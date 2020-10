Sony RX100 VI-compactcamera slechts £ 739 vandaag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar levert Amazon Prime Day een aantal geweldige deals als je op zoek bent naar een nieuwe camera. Er zijn dit jaar een heleboel Sony-cameras tegen spotprijzen, waarbij de bijzonder populaire RX100 MkVI van het bedrijf beschikbaar is voor £ 739 . Dat is meer dan een derde van de oorspronkelijke vraagprijs van £ 1.150.

Wat zo aantrekkelijk is aan de RX100-serie, is hoe klein deze camera is - best opmerkelijk eigenlijk, gezien de grootte van de 1-inch sensor die erin is weggestopt.

Het model van de zesde generatie was de eerste met een langere lens, met een diameter van 24-200 mm, terwijl hij doorging met andere belangrijke functies, zoals de supersnelle autofocus en pop-upzoeker (die meestal verborgen is in de body).

Het heeft lang geduurd voordat andere fabrikanten de achterstand inhaalden - Canon introduceerde pas een aantal jaren na het bestaan van de RX100 een vergelijkbare camera in de G5 X II - wat nog een reden is waarom Sony zo ver voorop liep.

Deze deal is waarschijnlijk alleen beschikbaar tot eind 14 december 2020, of totdat deze uitverkocht is, dus wacht niet langer als je wat geld wilt besparen op deze geweldige camera in zakformaat.

Geschreven door Jason Denwood. Bewerken door Mike Lowe.