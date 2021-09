Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Herinner je je de goede oude tijd nog van het jagen op megapixels? Het was een simpele één-op-één verhouding om te laten zien hoe goed je camera was. En hoewel megapixels nog steeds een rol spelen in de beeldkwaliteit, nam het idee van computationele fotografie de overhand, waarbij de verwerkingskracht van de telefoon werd gebruikt om de afbeeldingen te verbeteren, waardoor iets veel beters werd gecreëerd dan de kleine sensoren ooit zouden kunnen.

Maar er is nog steeds iets te zeggen voor een groot aantal pixels die een afbeelding doen opvallen. En dus heeft Samsung zojuist maar liefst 576 MP camerasensor onthuld. Een solide flex in elk opzicht. Dit zal niet snel (of misschien helemaal niet) naar je telefoons komen, maar het is nog steeds de moeite waard om erover te praten, omdat de technologie ongetwijfeld op de een of andere manier zal doorsijpelen.

De nieuwe sensor moet in 2025 worden uitgebracht met een focus op drones, autos en voor medisch gebruik. De nieuwe 576MP-sensor werd onthuld tijdens een presentatie op de SEMI Europe Summit , waar ook de tijdlijn voor de sensoren werd onthuld, zoals je hieronder kunt zien.

Je kunt duidelijk de meest up-to-date 108MP-sensor zien die momenteel wordt gebruikt in de handsets van Samsung, terwijl de 200MP-sensor – de Samsung ISOCELL HP1 genoemd – een van de lacunes in het 576MP-beest zal opvullen.

Zoals gezegd is hij niet ontworpen voor gebruik in smartphones, maar dat sluit dit in de toekomst niet uit. De pixelgrootte komt uit op 0,8 µm, wat niet de kleinste is die beschikbaar is, en er is dus ruimte voor verbetering. De hele sensor is 1/0,57″ groot, wat nogal wat speculatie laat of hij ooit op een telefoon zal passen. Met wat aanpassingen, en misschien een vermindering van de pixelgrootte tot minstens 0,64 µm zoals we zien op de huidige 108MP-sensor, zouden we in de toekomst misschien iets kunnen zien. Maar dat zal op zichzelf ook een behoorlijk enorme camerabult veroorzaken. Hoe dan ook, enkele interessante ontwikkelingen van de Koreaanse fabrikant.