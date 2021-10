Panasonic Lumix GH6 lancering waarschijnlijk 27 oktober?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten dat de Panasonic Lumix GH6 topklasse Micro Four Thirds spiegelloze camera eraan komt – dit werd in mei van dit jaar door Panasonic bevestigd – maar de exacte datum voor een volledigere onthulling is onbekend gebleven.

Nu is er de suggestie dat de volledige onthulling op handen is, om samen te vallen met het 20-jarig jubileumevenement van Panasonic Lumix - dat is gepland voor 27 oktober 2021. Dat zou inderdaad passen bij de belofte van het bedrijf "vóór eind 2021", wat de beste was informatie die we eerder hadden.

We weten al wat informatie over de Lumix GH6 – dat hij bijvoorbeeld 4K120p- en 5,7K60p-video zonder tijdslimieten zal opnemen – maar er is nog veel onbekends over de hoogwaardige Micro Four Thirds-camera.

Het is duidelijk een belangrijke camera voor Panasonic, zowel op het gebied van professionele als prosumer-plaatsing, die in 2021 alde tweede generatie GH5 heeft uitgebracht - niet helemaal tevreden met al zijn klanten, gezien de kleine verschillen die het M2-model herbergt in vergelijking met het origineel .

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 5 October 2021

De Lumix GH6 wordt dus de echte step-up camera. De Micro Four Thirds-koning, zo u wilt. Het belooft ook redelijk geprijsd te zijn, rond de $ 2.500. Maar wat biedt het nog meer? Nou, we zullen gewoon moeten afwachten of Panasonic alles onthult op 27 oktober...