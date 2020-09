Sony A7c nieuw concept komt eraan: hier leest u hoe u de lancering kunt bekijken en wat u kunt verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het camerateam van Sony heeft aangekondigd op 15 september een gloednieuwe camera te lanceren. En geruchten suggereren dat dit een groot probleem zou kunnen zijn.

In de afgelopen twaalf maanden is het behoorlijk goed gegaan en heeft het een aantal echt capabele video-opnametools op de markt gebracht in kleine, draagbare maar goed gemaakte apparaten.

Degenen die iets heel compacts willen, krijgen de ZV-1 die erin slaagt een aantal ongelooflijke technologie in een kleine behuizing te stoppen , en dan is er de krachtige A6000-serie die vorig jaar werd vergezeld door de A6600 , en de nieuwste full-frame A7S III.

Er gaan echter geruchten dat de volgende aankondiging iets geheel nieuws zal zijn dat het beste van het full-frame in een kleine body verpakt.

Sony heeft aangekondigd dat de livestream voor dit lanceringsevenement op 15 september in Japan zal plaatsvinden. Dat maakt het tijdzoneverschil een beetje lastig als je in Midden-Europa bent en betekent laat opblijven om het in de vroege uren van de ochtend te bekijken (of super vroeg opstaan).

Hieronder vindt u een momentopname van verschillende tijdzones, zodat u een idee krijgt wanneer het evenement zal plaatsvinden. UTC is 01:00 uur:

Tokio - 10:00 JST

New Delhi - 06:30 IST

Londen - 02:00 BST

Berlijn - 03:00 CEST

01:00 UTC

New York - 21:00 EDT (14 september)

San Francisco - 18:00 PDT (14 september

Je kunt de lancering hier bekijken, we hebben de livestream bovenaan deze pagina voor je ingesloten. Of als je mee wilt doen aan het chatteren op het YouTube-kanaal van Sony, kun je het daar bekijken.

Sony noemt zijn aanstaande product een "nieuw concept". Dat betekent dat we iets anders verwachten, en de geruchten tot nu toe wijzen erop dat het een camera is die de A7c wordt genoemd. Dat betekent dat het zich aansluit bij de populaire full-frame A7-serie, maar de huidige speculatie lijkt te suggereren dat dit een aparte serie gaat worden, als een off-shoot van A7-producten.

Volgens SonyAlphaRumours zal de nieuwe camera veel van de hardware en functies van de geweldige A7-lijn overnemen en in een kleinere behuizing proppen. Concreet wordt beweerd dat we dezelfde 24-megapixel full-frame sensor van de Sony A7 III zullen zien, maar in een camerabehuizing die qua grootte (of iets groter) vergelijkbaar is dan de Sony A6600 .

Het gerucht gaat ook dat hij, net als de A6600, een elektronische zoeker in de hoek zal hebben en dat hij zal worden uitgerust met een behoorlijk articulerend uitklapbaar scherm zoals de A7S III.

Net als de meeste recente premium video-gerichte cameras van Sony, zal deze naar verwachting over IBIS (in-body stabilization) beschikken en op de markt worden gebracht voor vloggers / YouTubers die een zeer capabele maar compacte camera willen. Dat betekent dat veel van de geavanceerde autofocus- en realtime trackingmogelijkheden waarschijnlijk ook zullen worden opgenomen.

De geruchten specificatielijst bevat een enkele SD-kaartsleuf, microfooningang en koptelefoonpoorten, wifi en Bluetooth. Bovendien wordt hij gelanceerd naast een nieuwe reeks lenzen.

De premiumcameras van Sony zijn niet goedkoop, dat is een gegeven. Het is dus geen verrassing - gezien de prijs van de A6000-serie en A7-serie - dat de huidige prijsvoorspellingen voor Europa rond de € 2100 liggen (wat zich vertaalt naar ongeveer £ 1800 in het VK).

Geschreven door Cam Bunton.