(Pocket-lint) - De Panasonic GH5 is sinds de lancering in 2017 de favoriete camera geweest voor een groot aantal makers van inhoud.

Nu krijgen we eindelijk zijn opvolger te zien, de GH6. Met een gloednieuwe 25,2 MP-sensor, 5,7K 30P ProRes 4:2:2 video en geen opnamelimieten.

Lumix-gebruikers zullen blij zijn te zien dat de camera deel blijft uitmaken van het Micro Four Thirds -ecosysteem, dus GH5-gebruikers die willen upgraden, kunnen hun lenzen meenemen.

De GH6 heeft een 3-inch uitklapbaar LCD-aanraakscherm aan de achterkant en dezelfde OLED -zoeker van 3,68 miljoen punten als op de GH5.

De nieuwe camera heeft iets dat Panasonic Dynamic Range Boost noemt, dat gebruik maakt van slimme schakelingen en krachtige verwerking aan boord om een beeld met een hoger dynamisch bereik te creëren.

De Dynamic Range Boost-functie vermindert ook ruis en verbetert de beeldkwaliteit bij hoge ISO-instellingen.

Al deze verwerking vereist echter veel koeling en daarom heeft de GH6 een actieve koelventilator om alles soepel te laten verlopen.

Panasonic heeft veel nadruk gelegd op de nieuwe ondersteunde codecs, met name de vele smaken van ProRes die worden aangeboden.

Omdat deze zwaardere nieuwe codecs veel hogere datasnelheden voor opslag vereisen, is er een CFexpress-slot toegevoegd. Veel van de nieuwe codecs zullen naar de CFexpress-kaart moeten worden geschreven, omdat SD-kaarten dit niet kunnen bijhouden.

Er is een USB-C 3.2-poort aan boord en Panasonic is van plan opname naar een externe SSD toe te staan via een firmware-update, wat waarschijnlijk de goedkopere optie zou zijn.

Helaas blijft het autofocussysteem op contrastdetectie gebaseerd, dus GH5-gebruikers die hopen op een enorme boost in autofocusmogelijkheden, kunnen enigszins teleurgesteld zijn.

De GH6 kan nu worden gereserveerd voor een prijs van $ 2.200 voor de variant met alleen het lichaam.

Geschreven door Luke Baker.