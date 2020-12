57 prachtige fotos van de National Sony World Photography Awards 2020

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar viert de World Photography Organization de allerbeste afbeeldingen en fotografen ter wereld met de Sony World Photography Awards . Vorig jaar lieten we enkele van de verbluffende beelden van de algemene prijzen zien, waarbij honderdduizenden ingezonden fotos waren teruggebracht tot slechts een paar winnaars.

Dit jaar heeft de organisatie ongelooflijke fotografen op nationaal niveau gevierd met de National Awards . Dit prijzenprogramma selecteert slechts één fotograaf als nationale winnaar voor een enkele, op zichzelf staande foto. Met 63 deelnemende landen en 190.000 inzendingen was het zeker een uitdaging voor de juryleden.

We hebben deze galerij met de beste afbeeldingen samengesteld voordat de nationale en regionale prijzen van 2021 beginnen.

Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka)

Afbeeldingsnaam: Splasher

Fotograafnaam: Lakshitha Karunarathna

Jaar: 2020

Soms draait een goed beeld om timing en geduld. Vooral met geweldige natuurfotos zoals deze. Lakshitha Karunarathna verdient het zeker om de nationale winnaar van Sri Lanka te zijn.

"Terwijl ik een hele nacht een reiger fotografeerde in een kleine vijver, dicht bij Bourne in Lincolnshire, dook deze knappe jager plotseling op, recht voor me en begon te zwemmen en te duiken naar vis, in een ongelooflijk tempo. door de snelheid en de onvoorspelbaarheid van deze bekwame nachtjager enige tijd geen goed schot krijgen. Na ruim een half uur jagen nam het even pauze en schudde het water eraf en ik heb dat moment niet gemist waarop de Euraziatische Otter staat stil en de kleine waterdruppels waren overal in het zoogdier te zien. "

Jose Luis Ruiz Jimenez (Spanje)

Afbeelding Naam: Koppel

Fotograafnaam: Jose Luis Ruiz Jimenez

Jaar: 2020

Deze wonderbaarlijk engelachtige afbeelding van jan-van-gent werd in Ierland gemaakt door de Spaanse fotograaf Jose Luis Ruiz Jimenez. Een briljante kijk op de natuur op zijn best en uiteraard een logische kanshebber om de nationale prijs te winnen.

"Jan-van-gent op de steile kliffen van de Saltee-eilanden in Ierland. In juni zijn deze vogels op deze plek tijdens het broedseizoen. Dit gedrag is heel gebruikelijk in deze tijd."

Victor Gui (Singapore)

Afbeeldingsnaam: parallel

Fotograafnaam: Victor Gui

Jaar: 2020

Victor Gui uit Singapore nam deze perfect getimede en goed ingekaderde afbeelding van een vrachtschip dat zich langs een lange rechte brug door het water voortbewoog. Dit bevredigende parallelbeeld resulteerde erin dat hij tot nationale winnaar werd gekozen en het is gemakkelijk te begrijpen waarom.

Ales Krivec (Sloveni)

Afbeelding Naam: Ring of frost

Fotograafnaam: Ales Krivec

Jaar: 2020

Nog een nationale winnaar die het wonder van onze wereld laat zien met een natuurverschijnsel dat in het wild op camera is vastgelegd.

"Mist- en sneeuwdeeltjes creëerden een interessante gloed rond de boom. Halo is de naam voor een familie van optische verschijnselen die worden veroorzaakt door licht (meestal van de zon of de maan) dat in wisselwerking staat met ijskristallen die in de atmosfeer hangen. Halos kunnen vele vormen hebben, variërend van gekleurde of witte ringen tot bogen en vlekken in de lucht. "

Jana Faungov (Slowakije)

Afbeeldingsnaam: The End of Love

Fotograafnaam: Jana Fašungová

Jaar: 2020

"Deze foto geeft de enorme eenzaamheid en wanhoop weer die we soms kunnen voelen ondanks het feit dat we omringd zijn door mensen. Liefde kent vele vormen en op een bepaald punt in het leven ervoer ieder van ons het einde van een soort van liefde.

De veranderingen in onze wereld zijn enorm, maar er zijn ook enorme veranderingen in ons allemaal als individuele personen, in de manier waarop we communiceren en dingen waarnemen, in de manier waarop onze vriendschappen en relaties eruit zien. Er is een verschil tussen de echte emoties die we elke dag voelen en de beelden van onszelf die we op sociale netwerken plaatsen. De wereld verandert, maar op de achtergrond is het altijd de individuele persoon die ook zijn eigen veranderingen ondergaat. En er zijn goede tijden en slechte tijden voor ons allemaal. Onze persoonlijke wanhoop werd vervangen door onze persoonlijke nieuwe hoop. "

Jelena Jankovic (Servi)

Afbeeldingsnaam: KOLO

Fotograafnaam: Jelena Jankovic

Jaar: 2020

De nationale winnaar voor Servië ging naar een andere foto met de traditionele kleding van de regio. Het is geweldig om te zien dat er prijzen worden uitgereikt aan fotos die de nationaliteit van het gebied weergeven.

