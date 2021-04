Sennheiser heeft een aantal nieuwe microfoons voor vloggers en makers van inhoud

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sennheiser introduceert een aantal nieuwe microfoons die zijn ontworpen om goed te spelen met zowel cameras als smartphones en aantrekkelijk zijn voor allerlei soorten makers. Of je nu een vlogger, podcaster of YouTuber bent, Sennheiser heeft iets voor jou.

De reeks microfoons in deze lancering omvat een bijgewerkte versie van de op de camera gemonteerde MKE 400 shotgun-microfoon, naast enkele smartphone-vriendelijke lavaliere-microfoons.

Het zijn de laatste van deze apparaten die waarschijnlijk veel mobiele makers van inhoud zullen aanspreken. Er wordt gezegd dat de Sennheiser XS Lav-microfoons "eenvoudige en effectieve" audio-opname-oplossingen bieden. Dit zijn clip-on microfoons die je op je shirt kunt dragen en heldere audio vastleggen als je niet het gedoe of de kosten van een grotere shotgun-microfoon wilt.

Deze microfoons zijn er in twee varianten: een met een 3,5 mm TRRS-stekker en een met USB-C-aansluitingen. Apple iPhone-gebruikers zullen de 3,5 mm-versie met een adapter moeten gebruiken, maar verder zou de USB-C-versie voor velen zowel op Android-apparaten als laptops moeten werken.

Ondertussen is de MKE 400 een compacte shotgun-microfoon met professionele functies, waaronder een windscherm, een ingebouwde koptelefoonpoort en, zeer nuttig, de mogelijkheid om tegelijkertijd met je camera in en uit te schakelen. Dit spaart de batterij en zorgt er ook voor dat u audio opneemt wanneer u verwacht, en het zou ook wel 100 uur moeten werken.

Hoewel de MKE 400 technisch is ontworpen om op een camera te monteren, is hij ook ontworpen om met mobiele apparaten te werken via een TRRS-kabel die kan worden aangesloten op een 3,5 mm koptelefoonaansluiting of op een USB-C-adapter. Dus veel flexibiliteit hier en ook een haalbaar alternatief voor de Rode VideoMic Pro.

Geschreven door Adrian Willings.