(Pocket-lint) - De Sony Alpha 1 - korte hand als A1 (nou ja, α1 als je netjes wilt zijn met het symbool) - is de 2021 professionele spec camera. En het is echt pro spec, gezien hoe snel de verwerking van dit ding is.

De A1 heeft een enorme stoot functies en is duidelijk op zoek naar potentiële kopers van Canon EOS 1D X III en Nikon D6 in wat een Olympisch jaar zou moeten (kunnen?) Zijn.

Het principe daarvoor is de 50,1 megapixel full-frame sensor, een gestapelde constructie voor het beste lichtverwerkingspotentieel, als een van de Sony-cameras met de hoogste resolutie op de markt ( de A7R IV is eigenlijk nog hoger, met 61 MP ).

Maar dat is niet alles. Aangezien dit een SLT is - dat is doorschijnend met één lens, dus technisch gezien geen DSLR - kan licht door een doorschijnende sluiter gaan om een altijd werkende autofocus met fasedetectie te garanderen. We weten al dat Sony dat ook ongelooflijk snel kan doen.

De A1 heeft echter een ultrasnel sluitermechanisme - hij kan flitssynchroniseren met 1 / 400ste per seconde, zo absurd snel om volledig te openen - wat betekent dat continu-opnamen van 30 fps met volledige resolutie mogelijk zijn zonder black-out.

Lees dat nog eens: 50,1 megapixels bij 30 frames per seconde, dus een miljard vijfhonderddrie miljoen pixels, oftewel 1503 MP per seconde. Dat is een waanzinnige verwerking van de Bionz XR-engine.

Elders is er een ingebouwde stabilisatie over 5 assen en een ingebouwde elektronische OLED-zoeker (EVF) van 0,64 inch met 9,44 m-dots en een snelle vernieuwingsfrequentie van 240 fps, zodat je nooit een beat mist.

Voeg toe aan die 8K-video met professionele kwaliteit en vastlegniveaus, en het is geen verrassing dat de vraagprijs van de Alpha 1 £ / $ 6.500 body-only zal zijn wanneer de camera in maart wordt gelanceerd.

Geschreven door Mike Lowe.