"Dit is Maja. Ze is danseres en zangeres van Ensemble KOLO.

Maja is gekleed in een van de vele traditionele kostuums die ze draagt terwijl ze op het podium optreedt. De verf op haar gezicht is een van de kleuren die met de Servische traditie wordt geassocieerd.

Alle artiesten van Ensemble KOLO zijn mensen wiens taak het is om de Servische traditie in stand te houden door middel van muziek, zang en dans. In feite is de belangrijkste missie van Ensemble KOLO het verzamelen, aanpassen en uitvoeren van Servische volksdansen en -liederen. Met dit diverse repertoire reist Ensemble de wereld rond en vertegenwoordigt het de rijke cultuur van zijn land. "

Abbas Alkhamis (Saoedi-Arabi)

Afbeeldingsnaam: Horse Motion

Fotograafnaam: Abbas Alkhamis

Jaar: 2020

De nationale winnaar van Saudi-Arabië, Abbas Alkhamis, legde dit prachtige beeld vast van een fantastisch ros in actie. Mens en dier in harmonie.

"Een paardenfokker speelt paard in een van de stallen van Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten."

Antonio Bernardino Coelho (Portugal)

Afbeeldingsnaam: Dubai

Fotograafnaam: Antonio Bernardino Coelho

Jaar: 2020

Antonio Bernardino Coelho won de prijs van de nationale prijswinnaars voor het maken van deze foto van de skyline van Dubai. Een intrigerend beeld dat meer op een schilderij dan op een foto lijkt.

"Gebaseerd op een afbeelding van de Burj Khalifa-wolkenkrabber en de omringende skyline in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, is dit stilleven gemaakt van nietjes van verschillende formaten. De nietjes waren op zwart glas met een zwarte achtergrond geplaatst en verlicht via drie onafhankelijke bronnen. . "

F. Dilek Uyar (Turkije)

Afbeeldingsnaam: Light Shadow and the Guards

Fotograafnaam: F. Dilek Uyar

Jaar: 2020

Een Turks meesterwerk toont een man die de meest eenvoudige ambachten verricht, schapen hoedend door de heuvels.

"Van de harde en stoffige reis van de schaapskudde in Bitlis, Turkije. Ik ging naar Bitlis om fotos te maken in die stad en dit in die periode te maken. Schapen heeft een grote medeleven in Bitlis. Het was echt moeilijk om deze fotos te maken. een geweldige bijdrage in Bitlis. Deze foto is als een pastorale symfonie. "

Sergey Savenko (Russische Federatie)

Afbeelding Naam: Mount Elbrus

Fotograafnaam: Sergey Savenko

Jaar: 2020

Een van de geweldige dingen aan deze nationale prijswinnaars zijn de extreme verschillen tussen hen. Een winnaar genomen in de diepten van de woestijn, een in de bevroren wildernis.

"Plateau van Bermamyt. De beste plaats met uitzicht op de Elbroesberg is de hoogste bergtop van Rusland en Europa, opgenomen in de lijst van de hoogste toppen van de wereld" Zeven Pieken "."

Mihaela Coman (Roemeni)

Afbeeldingsnaam: transcendentie

Fotograafnaam: Mihaela Coman

Jaar: 2020

Een van de meest sombere fotos op onze lijst en de nationale winnaar voor Roemenië heet simpelweg "Transcendence".

Sommige dagen heeft ze zin in liefde, of misschien wil ze gewoon de wind op haar huid voelen.

Sommige dagen worden haar woorden tot zwijgen gebracht door andere mannen die haar gevoelens niet aankunnen.

Soms transmuteren haar gedachten, voelt ze zowel plezier als verdriet bij het proeven van de

verboden fruit.

Ze transformeert van een zachte Eva naar een donkere en is altijd allebei.

Ze is nu sterk maar ook kwetsbaar, zacht en intens, gepassioneerd maar ook angstig, net als de vrouw

geportretteerd in het gedicht van Warsan Shire Voor vrouwen die moeilijk lief te hebben. "

Bjrn-Arild Schancke (Noorwegen)

Afbeeldingsnaam: de mijne 6

Fotograafnaam: Bjørn-Arild Schancke

Jaar: 2020

De winnende fotograaf van Noorwegen legde deze geweldige foto vast van het wonder van de natuur en door mensen gemaakte structuren die samen bestonden.

