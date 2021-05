Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het internet maakte er geen geheim van dat er een Panasonic Lumix GH5 Mark II - of simpelweg GH5 M2, zoals de productnaam luidt (ondanks het gebruik van cijfers op de camerabody) - onderweg was. Dus geen verrassingen, hier is het - met een geheel nieuwe draadloze live-streaming via Wi-Fi-functie die de grote verkoop is.

De originele GH5 werd gelanceerd in 2017, dus je mag verwachten dat de GH5 M2 in de vier jaar die sinds die zijn verstreken een groot aantal nieuwe functies zal brengen. In plaats daarvan heeft het een handvol nieuwe aandachtspunten.

Vergeleken met het origineel gebruikt de Mark II dezelfde batterij als de full-frame Lumix S5 (de DMW-BLK22), wat een langere levensduur betekent - en opladen via USB-C is ook mogelijk.

Zowel de GH5 Mark 1- als de Mark 2-behuizingen hebben echter dezelfde afmetingen, dus alle accessoires zijn compatibel met de ene en de andere (behalve de batterijen natuurlijk).

De andere verbeteringen van de Mark II zijn de videomogelijkheden, ondanks dat beide modellen dezelfde sensor gebruiken - behalve dat de nieuwere camera een antireflectiecoating toevoegt aan het sensoroppervlak.

Naast draadloze livestreaming via Wi-Fi - zodat je de app kunt aansluiten om met je router te praten en live-opnames op YouTube en andere platforms te produceren - is er ook gelijktijdige opname via een monitor en intern, wat de originele GH5 niet kon t beheren.

Er is geen crop in opname in alle modi, dus 17: 9 C4K, 16: 9 4K en 4: 3 Anamorphic bij 6K-A gebruiken allemaal de sensor zoals deze is, om trouw te blijven aan de brandpuntsafstanden van de lenzen.

Elders wordt de schermresolutie van de GH5 Mark II verhoogd - tot 1,8 miljoen dots over het 3-inch paneel - terwijl V-Log L standaard is geïnstalleerd, in plaats van dat het een afzonderlijke softwareaankoop is.

Het is dus geen grote sprong voorwaarts voor de serie, maar het is echt ontworpen om de originele GH5 te vervangen en een aantal nieuwe functies in te luiden. De volgende springplank is eigenlijk de GH6 - die trouwens ook officieel werd gemaakt als een ontwikkelingsaankondiging .

De Lumix GH5 M2 zal in juni in de verkoop gaan voor $ 1.699,99 en £ 1.499, alleen body.

Geschreven door Mike Lowe.