Polaroid en Nike SB werken samen voor een mooie skateschoen

(Pocket-lint) - Polaroid werkt samen met Nike SB (dat is de skateboardsectie) om een mooie, mooie nieuwe schoen te lanceren, de Nike SB Dunk Low Pro Polaroid.

Het is een mooie lage skateschoen, met de Nike swoosh nagemaakt in de regenboogtinten van het beroemde Polaroid-logo, wat een heel mooi contrast vormt met het zwart van de schoen.

Polaroid heeft ook meer te zeggen over de schoen en zal er begin april een showcasevideo over uitbrengen, voordat deze op 4 april in de verkoop gaat.

Zoals sneakerheads gewend zijn, zal het een vrij exclusieve lancering zijn, alleen te koop via de SNKRS-app en in een paar nog niet nader genoemde skatewinkels hier in het VK. Het kost ook £ 109,95, dus niet de goedkoopste skateschoen die er is.

Het zal echter een van de meer unieke zijn en een heel mooi team vormen tussen een geweldige fotografie en een skatecultuur. Polaroid is de laatste tijd ook niet bang geweest om nieuwe dingen uit te proberen, zoals blijkt uit de Now Plus instant camera , die verbinding maakt met je telefoon voor extra bediening en aanpassing.

Geschreven door Max Freeman-Mills.