"Dit is mijn 6, een gesloten kolenmijn in Svalbard. De mijnbouw was hier tussen 1969 en 1981. De mijn is tegenwoordig een beschermd cultureel erfgoed en er is nog steeds ongeveer 380.000 ton steenkool in deze berg aanwezig. Mijn 6 is gelegen in Adventdalen tussen Todalen en Bolterdalen in Longyearbyen. "

Kushal Shahi (Nepal)

Afbeeldingsnaam: Street to the Mountain

Fotograafnaam: Kushal Shahi

Jaar: 2020

Nog een adembenemend uitzicht op de natuur, vastgelegd in de bergen van Nepal.

"Mardi Himal, Kaski: Een parade van bergbeklimmers op weg naar de bestemming op zoek naar het lot door de natuurlijke straat de Himalaya in te volgen. Vechtend met de koude en droge slagen, marcheren we naar de top. De gehechtheid aan deze majestueuze Himalayas in de reden dat heeft ons op de been gehouden en de beloning is iets anders; Peace and Serenity. "

Abdulla AL-Mushaifri (Qatar)

Afbeeldingsnaam: Silma

Fotograafnaam: Abdulla AL-Mushaifri

Jaar: 2020

We beginnen de indruk te krijgen dat de juryleden van de World Photography Awards iets met fotos van nationale klederdracht of traditionele kleding hebben. Dit is nog een andere winnaar die precies dat laat zien. Hoewel het gemakkelijk te zien is waarom.

"Een portretfoto van een jong meisje uit Oman, gekleed in haar traditionele kleding."

Adil Javed (Koeweit)

Afbeeldingsnaam: Pulp Fiction

Fotograafnaam: Adil Javed

Jaar: 2020

Iets anders dan Koeweit. De nationale winnaar hier is een eerbetoon aan het klassieke beeld van Pulp Fiction.

"Grote fan van Uma Thurman, grotere fan van Quentin Tarantino en natuurlijk, Pulp Fiction is liefde. Deze iconische look opnieuw gemaakt, rekening houdend met het oorspronkelijke concept."

Tien Sang Kok (Maleisi)

Afbeeldingsnaam: van bovenaf afdalen

Fotograafnaam: Tien Sang Kok

Jaar: 2020

Tien Sang Kok won voor Maleisië met deze foto die bijna het geluid van de donderende hoeven oproept door er gewoon naar te kijken.

"Honderden paarden galopperen als de zon op het punt staat haar laatste straal te schijnen. Traditioneel wordt gezegd dat een Mongool zonder paard is als een vogel zonder vleugel, dit is hoe sterk de band tussen mens en dier die we zouden moeten waarderen. . "

Arvids Baranovs (Letland)

Afbeelding Naam: Autumn serpentine

Fotograafnaam: Arvids Baranovs

Jaar: 2020

Deze bekroonde foto uit Letland ziet eruit alsof hij perfect zou passen in onze galerij met de beste dronefotos ooit gemaakt . Een ander beeld van de impact van de mens op de wereld met een kronkelende weg die door een bos slaat.

"Mountain serpentine in de bergen Roemenië tijdens de gouden herfst."

Jacek Patora (Polen)

Afbeeldingsnaam: The Game of Shadows

Fotograafnaam: Jacek Patora

Jaar: 2020

Jacek Patora werd gekozen als de nationale winnaar voor Polen met deze foto gemaakt in Portugal.

"Deze foto is genomen een paar dagen na oudejaarsavond 2019 in Lissabon, Portugal.

Ik heb altijd al een foto willen maken van deze beroemde brug bedekt met mist, en die dag bleek perfect te zijn. Ik nam deze foto omdat ik verbaasd was over de vormen die werden gecreëerd door het licht en de schaduwen, de perfecte lijnen en de silhouetten van mensen. Lissabon staat bekend om zijn ongelooflijke licht, en dergelijke advectiemist is daar een normaal gezicht. Ze ontstaan wanneer vochtige lucht over een koel oppervlak van de rivier de Taag stroomt, waardoor dit adembenemende zicht ontstaat. "

Tran Tuan (Vietnam)

Afbeelding Naam: Droogende thee

Fotograafnaam: Tran Tuan

Jaar: 2020

Op deze briljant kleurrijke luchtfoto vanuit de lucht boven de velden van Vietnam werd Tran Tuan gekozen als de winnaar van het land.

"Werknemers in Moc Chau en Son La in Vietnam verspreiden groene theebladeren om te drogen - dit is de eerste fase van de productie van oolongthee."

Kiatthaworn Khorthawornwong (Thailand)

Afbeeldingsnaam: Rode dag

Fotograafnaam: Kiatthaworn Khorthawornwong

Jaar: 2020

De nationale fotografiewinnaar van Thailand ging eigenlijk naar een fotograaf die deze opvallende landschapsfoto maakte vanaf een uitzicht op het meer in Japan. Een prachtig ingelijste bergachtige achtergrond zorgt voor een verbluffend uitzicht op een vredig meer.

