(Pocket-lint) - Polaroid brengt twee nieuwe versies uit van zijn kleinste instant camera ooit, de Go. Dit betekent dat u de camera kunt kiezen met een rood of zwart omhulsel voor een compleet andere look terwijl u fotografeert.

Na de oorspronkelijke witte kleur zijn er nu drie om uit te kiezen, maar in alle gevallen ligt de nadruk op hoe indrukwekkend klein de camera is.

Polaroid breidt ook de reeks accessoires uit die je met de Go kunt combineren, waaronder nieuwe zwartomrande instantfilm voor de Go die een heel andere look geeft aan wat je ook fotografeert.

Er is ook een nieuwe set lensfilters waarmee je zonder al te veel moeite een kleurenkromming aan je foto kunt toevoegen, iets wat tot nu toe niet mogelijk was. Ze bieden blauwe, rode of oranje tinten, waardoor je heel wat creatieve mogelijkheden krijgt.

De film die een Polaroid Go uitspuugt is absoluut piepklein, dus het zal niet ieders smaak zijn, maar we hebben er echt van genoten omdat de camera zo handig is in vergelijking met elke andere instant optie.

Het feit dat je hem echt in je zak kunt steken is een echte zegen, die instant fotografie verandert van iets dat soms wat voorbereiding nodig heeft in een echt spontane gebeurtenis.

Geschreven door Max Freeman-Mills.