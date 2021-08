Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Polaroids nieuwste instant camera, de Now Plus, is zojuist onthuld en brengt een nieuwe wereld van controle en aanpassing naar de tafel in vergelijking met de standaard Now.

Het ontwerp van de camera is bijna identiek aan de Now, maar er is een belangrijk verschil onder de motorkap - hij kan via Bluetooth verbinding maken met de bijbehorende app van Polaroid en je kunt je handmatige bedieningselementen aanpassen om te spelen met belichting, diafragmas, scherptediepte en nog veel meer .

De Now Plus wordt ook geleverd met een set lensdoppen om je kleurrijke of sprankelende vignetten voor je fotos te geven, dus het is echt een beetje een alles-in-één oplossing als je echt van instant fotografie houdt.

Er zijn andere instantcameras die handmatige bediening bieden, maar de meeste zijn ingewikkeld en ingewikkeld, in plaats van op deze manier op software gebaseerd, dus het is zeker een goed idee. Het niet-verrassende nadeel hiervan is dat het aan de prijzige kant van de markt is voor £ 139,99, maar je krijgt tenminste waar voor je geld.

We hebben een Now Plus in onze handen, dus we zullen er de komende weken mee experimenteren om te zien hoe het zich verhoudt tot de andere instantcameras die we hebben getest - houd de lijst in de gaten die we hierboven hebben gelinkt om te zien of het onze ranglijst haalt.