"De schoonheid van de herfst aan het Kawaguchigo-meer, Japan."

Ya-Ting Chung (Taiwan)

Fotograafnaam: Ya-Ting Chung

Jaar: 2020

Deze nationale winnaar uit Taiwan is bijna een portret van de lokale traditie en geschiedenis van het land in één afbeelding.

"De inheemse volkeren van Taiwan hebben een diepe en rijke geschiedenis. Traditionele kleding moet worden gedragen voor speciale gelegenheden. In Hualien In 2019."

Alessandra Meniconzi (Zwitserland)

Afbeeldingsnaam: nooit zonder mijn Raptor

Fotograafnaam: Alessandra Meniconzi

Jaar: 2020

De Zwitserse winnaar, Alessandra Meniconzi beschrijft deze afbeelding zelf het beste:

"Het idee voor deze reis duurt meer dan 18 jaar! Mijn eerste geweldige reis die me kennis laat maken met een van de meest fascinerende en oude methoden van jagen met de steenarend in Kazachstan. Aan de voet van de Altai-berg (Mongolië) ) Ontmoette ik opnieuw de Berkutchi (jagers met steenarend). Het zijn mannen die met extreem geduld en toewijding de verschillende kwaliteiten van de adelaar in hun voordeel hebben gedomesticeerd. De geheimen van deze praktijk zijn generaties lang doorgegeven. Waar ooit training en jagen met adelaars was alleen voorbehouden aan mannen, nu ontstaan er nieuwe tradities, waaronder een verrassende gelijkheid van kansen voor vrouwen. Zamanbol, 16 jaar oud begint op de leeftijd van 10 jaar om Golden Eagle en Saker Falcon te trainen. Ze zei tegen mij dat de traditie nu in haar hand is. "

Marcus Westberg (Zweden)

Afbeeldingsnaam: Spreadem

Fotograafnaam: Marcus Westberg

Jaar: 2020

Het leven moet moeilijk zijn voor giraffen met die lange nek en onhandig slungelige benen. Blijkbaar kan zelfs een drankje drinken een beetje een probleem zijn. De Zweedse fotograaf Marcus Westberg legde deze foto vast vanuit een schuilhut in Namibië en wist daarmee de nationale onderscheiding te winnen.

"Ik had een aantal dagen doorgebracht in een schuilhut in Onguma Private Reserve, nabij Etosha, Namibië, aanvankelijk in de hoop olifanten of grote katten te zien, maar genoot van alle bezoekers die naar de waterput in de buurt kwamen. Ik wist dat als ik geduldig genoeg was, ik zou hebben een goede kans om giraffen te fotograferen terwijl ze kwamen drinken, maar ik had nooit gedacht dat een van hen zich tussen de huid en de waterput zou wurmen! Dit bood me een ander perspectief dan ik me had voorgesteld. Geduld en de bereidheid om stil te zitten in de natuur is vaak beloning op zich - hoewel ik in dit geval verheugd was om met een afbeelding als deze te vertrekken. "

Will Venter (Zuid-Afrika)

Afbeeldingsnaam: ik ben hier

Fotograafnaam: Will Venter

Jaar: 2020

We vinden het leuk dat deze foto er op het eerste gezicht net zo uitziet als een van het kreupelhout totdat je de buffel ziet met zijn kop erdoorheen steken.

"Deze waterbuffel gluurde naar ons vanuit het dichte gebladerte. Het zag eruit alsof hij wilde dat wij hem hielpen. Zoveel mensen over de hele wereld vertrouwen op deze verbazingwekkende wezens om te overleven, en toch helpen er maar weinigen om de natuurlijke omgeving te beschermen. "

Jeroen Adema & Tryntsje Nauta (Nederland)

Naam afbeelding: Johan Maurits van Nassau

Fotograafnaam: Jeroen Adema & Tryntsje Nauta

Jaar: 2020

Deze foto is ongebruikelijk omdat het deel uitmaakt van een visueel verhaal dat vertelt:

"Deze foto maakt deel uit van een serie, waarin we verhalen uit het verleden combineerden met een modern element.

Op deze foto zie je Johan Maurits van Nassau (1604-1679), de heerser van het Duitse vorstendom Nassau-Siegen. Op zestienjarige leeftijd werd hij soldaat in het leger van de Republiek. Uiteindelijk wordt hij veldmaarschalk. In 1664 komt Johan Maurits naar Leeuwarden voor de begrafenis van zijn neef, de Friese gouverneur Willem Frederik. Op de terugweg valt hij met zijn paard in Franeker door een brug in het stadscentrum. Het ongeval is voor hem bijna dodelijk.

