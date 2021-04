De Polaroid Go is s werelds kleinste instantcamera

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Polaroid is vrijwel royalty in de instant camera-wereld, althans wat betreft merkbekendheid. Vraag iemand op straat om een instantcamera een naam te geven en de kans is groot dat ze de versleten naam zullen gebruiken.

Het is echter een meer competitieve markt dan het lijkt, en hoewel Polaroid nog steeds een aantal geweldige moderne instantcameras heeft, is er altijd ruimte voor verbetering in een wereld waarin Fujifilm gewoon geweldige Instax-alternatieven blijft maken.

Nu heeft Polaroid de Polaroid Go geïntroduceerd - s werelds kleinste instantcamera en een fantastisch ogend stukje technologie. Het is slechts 10,5 cm lang, 8,4 cm breed en 6,1 cm hoog, wat een lange manier is om te zeggen dat het echt klein is.

Het bevat ook op maat gemaakte miniatuur Polaroid-film om bij de nieuwe vormfactor te passen, waardoor het een duidelijke concurrent is van het kleinere Instax-formaat dat Fujifilm zo briljant heeft gediend.

De camera heeft ook een paar standaardtrucs in petto: een nieuwe selfiespiegel om het maken van opnames gemakkelijker te maken, een zelfontspanner, dynamische flitser en de mogelijkheid van dubbele belichting, die er altijd geweldig uitziet op instant film.

De camera is vandaag in de voorverkoop en volledig beschikbaar op 27 april voor £ 109,99, met een dubbele verpakking voor £ 18,99.

Geschreven door Max Freeman-Mills.