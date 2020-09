Sony introduceert A7c, de kleinste en lichtste full-frame camera ooit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft de nieuwste camera in zijn Alpha-serie onthuld, een camera die hoogwaardige prestaties in een compactere vorm wil brengen. Hij heet de A7c en is tot nu toe de kleinste en lichtste full-frame camera van Sony.

Dus hoe klein is het precies? Uiteraard niet klein, maar Sony is erin geslaagd een volformaat sensor in een behuizing te proppen die qua grootte en gewicht sterk lijkt op de A6600.

Als je details wilt: de body meet 124,0 x 71,1 x 59,7 mm en weegt 509 gram, wat slechts 6 gram zwaarder is dan de A6600 en een paar millimeter breder en langer, maar dunner.

Binnenin heeft het een nieuw vijfassig in-carrosserie-stabilisatiesysteem (IBIS) en een carrosserie die is gebouwd met een vergelijkbare zelfdragende constructie als die wordt gebruikt in autocarrosserieën. Dat betekent in wezen dat de ondersteunende structuren die het zijn duurzaamheid geven, in het externe frame zijn ingebouwd.

Het heeft ook een behoorlijk uitklapbaar scherm, waardoor het pas de tweede camera uit de A7-serie is - na de A7S III - met een volledig beweegbaar touchscreen.

Sony zegt dat je met zijn stabilisatiesysteem verbluffende vloeiende opnamen kunt maken zonder dat je een statief nodig hebt, waardoor het ideaal is voor handheld vloggers, en de batterij is de NP-FZ100 die tot 740 fotos kan maken voordat hij doodgaat.

De A7-serie van Sony wordt al jaren gezien als een van de beste voor het maken van video-opnamen op semi-professioneel niveau, en biedt vaak eersteklas mogelijkheden zonder dat je een grote, dure bioscoopcamera hoeft te kopen.

De A7c brengt veel daarvan in een kleiner pakket en kan tot 4K-resolutie (3840 x 2160) schieten, terwijl hij ook HLG ondersteunt voor HDR-opname en S-Log- en S-Gamut-profielen.

Het ondersteunt opnames tot 30 frames per seconde met een resolutie van 4K, maar alleen tot 8-bits, wat een beetje een teleurstelling kan zijn voor degenen die graag kleurgraad willen en idealiter 10-bits gegevens willen.

Toch kan het 1080p filmen met maximaal 120 frames per seconde voor diegenen die video met een hoge framesnelheid willen opnemen met een relatief hoge resolutie voor slow motion van hoge kwaliteit.

Voor audio-opname is er een 3,5 mm-ingang voor microfoons, een 3,5 mm-uitgang voor hoofdtelefoons en een multi-interfaceschoen die kan worden gebruikt met extra microfoons of audio-ingangaccessoires.

Dit alles wordt vastgelegd op een 24-megapixel 35 mm Exmor R CMOS-sensor met achtergrondverlichting, met de vastgelegde gegevens en vervolgens verwerkt met behulp van de Bionz X-beeldverwerkingsengine. Gecombineerd betekent dat een dynamisch bereik van 15 stops en een standaard ISO die oploopt tot 51.200.

Wat dat bij echt dagelijks gebruik betekent, is dat - in wezen - zelfs als je wilt fotograferen in situaties met weinig licht, je geen moeite zult hebben en je zult te maken hebben met relatief weinig geluid.

Wat het Sony-systeem de afgelopen jaren echter zo aantrekkelijk heeft gemaakt, is de slimme autofocus en real-time tracking. Of u nu fotos of video opneemt, de camera detecteert automatisch de ogen van mensen of dieren en kan snel vergrendelen en de focus erop houden.

Dit AF-systeem is ook breed: de 693 fasedetectiepunten beslaan ongeveer 93 procent van het beschikbare beeldgebied en gecombineerd met 425 contrastdetectiepunten.

Voeg dat toe aan het feit dat het een nieuwe sluiter heeft en 10 beelden per seconde kan halen in continu-opnamemodus met autofocus en automatische belichting ingeschakeld, en je hebt één snelle en capabele compactcamera.

Daarnaast heeft Sony een andere dunste en lichtste FE 20-60 mm standaardzoomlens aangekondigd, die je er als kit bij kunt kopen als je dat wilt.

De Sony A7c zal in oktober verkrijgbaar zijn voor £ 1.900, - alleen de body, met de kit met de 28-60mm-lens en de body die eind oktober verkrijgbaar is voor £ 2.150.

squirrel_widget_2669867

Geschreven door Cam Bunton.