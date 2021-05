Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Panasonic heeft zijn GH5 spiegelloze camera vervangen door een bijgewerkte versie: de niet verrassend genoemde GH5 Mark II. Maar het lijkt erg op zijn voorganger.

De M2 is echter niet identiek aan de originele GH5, en hoewel het misschien niet logisch is om een eerste generatie voor dit model te vervangen, zijn er verschillen. Dus wat zijn ze precies?

Beide: water- en stofdichte behuizing

Beide: ondersteuning voor dubbele SD-kaart (beide UHS-II)

Beide: 3,5 mm-poorten voor microfooningang en hoofdtelefoonuitgang

GH5: V-Log L betaalde software-upgrade / GH5 M2: V-Log L standaard geïnstalleerd

GH5: scharnierend LCD-scherm van 3,2 inch, 1,6 m-dots / GH5 M2: scharnierend LCD-scherm van 3,0 inch, 1,8 m-dot

GH5: DMW-BLF19 batterij (1860 mAh) / GH5 M2: DMW-BLK22 (2200 mAh, opladen via USB-C)

Kijk snel naar de twee cameras naast elkaar en je zult zien hoe vergelijkbaar ze zijn. Er is weinig veranderd in termen van de algehele vorm en styling. Alle knoppen en wijzerplaten bevinden zich op dezelfde plaats als voorheen, maar er zijn enkele subtiele puur esthetische veranderingen.

De filmknop is nu rood en er zit een rode ring rond de draaiknop van de opnamemodus, net als op de Lumix S5 . Al het andere is praktisch identiek, behalve de nieuwe "II" -markering om het cameramodel te specificeren.

Een ander klein verschil dat we opmerken, is dat de aanpasbare functieknoppen niet langer Fn-labels hebben, maar dat ze standaard het pictogram hebben dat aangeeft wat ze doen. Zo is Fn1 nu de kleurprofielschakelaar, Fn5 is de LVF-knop. In wezen is wat vroeger het secundaire label naast de knop op de camerabehuizing was, nu naar de knop zelf verplaatst.

Beide cameras hebben een volledig beweegbaar scherm dat opzij klapt en is voorzien van aanraakgevoelige bedieningselementen voor het scherpstellen en aanpassen van instellingen. Het enige kleine verschil tussen de schermen is dat de rand aan de boven- en onderkant dikker is op het nieuwe model, terwijl het scherm iets kleiner is - 3,2 inch versus 3,0 inch, maar het is echter scherper.

De twee cameras hebben aan hun linkerzijde dezelfde poortindeling. Dat betekent 3,5 mm-poorten voor microfoon en koptelefoon, een full-size HDMI en een USB-C-poort. Het enige verschil hier is echter dat je via deze poort de batterij van de M2 kunt opladen - die nu een grotere capaciteit heeft, dezelfde als die in de Lumix S1 wordt gebruikt. Het is niet alleen voor gegevensoverdracht.

Aan de rechterkant hebben beide twee SD-kaartsleuven die worden beschermd door een vergrendelde deur. Beide cameras ondersteunen tot SDXC UHS-II snelheidsklasse 3.

GH5: Cinema 4K 10-bit bij 24 fps, 4K 8-bit 60 fps / GH5 M2: Cinema 4K, 4K tot 10-bit 60 fps

GH5 M2: C4K / 4K60p / 50p 4: 2: 2 10-bits HDMI-uitgang met gelijktijdige 4: 2: 0 interne opname

Beide: 20,3 MP Micro Four Thirds-sensor / GH5 M2: voegt antireflectiecoating (AR) toe

Beide: 5-assige stabilisatie (in-body en dubbel lenssysteem)

Aan de sensorzijde hebben de twee cameras een 20,3 megapixel Micro Four Thirds-sensor en vatting. Het is echter in videoprestaties waar de M2 de overhand heeft.

We zullen niet alle beschikbare resoluties en framesnelheid vermelden, maar de Mark II kan opnamen maken in Cinema 4K (4096 x 2160) met 4: 2: 0 10-bits tot 60 fps of in DCI 4K (3840 x 2160) met 4 : 2: 0 10-bits tot 60 fps. Allemaal intern en zonder opnamelimieten.

Die twee zijn 200 Mbps, maar als je het verlaagt naar 30 of 24 fps, kun je met beide resoluties tot 400 Mbps 10-bit halen. Bovendien kun je fotograferen in Anamorphic 6K tot 30 fps of 4K tot 60 fps.

De originele GH5 gaat slechts tot 24 fps bij Cinema 4K-resolutie bij 10-bits. En alleen 8-bit opname op 4K / 60. Kortom: er is een beetje een hobbel in termen van gegevensverzameling, die meer geschikt zou kunnen zijn voor kleurgraders dan de vorige GH5. Vooral omdat de GH5 M2 wordt geleverd met V-Log L voorgeïnstalleerd, in tegenstelling tot de betaalde upgrade op de originele GH5.

Autofocus is ook iets geavanceerder voor het M2-model en biedt dezelfde gezichts- en oogdetectie als de GH5, maar voegt ook lichaams- en dierdetectie toe.

Beide modellen hebben 5-assige sensor-shift-stabilisatie en ondersteuning voor Dual IS 2 met relevante gestabiliseerde lenzen.

GH5 M2: Voegt draadloze livestreaming toe

Panasonic heeft de Mark II uitgerust met de mogelijkheid om draadloos te livestreamen tot Full HD-resolutie met behulp van NTSC- of PAL-standaarden - tot respectievelijk 60 fps of 50 fps. Dit is een belangrijke nieuwe functie voor Panasonic.

GH5 M2: £ 1499

GH5-lanceringsprijs: £ 1299

Afhankelijk van waar je kijkt - en waar hij nog beschikbaar is - is de originele GH5 te vinden tussen £ 1200 en £ 1300 in het VK. De GH5 M2 gaat ondertussen iets meer kosten - met een verkoopprijs van £ 1499, alleen voor de carrosserie. Net als de originele GH5 vind je de Mark II in een kit met de 12-60 mm lens.

Het is veilig om te zeggen dat de Panasonic Lumix GH5 M2 geen enorme upgrade is ten opzichte van het model van de eerste generatie, maar dat is oké. In plaats daarvan is dit een echte vervanging ervan en neemt het zijn plaats in op de ladder uit de GH-serie.

Voor degenen die op zoek zijn naar een veel grotere verbetering, is het waarschijnlijk de moeite waard om te wachten op de GH6 - die officieel later dit jaar uitkomt . Dat kost echter nog meer, en daarom was het logisch om de GH5 op te frissen en iets tegen een meer toegankelijke prijs te houden.

