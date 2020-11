Koop een Sony RX100 IV-compactcamera voor £ 419

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar biedt Black Friday een aantal geweldige deals als je op zoek bent naar een nieuwe snapper voor een zacht prijsje. Dat is hetzelfde voor 2020, met enkele vroege Black Friday-deals die op Sony-cameras verschijnen.

De RX100 Mark 4-camera van Sony is verkrijgbaar voor een koopje van £ 419, -, waarmee £ 150 wordt bespaard op de normale verkoopprijs.

De RX100 IV is een ouder gen-model van Sonys uitstekende high-end compactcamera-assortiment. Hoewel het niet het supergeavanceerde autofocussysteem van het Mk5-model biedt, is het daardoor een stuk goedkoper.

De pocketable snapper heeft een sensorformaat van 1 inch, wat veel groter is dan de meeste compactcameras kunnen bieden, wat resulteert in een veel betere kwaliteit. In combinatie met een 24-70 mm f / 1.8-2.8-lens is hij ook supersnel, waardoor hij topopnamen maakt bij weinig of fel licht.

Deze deal is waarschijnlijk maar voor één dag beschikbaar, dus wacht niet langer als je jezelf wat geld wilt besparen op deze geweldige camera.

Geschreven door Jason Denwood. Bewerken door Chris Hall.