We hebben hem gefotografeerd in de moderne gracht, op exact dezelfde plek waar hij in 1664 doorheen viel. "

Esteban Montero (Ecuador)

Afbeeldingsnaam: Melancolia

Fotograafnaam: Esteban Montero

Jaar: 2020

Nog een foto die een verhaal vertelt. Deze keer een sade:

"Het idee is geboren na het verlies van een geliefde, het doel is om de melancholie te laten zien die overblijft als je weggaat van iemand van wie je houdt, maar ook de poging om troost te bewaren door vast te houden en zijn herinnering levend te houden."

Kristiina Tammik (Estland)

Afbeeldingsnaam: de look

Fotograafnaam: Kristiina Tammik

Jaar: 2020

Kristiina Tammik uit Estland maakte deze fantastische foto van een persoon en hun harige vriend die op eenden jagen. We genieten van de opvallende kleuren van de hond en de blik in zijn ogen als hij terugkeert met de prijs.

Nova Scotia Duck Tolling Retriever haalt een eend naar de jager.

Jan Simon (Tsjechi)

Afbeeldingsnaam: Aap die zich afvraagt

Fotograafnaam: Jan Simon

Jaar: 2020

Terwijl hij zich in de diepten van Indonesië bevond, maakte Jan Simon deze schitterende foto van een plaatselijk wezen in zijn natuurlijke habitat.

"Ik was verbaasd over dit wezen terwijl ik door Indonesië reisde. Toen ik in een plaats was genaamd Monkey Forest, zie ik deze aap daar gewoon zitten en me afvragen over de wereld.

Het is ongelooflijk, hoe hetzelfde we zijn. "

Kozjak Boris (Kroati)

Afbeeldingsnaam: Veil of Remembrance

Fotograafnaam: Kozjak Boris

Jaar: 2020

Deze interessante afbeelding lijkt een foto te tonen van een foto maar door een sluier genomen, waardoor het op de een of andere manier een nostalgisch gevoel krijgt.

"Tanja is haar naam, onder de sluier. Genomen op 7.6.2019. In Virovitica, Noord-Kroatië."

Liliana Ochoa (Colombia)

Afbeeldingsnaam: gebouw

Fotograafnaam: Liliana Ochoa

Jaar: 2020

Een andere bekroonde foto toont een moderne scène. Constante constructie in een zich ontwikkelende waarde die voor altijd groeit. Een doorn in het oog voor de meesten, een schoonheid om te aanschouwen voor sommigen. Werk zeker voor iemand.

"Arbeiders monteren een ijzeren constructie tijdens de bouw van een gebouw in Medellín, Colombia. Dit is een veel voorkomend tafereel in stedelijke gebieden en weerspiegelt de overvolle en ongecontroleerde groei van moderne steden."

Tianhu Yuan (China)

Afbeeldingsnaam: Another Self

Fotograafnaam: Tianhu Yuan

Jaar: 2020

Gezichtsmaskers zijn nu waarschijnlijk een pijnlijk punt over de hele wereld. Toch stelt deze ons zoveel vragen en genieten we er gewoon van voor wat het is. Gewoon een meisje met een berenmasker of zoiets?

"Another Self is een afbeelding uit mijn lopende project over Nijigen-tieners in China."

Bun Chan (Cambodja)

Afbeeldingsnaam: kalmte

Fotograafnaam: Bun Chan

Jaar: 2020

Een mysterieus tafereel, kalm water en een eenzaam individu. Nog een schitterende en mysterieuze foto die een nationale prijs voor Cambodja heeft gewonnen.

"Rust is een simpel woord, maar een brede term en mensen proberen het te vinden op basis van externe verhalen om innerlijke rust in te vullen. Het meer is helder vanwege de rust op de bodem van het meer. Hoewel het waait, is het duidelijk wanneer de wind stopt met waaien, maar het meer zal troebel zijn. Zelfs zonder de wind als de bodem van het meer ruw is.

Het is ook met de menselijke geest dat vrede van binnenuit komt en wanneer onze geest in rust is, kalmeert alles om ons heen zichzelf. "

Alejandro Cifuentes (Chili)

Afbeeldingsnaam: Dans en urbex

Fotograafnaam: Alejandro Cifuentes

Jaar: 2020

Deze ongewone scène werd vastgelegd door de winnaar van Chili, Alejandro Cifuentes, die erin slaagde een danseres midden in de vlucht te fotograferen te midden van wat lijkt op een verlaten gebouw. Het leven gaat door, zelfs als mensen verder zijn gegaan.

"Balletdans in een oud gebouw."

