Sony A7 R II slechts £ 1199 met 28-70 mm lens, dat is £ 1200 korting

(Pocket-lint) - Sony-cameras krijgen traditioneel korting op Amazon Prime Day, en voor 2020 is dat niet anders. Dit jaar is het beste koopje voor de Alpha A7 R Mark II met 28-70 mm lens inbegrepen. Het kost £ 1199, wat een volledige £ 1201 is van de oorspronkelijke vraagprijs van £ 2400.

De A7 R is Sonys lijn van spiegelloze full-frame cameras, wat betekent dat het een klein formaat is, maar met een maximale sensorgrootte. Die grotere sensor stelt deze camera in staat om professionele opnamen te maken, onscherpe achtergronden te verbeteren en op een deskundige manier door weinig licht heen te snijden.

• Geïnteresseerd? Zie de Sony A7 R Mark 2-deal op Amazon UK

De R betekent dat het ook een uitstekende hand is voor video - bekend onder de gemeenschap, in staat om 4K-beelden vast te leggen in formaten van hoge kwaliteit. Velen zouden dit gebruiken als een draagbare shooter - pak gewoon wat extra batterijen in om ervoor te zorgen dat het lang meegaat. De deal van £ 1199 is een koopje gezien de meegeleverde lens.

Als deze Sony niets voor jou is, bekijk dan het stuk Beste Amazon Prime Day Cameras Deals , waar een volledige selectie van compacte, spiegelloze en DSLR-opties te koop is - er is zeker iets voor iedereen tegen een verlaging van het origineel. prijs.

Geschreven door Jason Denwood. Bewerken door Mike Lowe.