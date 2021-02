Ongelooflijke fotos van de National Sony World Photography Awards 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar viert de World Photography Organization de allerbeste afbeeldingen en fotografen ter wereld met de Sony World Photography Awards . In 2019 lieten we enkele van de verbluffende afbeeldingen zien van de algemene prijzen, waarbij honderdduizenden ingezonden fotos waren teruggebracht tot slechts een paar winnaars.

In 2020 vierde de organisatie dit door fotografen op nationaal niveau te belonen met de National Awards . We hebben 57 van die afbeeldingen geselecteerd om de resultaten van 190.000 inzendingen uit 63 landen te laten zien.

Dit jaar schreven 500 fotografen zich in om hun kunsten te tonen en de resultaten zijn net zo indrukwekkend.

Herfst Float

Afbeeldingsnaam: Autumn Float

Fotograafnaam: Saowanee Suntararak

Land: Thailand

Jaar: 2021

Deze prachtige foto, genomen in de buurt van de berg Fuji in Japan, toont een eenzaam blad dat naar de aarde drijft met een duizelingwekkende, vredige en serene achtergrond.

"Herfstseizoen aan het Kawaguchimeer in Japan. De berg Fuji met herfstbladeren is erg populair bij fotografen, en ik vind het ook leuk om in dit seizoen fotos te maken."

Kleurentheorie

Afbeeldingsnaam: kleurentheorie

Fotograafnaam: Azelda Olivier

Land: Zuid-Afrika

Jaar: 2021

Sommige van de voor de prijzen ingezonden afbeeldingen maken deel uit van het eigen project van een kunstenaar. In dit geval brak iemand de norm van genderstereotypen:

"Deze foto is gemaakt voor een project over kleurentheorie; het doel van deze foto was om een warm kleurenpalet te gebruiken. Mijn doel was om kleur verder te onderzoeken door de sociaal geconstrueerde betekenis ervan te beschouwen. Roze is een kleur die vaak wordt geassocieerd met vrouwelijkheid, en door middel van dit beeld wilde ik de grenzen tussen genderstereotypen zoals deze vervagen. "

De droom van een ijzeren ballon

Afbeeldingsnaam: An Iron Balloons Dream

Fotograafnaam: Shai Apeloig

Land: Zweden

Jaar: 2021

We houden van deze afbeelding van de Zweedse deelnemer en winnaar Shai Apeloig. Het lijkt een buitenaards beeld van een metalen bal die net boven het oppervlak van een met sneeuw bedekt verlaten landschap zweeft.

"Geïnspireerd door de expressionistische beweging, probeerde ik met dit beeld een subjectieve ervaring over te brengen, in plaats van een objectieve realiteit. Het beeld werd gecreëerd door individuele opnamen te maken van een geoxideerde ijzeren structuur en deze later opnieuw samen te stellen tot een ballonachtig beeld. , Heb ik geleidelijk de compositie herontdekt en opnieuw gemaakt. "

Moeilijk leven

Afbeeldingsnaam: Hard Life

Fotograafnaam: Naif Albugami

Land: Saudi-Arabië

Jaar: 2021

Een intrigerend visioen van een man in een sjiek pak die helaas op een roestend wrak van een auto zit. De afbeelding is eigenlijk bedoeld als een visueel commentaar op de huidige omstandigheden:

"... Deze foto is gemaakt om een gevoel van wanhoop over te brengen en alles wat we in het leven hebben is gestopt vanwege de pandemie."

Makaak met lange staart

Afbeelding Naam: Macaque met lange staart

Fotograafnaam: Yoganathan Yoke

Land: Maleisië

Jaar: 2021

Een simpele maar fantastische foto van een aap die aan het chillen is in een boom, maar omhoog kijkt op een manier waardoor het lijkt alsof hij een geweldige filosofische gedachte overweegt.

"Deze foto van een langstaartmakaak, ook bekend als de krabetende makaak, is gemaakt in het mangrovebos van Kuala Gula, Perak. Ik ging er op een avond naartoe, in de hoop vogels of slangen te fotograferen, toen ik een groep makaken foerageren in de modder voor hun laatste maaltijd van de dag. Een lichtstraal van de zonsondergang viel op deze makaak net toen hij opkeek. Ik voelde dat het leek op een gebaar van hoop voor de toekomst. "

Verkeerde plaats Verkeerde tijd

Afbeeldingsnaam: verkeerde plaats, verkeerde tijd

Fotograafnaam: Murray Chant

Land: Nieuw-Zeeland

Jaar: 2021

Deze zwart-witfoto lijkt iets te laten zien als een bom die uit de modder steekt, maar het is eigenlijk een ongebruikelijk stuk ijs.

Dit stuk ijs was in het ondiepe water rondgerold tot het een versleten en organische vorm aannam. Ik fotografeerde het in de schemering en verlichtte het van onderaf.

Mistige ochtendvissen

Afbeeldingsnaam: Foggy Morning Fishing

Fotograafnaam: Min Min Zaw

Land: Myanmar

Jaar: 2021

Sommige van deze beelden geven de kijker een kijkje in een andere manier van leven in verre landen. In dit geval een vredig uitzicht op de natuur met man en jongen die hard aan het werk zijn om voor zichzelf te zorgen.

"Deze scène toont een vader en zoon die op een winterochtend vroeg vis vangen. In Myanmar werken kinderen samen met hun ouders om een inkomen voor het hele gezin te verdienen"

Vruchtbaarheid

Afbeeldingsnaam: vruchtbaarheid

Fotograafnaam: S. Muramatsu

Land: Japan

Jaar: 2021

Een ongelooflijk sereen beeld dat bijna te perfect lijkt om echt te zijn. Misschien zijn we gewoon cynisch omdat onze wolken meestal regenwolken zijn.

