Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een smartphone-camerasensor onthuld met, naar eigen zeggen, de kleinste pixelgrootte tot nu toe.

De Isocell JN1 is een sensor met een pixel van 0,64 m - de kleinste die hij eerder beheerde, was een sensor met pixels van 0,7 m.

Door dit nieuwe formaat kan de sensor met hoge resoluties komen - de JN1 heeft een telling van 50 megapixels - maar in een kleinere vormfactor.

Natuurlijk betekenen kleinere pixels over het algemeen dat ze waarschijnlijk minder effectief zijn bij weinig licht (dan conventionele sensoren die we tegenwoordig gebruiken). Samsung plaatst deze nieuwe sensor echter als een secundaire of derde camera-optie in een krappe handset.

Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de resolutie van een camera aan de voorzijde voor selfies/videobellen te verhogen. Of het kan worden gebruikt voor de telelens en/of ultragroothoekcamera op een telefoon.

"De geavanceerde pixeltechnologieën van Samsung hebben opnieuw met uiterste precisie grenzen verlegd om een beeldsensor te ontwikkelen met de kleinste pixelgrootte in de branche, maar met krachtige prestaties", aldus Duckhyun Chang, executive vice president van Samsungs sensorbusiness.

"De Isocell JN1 van 0,64 m zal in staat zijn om de meest gestroomlijnde smartphones van morgen uit te rusten met mobiele fotos met ultrahoge resolutie."

De nieuwe sensor is nu in massaproductie. Verwacht dat het binnenkort wordt aangenomen door fabrikanten van handsets (en Samsung).

Geschreven door Rik Henderson.