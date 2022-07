De DJI Action 2 heeft zijn beste prijs ooit voor Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We houden van de DJI Action 2 dankzij zijn kleine lichtgewicht vormfactor en geweldige magnetische modulariteit, en hij is serieus afgeprijsd voor Prime Day.

Ondanks zijn kleine formaat biedt de Action 2 een duizelingwekkende hoeveelheid functies, waaronder video-opnamen tot 4K 120fps.

Een aspect dat sommige gebruikers parten speelde is de ietwat overijverige bescherming tegen oververhitting, maar gelukkig heeft DJI dit aangepakt door een beschermhoes te introduceren die hittebestendig is en u in staat stelt langer opnamen te maken.

Deze beschermhoes is inbegrepen bij alle aanbiedingen, en om het nog leuker te maken, is hij in de aanbieding in zowel het VK als de VS.

De DJI Action 2 is een van onze top actiecamera 's, het kleine formaat betekent dat hij overal kan worden gemonteerd en het lichte gewicht betekent dat je hem nauwelijks van je helm zult voelen hangen.

Als u er een wilt kopen, is dit het moment, want hij is nog nooit voor zo'n lage prijs aangeboden.

Geschreven door Luke Baker.