten op de natuur die we in deze lijst hebben gezien. Een briljant stukje timing met majestueuze blikseminslag en prachtige lavendelvelden.

"Elektrische storm boven een eenzame boom in de lavendelvelden van Brihuega, Guadalajara, Spanje."

Afrikaans Victoriaans

Tijd voor iets creatievers, dit beeld van Tamary Kudita won niet verwonderlijk de creatieve categorie en toont een ongewoon portret van een Afrikaanse vrouw in een Victoriaanse jurk met een achtergrond van een wilde omgeving.

"Met dit beeld wilde ik een hybride Afrikaans-Victoriaans portretteren: mijn manier om de stereotiepe contextualisering van het zwarte vrouwenlichaam te onderzoeken. Ik geef een alternatieve versie van de werkelijkheid, waarin dualiteiten samensmelten tot een nieuwe beeldtaal. Een Victoriaanse jurk aannemen. en het samenvoegen met traditionele shona-kookgerei was mijn manier om een veelzijdige identiteit te tonen. "

Het blauwe venster

De foto van Klaus Lenzen, genaamd The Blue Window, werd gekozen als de architectuurwinnaar. Een vreemd ingelijst beeld dat trappen lijkt te tonen die aan niets vastzitten en zich uitstrekken naar een andere wereld.

"The Blue Window, met een trap van trappen in het Hyatt-hotel in Düsseldorf die oploopt naar een raam van waaruit een helderblauwe lucht wordt weerkaatst. De trap en het raam lijken schijnbaar in de ruimte te zweven en zijn omlijst in donkere schaduwen die het ontwerp accentueren. ook een element van surrealisme toevoegen. "

