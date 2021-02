Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een nieuwe camerasensor voor telefoons aangekondigd die snellere autofocus en een lager energieverbruik heeft.

De 1,4 μm 50-megapixel Isocell GN2-sensor is voorzien van Dual Pixel Pro-technologie. Dit past automatisch de fase van afbeeldingen boven en onder aan, niet alleen links en rechts - zoals de vorige Dual Pixel-technologie van Samsung . Hierdoor kan een camera veel sneller scherpstellen.

De originele Dual Pixel-technologie maakt gebruik van twee fotodiodes die achter elke pixel zijn verborgen om direct het licht te beoordelen dat uit de iets verschillende linker- en rechte hoeken van een afbeelding komt. Het faseverschil tussen de twee hoeken wordt vervolgens vergeleken om één helder beeld te maken.

Dual Pixel Pro rangschikt de fotodiodes achter groene pixels diagonaal, zodat ze ook het licht van boven en onder kunnen beoordelen. Op die manier kan de sensor de faseverschillen tussen links, rechts, boven en onder direct detecteren en dienovereenkomstig aanpassen. Hierdoor snapt een processor sneller naar het scherpste beeld en werkt hij effectiever wanneer je bijvoorbeeld je telefoon draait.

De Isocell GN2-sensor voegt ook staggered-HDR toe - een tijdgemultiplexte HDR-technologie die rijke details en levendige kleuren belooft, maar met tot 24 procent minder energieverbruik dan eerdere sensoren.

En het biedt Smart ISO en Smart ISO Pro, plus 4K 120fps video-opname (1080p480).

De sensor is al in massaproductie gegaan en zou binnenkort in handsets kunnen worden gebruikt.

Geschreven door Rik Henderson.