Liliana Navarrete (Mexico)

Naam afbeelding: Mañana Universitaria

Fotograafnaam: Liliana Navarrete

Jaar: 2020

Een eenvoudig maar opvallend uitzicht vanuit Mexico was genoeg om Liliana Navarrete de nationale onderscheiding te winnen.

"Ik had nooit de lijnen opgemerkt die de belangrijkste gebouwen van de University City bij UNAM omlijsten, en in mijn wachttijd buiten mijn klaslokaal besloot ik deze lijnen vast te leggen."

Andrius Aleksandravičius (Litouwen)

Afbeeldingsnaam: staande aan de rand van de Oostzeekust

Fotograafnaam: Andrius Aleksandravičius

Jaar: 2020

"Dit shot noemde ik" Staande aan de rand van de Oostzeekust ". Het was een erg koude en winderige winterdag. Ik geniet er echt van om de zee te bezoeken buiten het seizoen. Het lege strand bedekt met sneeuw, de zee is niet bevroren maar ziet eruit als sorbetijs En het geluid is magisch Litouwen heeft slechts 90 km van de Oostzeekust.

Deze foto is genomen op het strand van Smiltyne nabij Klaipeda, Litouwen. Het is een uniek deel van mijn land - het Curonian Spit National Park, een UNESCO-werelderfgoed, een gebogen zandduinspit die de Koerse Lagune van de Oostzeekust scheidt. "

Roberto Corinaldesi (Itali)

Afbeeldingsnaam: Sur La Mer

Fotograafnaam: Roberto Corinaldesi

Jaar: 2020

Nog een klassieke luchtfoto, deze keer met een massa zwemmers die zich een weg banen door de inkomende golven.

Zwemmers van bovenaf zien eruit als menselijke mieren.

Riyas Muhammed (Verenigde Arabische Emiraten)

Afbeeldingsnaam: The Hero

Fotograafnaam: Riyas Muhammed

Jaar: 2020

De nationale winnaar uit de Verenigde Arabische Emiraten toont het hoogste gebouw ter wereld dat 829 meter hoog is. Het is passend dat een bekroonde foto ook van een bekroond gebouw is. De Burj Khalifa won de Global Icon-prijs in 2010, het jaar nadat hij was gebouwd.

Gunawan Santoso (Indonesi)

Afbeelding Naam: Al Jabar-moskee

Fotograafnaam: Gunawan Santoso

Jaar: 2020

"De afbeeldingen tonen de architectuur van een moskee die een unieke constructie heeft. De structuur wordt gedomineerd door staal en schilderglas. De structuur wordt zelden gevonden in de moskeebouw. De fotos zijn gemaakt in Bandung, Indonesië op 14/01/2019. afbeelding toont voorkant van de moskee. "

Tooru Iijima (Japan)

Fotograafnaam: Tooru Iijima

Jaar: 2020

De Japanse winnaar is waarschijnlijk een van de eenvoudigste meningen op onze lijst. Een luchtfoto van een eenzame persoon die door de sneeuw liep, was genoeg om de nationale prijs voor Tooru Iijima te winnen.

Ildiko Ratkai (Hongarije)

Afbeeldingsnaam: Korforgas_Circulation

Fotograafnaam: Ildiko Ratkai

Jaar: 2020

Ildiko Ratkai werd uitgeroepen tot de nationale prijswinnaar van Hongarije dankzij deze nachtelijke opname gemaakt met een fisheye-lens en een briljant gevoel voor perspectief.

"Budapest Eye" in beweging (belichtingstijd van 3 seconden). De opname is gemaakt op 26 november 2019 in Boedapest. Ik gebruikte een Sony NEX5T camera en een Samyang 8mm f2.8 II fisheye-lens. Een monopod zorgde voor stabiliteit. "

Hong Chen (Hong Kong)

Afbeeldingsnaam: flamingovlieg over het Magadimeer

Fotograafnaam: Hong Chen

Jaar: 2020

De bekroonde foto van Hong Chen is ongebruikelijk omdat deze niet alleen niet in het thuisland is gemaakt, maar ook vanuit een helikopter is genomen.

"Het water vormt vele unieke kleuren en vormen. Toen Flamingo over het Magadimeer in Kenia vloog, schoot ik het vanuit een helikopter."

Abhijeet Kumar Banerjee (India)

Afbeeldingsnaam: parende neushoorns

Fotograafnaam: Abhijeet Kumar Banerjee

Jaar: 2020

"Deze foto gemaakt in Pobitora Wildlife Sanctuary, Assam India in december 2019. Het was vroege winterochtend en we waren op een jeepsafari. En plotseling kwamen we dit parende Indiase eenhoornige neushoornpaar tegen. Onnodig te zeggen, een unieke en zeldzame kans. Het licht was precies goed en we hebben een opening aan de rand van dit grasveld. Terwijl we rondliepen, werden enkele fotos gemaakt vanuit verschillende hoeken en afstanden. Hier was het paar onverschillig voor de zilverreigers die erbij zaten. "

Iraklis Kougemitros (Griekenland)

Afbeeldingsnaam: leegte

Fotograafnaam: Iraklis Kougemitros

Jaar: 2020

Het kan zijn gemaakt vóór de uitbraak van het Coronavirus, maar deze bekroonde foto was bijna een voorspelling van de toekomst.

