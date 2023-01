Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wij houden van de spiegelloze camera's van Panasonic, het zijn enkele van de meest uitgebreide en configureerbare camera's op de markt.

Er is echter altijd één ding geweest dat het systeem in de steek laat, en dat is de afhankelijkheid van contrastgebaseerde autofocus.

Dat gaat nu veranderen, want Panasonic heeft zijn nieuwste full-frame spiegelloze bodies aangekondigd, die voor het eerst zijn uitgerust met fasehybride autofocus.

De Lumix S5II is de opvolger van de Lumix S5 uit 2020, maar hij zal deze niet volledig vervangen.

De S5IIX verschijnt later dit jaar en is gericht op videoprofessionals. Hij voegt Apple ProRes codecs toe aan de mix, samen met live streaming functies - maar is verder in essentie dezelfde camera.

Beide beschikken over een gloednieuwe 24-megapixel full-frame CMOS-sensor en imaging engine, terwijl ze compatibel blijven met de bestaande reeks Lumix S-objectieven.

De nieuwe engine maakt interne 6K 4:2:0 10-bit opnamen mogelijk en 4K 4:2:2 10-bit met maximaal 60 fps.

Een nieuw warmtebeheersysteem maakt onbeperkte opnametijden mogelijk, zonder dat de camera veel groter wordt.

Er zijn opnamen op hoge snelheid, tot 180 fps, maar deze zijn beperkt tot 1080p.

Een 14+ stop V-Log profiel is standaard aanwezig op beide modellen, en een nieuwe real-time LUT functie stelt je in staat om je gradatie direct in de camera toe te passen.

Fotografen kunnen nu met de elektronische sluiter tot 30 fps foto's maken, een enorme verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke S5.

Ondertussen biedt de verbeterde actieve beeldstabilisatie voordelen bij zowel foto- als video-opnamen - tot wel 200 procent compensatie in vergelijking met conventionele stabilisatie.

Een andere kleine maar belangrijke upgrade is de overstap naar een HDMI-poort van volledig formaat.

De Lumix S5II is later deze maand verkrijgbaar voor de scherpe prijs van $1999 / £1999 / €2199.

De Lumix S5IIX komt in het voorjaar op de markt en kost $2199 / £2299 / €2499.

Geschreven door Luke Baker.