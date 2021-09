Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft de Kiyo X Webcam aangekondigd - een update van zijn videocamera op instapniveau voor streamers.

Het nieuwe model biedt Full HD 1080p video-opname en streaming met 30 fps, of 720p met 60 frames per seconde. Het is volledig aanpasbaar in de Razer Synapse-software en wordt geleverd met autofocusfunctionaliteit.

Hoewel er geen ingebouwde LED-lamp is, is deze compatibel met Razer Virtual Ring Light-software, die je pc-monitor gebruikt om een lichtbron te creëren. Deze software zal later in oktober beschikbaar zijn, terwijl de camera zelf nu beschikbaar is voor £ 79,99 / $ 79,99.

Het is vermeldenswaard dat het, net als bij andere Razer Kiyo-cameras, het beste werkt wanneer het is aangesloten op een Windows-pc. Hoewel het via USB op een Mac werkt, is de Razer Synapse-software niet compatibel met macOS, dus je kunt de instellingen niet gemakkelijk aanpassen.

Tegelijkertijd wordt ook de Razer Ripsaw X geïntroduceerd, een externe video-opnamekaart met HDMI 2.0- en USB 3.0-connectiviteit. Het kan video opnemen in een resolutie tot 4K met 30 fps.

Het is plug-and-play, dus je hebt geen specialistische hardware in je pc nodig.

De Ripsaw X is nu ook verkrijgbaar voor £ 139,99 / $ 139,99. Beide zijn te vinden op Razer.com.