Een lege stad. Het gevoel van eenzaamheid en gevangenschap.

Wolfgang Wiesen (Duitsland)

Afbeelding Naam: kermis

Fotograafnaam: Wolfgang Wiesen

Jaar: 2020

Deze bekroonde foto ziet eruit alsof de fotograaf de opdracht heeft gekregen om geluk in één foto te vangen. Dit was het resultaat.

"Multi-exposure van mensen op een stoeloprijder."

Gabriel Corado (Guatemala)

Afbeelding Naam: Ugundani

Fotograafnaam: Gabriel Corado

Jaar: 2020

Soms maken mensen de beste fotos. Deze gelukkige kerel hielp Gabriel Corado de nationale onderscheiding voor zijn land te winnen.

Hij is Ugundani. Ik ontmoette hem op weg naar Siete Altares, Livingston, Guatemala. Zijn naam is in de Garifuna-taal en betekent geluk.

Greg Lecoeur (Frankrijk)

Afbeeldingsnaam: Frozen mobilhome

Fotograafnaam: Greg Lecoeur

Jaar: 2020

Van het land tot de oceaan, het lijkt erop dat alles mogelijk is als het gaat om deze fotos en hoe ongelooflijk ze ook zijn.

"Tijdens een expeditie op een kleine zeilboot verkennen we het schiereiland Antarctica door onder de oppervlakte te duiken. Hoewel de omstandigheden extreem zijn met een temperatuur van min 1 ° C, hebben we een buitengewoon zeeleven gedocumenteerd in zijn kwetsbare ecosysteem, zoals op deze afbeelding : krabbeneterrobben die op het pakijs leven maar die worden beïnvloed door de opwarming van de aarde met het smelten van het ijs. "

Sofia Jern (Finland)

Image Name: De wereld op je schouders

Fotograafnaam: Sofia Jern

Jaar: 2020

"De foto is genomen in het district Kajiado in Kenia in augustus 2019. In een tijd waarin moderne waarden zoals onderwijs de traditionele gebruiken van de Maasai uitdagen, is Margret Koitangkei Nkalo vastbesloten om voor onderwijs te kiezen en niet uitgehuwelijkt te worden. Op de vraag hoe Margret Koitangkei Nkalo zou haar volk vertegenwoordigen, ze kleedde haar traditionele sieraden aan en kijkt kalm in de camera. Het is belangrijk dat inheemse volkeren kunnen kiezen hoe ze zichzelf vertegenwoordigen - het is niet aan de wereld om te bepalen wie ze zijn, de keuze zou altijd moeten zijn van hen."

Inger Rnnenfelt (Denemarken)

Afbeelding Naam: Sonia Suhl

Fotograafnaam: Inger Rønnenfelt

Jaar: 2020

Deze bekroonde foto uit Denemarken is eigenlijk een visie op het proces van het maken van films. Een film in creatie vastgelegd op film. Eenvoudig en toch op de een of andere manier geweldig.

"Ik heb stills gemaakt van een Deense filmstudentenfilm" Wolf "en dit portret van actrice Sonia Suhl is er een die ik heel bijzonder vond. De film is in zwart-wit - net als al mijn fotos. Het was zo leuk om te maken . "

Atanas Chulev (Bulgarije)

Afbeeldingsnaam: zonsondergang

Fotograafnaam: Atanas Chulev

Jaar: 2020

Atanas Chulev is de nationale prijswinnaar uit Bulgarije dankzij deze foto van een eenvoudige zonsondergang.

"De foto is gemaakt in een van de opgegraven tunnels en galerijen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De meeste zijn te zien op de Via Ferrata De Luca-Innerkofler, maar het is aan te raden om met de Via Ferrata-kit te gaan."

Matheus Leite (Brazili)

Afbeelding Naam: Afrocentrípeta

Fotograafnaam: Matheus Leite

Jaar: 2020

"Dit werk illustreert het verhaal van de vereniging tussen zwarte volkeren, die drie eeuwen lang in Brazilië werden verhandeld en tot slaaf gemaakt. Het is een portret van de symbiose en metamorfose die hier in Brazilië plaatsvond tussen de zwarte mensen uit de meest verschillende regios en culturen. van Afrika. Ondanks alle snijwonden en wimpers is er een afro-centripetale kracht die ons verandert, maar ook onze voorouderlijke ligatuur behoudt. "

Kyaw Bo Bo Han (Birma)

Afbeeldingsnaam: Young Eagle Hunter Lady

Fotograafnaam: Kyaw Bo Bo Han

Jaar: 2020

De winnaar van Birma laat een prachtig visioen zien van een adelaar en haar eigenaar. Een fotografische weergave van de lokale gebruiken van Mongolië en een opvallend contrast met andere fotos die de wedstrijd van dit jaar hebben gewonnen.

