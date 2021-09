Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung Electronics heeft het deksel op de geruchten 200-megapixel Isocell HP1 camerasensor opgeheven.

Ontworpen met 0,64 μm pixels, slaagt de sensor erin klein genoeg te blijven voor smartphonegebruik, maar toch ultrahoge resoluties te bieden.

Het pakt ook het probleem aan van fotografie bij weinig licht, dat kan worden beïnvloed door kleinere pixels - kleinere pixels betekenen dat er minder licht op elke pixel komt - via wat Samsung ChameloenCell-technologie noemt. Dit is een pixel-binning-technologie die het gebruik van de sensor aanpast om de resolutie te verlagen voor meer ondersteuning bij weinig licht.

Het verandert effectief de pixelontvangst in twee-bij-twee, vier-bij-vier of volledige pixellay-out, afhankelijk van de lichtomstandigheden.

Daarom kan de sensor veranderen in een configuratie van 12 megapixels, met pixelgroottes van 2,56 m bij weinig licht, en terug tot 200 megapixels bij helder licht.

De Isocell HP1 is ook in staat om 8K-video op te nemen met 30 fps met minimaal verlies. Het voegt pixels samen om een videoresolutie van 8192 x 6144 te creëren, waardoor opnames met 7680 x 4320 (8K) mogelijk zijn zonder de noodzaak om de afbeelding bij te snijden of te verkleinen.

De kans is groot dat Samsung de Isocell HP1 zal gebruiken in zijn vlaggenschiptelefoons in 2022 - misschien is de Samsung Galaxy S22 Ultra de eerste? Andere fabrikanten zijn ook geïnteresseerd in het adopteren van de nieuwe sensor.

Samsung heeft ook de Isocell GN5 aangekondigd, een 50-megapixel 1.0μm beeldsensor die voor het eerst gebruik maakt van Dual pixel-technologie.

Dit verhoogt met name de autofocusmogelijkheden aanzienlijk.