"Deze foto is bedoeld om vruchtbaarheid weer te geven, met drijvende wolken, tarwevelden, sneeuwvelden en de aarde."

Gloeiende Paddestoel

Afbeeldingsnaam: Glowing Mushroom

Fotograafnaam: Janis Palulis

Land: Letland

Jaar: 2021

Een paar paddenstoelen gloeien in de Letse bossen. Een volkomen normale foto of het werk van een ervaren fotograaf? We vermoeden het laatste. Toch zouden we ze hoe dan ook niet riskeren.

Portret van een speelgoedmaker

Afbeeldingsnaam: portret van een speelgoedmaker

Fotograafnaam: Simas Bernotas

Land: Litouwen

Jaar: 2021

Deze foto is een prachtig eerbetoon aan ambachten, hobbys en getalenteerde arbeiders van weleer. Van transacties die grotendeels in de vergetelheid zijn geraakt, maar nog steeds worden vastgehouden door een select aantal:

"Oude ambachten zijn doordrenkt met de wijsheid van vorige generaties, waarbij elke natie zijn eigen verhalen en mythen over hen heeft. Voor deze serie heb ik Litouwse ambachtslieden met een mystieke geest gevangen genomen in een poging hen te laten zien als toegewijde verzorgers van afnemende tradities. image is een van de vele uit dat project. "

Vos portret

Afbeeldingsnaam: Fox Portrait

Fotograafnaam: Davide Giannetti

Land: Italië

Jaar: 2021

We hebben altijd een voorliefde voor dit soort natuurfotos. Een foto maken van een wild dier dat perfect in de camera kijkt, moet een uitdaging zijn en vergt eindeloos geduld. Deze vangt prachtig de majesteit van deze rode vos.

"Na een harde regenval in het Nationaal Park van Abruzzo, zag ik deze wilde rode vos op zoek naar voedsel."

Mistige landbouw

Afbeeldingsnaam: Fox Portrait

Fotograafnaam: Davide Giannetti

Land: Italië

Jaar: 2021

Een magisch mistige bergtop biedt een schilderachtig uitzicht in de vorm van een bende schapen die gewoon terloops op de hellingen hangen.

"Op 1003 m domineert de berg Zas (of Zeus) het Griekse eiland Naxos. Op een dag, begin april, besloot ik naar de top te gaan. Tegen de tijd dat ik halverwege was, was de mist zo dicht geworden dat het volledig was. verduisterde de voet van de berg, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik aan het vliegen was. Ik zag een kleine kudde schapen vredig grazen in deze vreemde omgeving. Ik nam een schot voordat ik verder ging en verdwaalde in de mist. "

Terug naar begin III

Afbeeldingsnaam: terug naar het begin III

Fotograafnaam: Höije Nuuter

Land: Estland

Jaar: 2021

We weten niet precies wat de inspiratie voor deze foto was, maar we zijn er dol op en de juryleden deden het duidelijk ook, want het werd geselecteerd als een van de winnaars van dit jaar. De begeleidende blurb van fotograaf Höije Nuuter gaat niet verder om het mysterie erachter te onthullen.

"De bal op deze afbeelding was oorspronkelijk een kerstversiering. Ik kon geen puur matwitte bal in de winkels vinden, dus schilderde ik er een, nam toen een serie afbeeldingen in een steengroeve en maakte er een compositie van in Photoshop. "

Rijden door het ijsbos

Afbeeldingsnaam: rijden door het ijsbos

Fotograafnaam: Tomislav Veic

Land: Kroatië

Jaar: 2021

Deze telefoon hoort thuis op onze lijst met de beste drone-fotos ooit gemaakt . Een fantastische luchtfoto van een wit winterwonderland.

"Na de eerste sneeuwval eind 2020, nam ik mijn camera mee naar het grootste oerbos van Kroatië. Deze weg loopt er doorheen."

Oydis en Gunnar

Afbeeldingsnaam: Oydis en Gunnar

Fotograafnaam: Emil Wieringa Hildebrand

Land: Noorwegen

Jaar: 2021

Nog een bekroonde foto met heel weinig uitleg. Dit intrigeerde ons zeker en blijkbaar trok het ook de aandacht van de rechter.

"Laatste foto van een persoonlijke shoot in oktober. 2020 voelt alsof we allemaal met ons hoofd tegen een grote muur stoten."

Paard Tegen Zwarte Achtergrond

Afbeeldingsnaam: paard tegen zwarte achtergrond

Fotograafnaam: Michaela Steiner

Land: Oostenrijk

Jaar: 2021

We houden van deze foto vanwege het detailniveau dat door de camera wordt opgepikt, inclusief de perfectie van de paardenharen en de stilte van zijn blik.

"Ik fotografeerde dit prachtige paard bij de ingang van zijn stal, met alleen natuurlijk licht en een zwarte achtergrond."

Sigaret na afsluiting, in de koude regen van juni

Afbeeldingsnaam: sigaret na vergrendeling, in de koude regen van juni

Fotograafnaam: Lauriane Bieber

Land: Frankrijk

Jaar: 2021

Deze eenvoudige afbeelding van een rokende man vertelt een langer verhaal over vriendschap en een passie voor fotografie.

"Deze foto is een verhaal van de eerste keer. De eerste keer dat ik mijn lieve vriend Léo fotografeerde, die ik maar één keer in mijn leven ongeveer tien jaar geleden had ontmoet. De eerste keer ging ik naar buiten na drie maanden. De eerste vriend die ik ontmoette daarna de lockdown. De eerste keer dat ik met een model werkte dat zo dapper was en zo toegewijd aan kunst en creatie. De eerste keer dat ik voelde hoeveel fotografie belangrijk voor me was. "