"Deze foto is gemaakt in de Olgii-provincies, Mongolië. Ze jagen met adelaars en normaal blijven ze op de grens van Kazachstan en Mongolië. Elk jaar in oktober worden Kazachse adelaarsjachtgewoonten getoond op het jaarlijkse Golden Eagle Festival. Hoewel de Kazachse regering heeft gemaakt pogingen om de beoefenaars van deze Kazachse tradities terug te lokken naar Kazachstan, zijn de meeste Kazachen in Mongolië gebleven. "

Agostina Valle Saggio (Argentini)

Afbeeldingsnaam: Lucy

Fotograafnaam: Agostina Valle Saggio

Jaar: 2020

Soms is een simpele portretfoto voldoende om een prijs te winnen. Deze is echter verre van eenvoudig, maar hij is zeker opvallend. Agostina Valle Saggio uit Argentinië won de nationale prijs voor deze portretfoto van een onderwerp dat alleen bekend staat als Lucy.

Adam Stevenson (Australi)

Afbeeldingsnaam: dat is niets om over te lachen

Fotograafnaam: Adam Stevenson

Jaar: 2020

Het zijn een paar zware jaren geweest en Australië had het bijzonder slecht met de branden die zowel het leven als het landschap verwoestten. Deze met een nationale prijs bekroonde foto is nauwelijks een troost, maar toont in ieder geval een uitzicht op het landschap dat iedereen kan zien.

"Deze foto is gemaakt met mijn iPhone X dicht bij mijn huis in Wallabi Point, New South Wales, Australië, nadat verwoestende bosbranden door het gebied waren geteisterd. Toen ik de zon onder zag gaan door de rook, verscheen er een kookaburra die me toestond om naar boven te lopen. We deelden een moment, terwijl we de zon zagen verdwijnen achter de apocalyptische scène ... hij lachte. "

Steven Meert (Belgi)

Afbeeldingsnaam: fietsers

Fotograafnaam: Steven Meert

Jaar: 2020

Ondertussen worden in België fietsers in beweging gezet rond een racebaan. De actie was voldoende om de aandacht van zowel de kijkers als de juryleden te trekken.

"Op training geschoten op het Eddy Merckx-wielrennencircuit."

Matthias Pall (Oostenrijk)

Afbeeldingsnaam: Melina Black and White

Fotograafnaam: Matthias Pall

Jaar: 2020

We worden meteen getroffen door de sproeten van dit onderwerp en de intense blik die ze over de kijker lijkt te werpen. Matthias Pall heeft fantastisch werk geleverd door de schoonheid van zijn onderwerp vast te leggen en kreeg als resultaat de nationale onderscheiding.

"Echte schoonheid is verbonden met je innerlijke wereld, het is iets dat van binnenuit komt"

Tonmoy Adhikary (Bangladesh)

Afbeeldingsnaam: Herinnering

Fotograafnaam: Tonmoy Adhikary

Jaar: 2020

Afbeeldingsbeschrijving: Zwart en wit

"Deze foto gaat over iemand die ik ken en die graag films kijkt. Zijn liefde en genegenheid voor het kijken naar films begon toen hij een klein kind was, in het tijdperk van de videorecorder. Tegenwoordig, in het tijdperk van de moderne technologie, is de videorecorder speler is nu bijna uitgestorven, maar er zijn zelfs tot op de dag van vandaag mensen die die vintage ooit geliefde apparaten en hun onschatbare herinneringen koesteren.

Deze foto is op drie verschillende manieren in zwart-wit. Ten eerste is de foto zelf zwart-wit, ten tweede is de videorecorder-cassette op de foto zwart en zijn de ogen wit. En ten derde: er zat altijd een wit vel papier op de cassette om de naam van de film of inhoud op te schrijven.

Youngchul Kim (Zuid-Korea)

Afbeeldingsnaam: elkaar knuffelen

Fotograafnaam: Youngchul Kim

Jaar: 2020

Iets wat de meeste mensen op dit moment zouden moeten proberen te vermijden - een warme (kiemverspreiding) omhelzing.

"Ik fotografeer een modeshoot in Seoul. Tijdens de modeshoots vroeg ik modellen om elkaar groots te maken en iets vredigs en gezegends te denken."

Geschreven door Adrian Willings.